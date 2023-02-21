https://ria.ru/20230221/dyumin-1853718402.html

Дюмин: за каждой тульской семьей участника СВО уже закреплен куратор

Дюмин: за каждой тульской семьей участника СВО уже закреплен куратор - РИА Новости, 22.02.2023

Дюмин: за каждой тульской семьей участника СВО уже закреплен куратор

За каждой семьей участника спецоперации из Тульской области уже закреплен куратор, заявил губернатор Алексей Дюмин. РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-21T17:54

2023-02-21T17:54

2023-02-22T13:55

тульская область

алексей дюмин

владимир путин

россия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 21 фев – РИА Новости. За каждой семьей участника спецоперации из Тульской области уже закреплен куратор, заявил губернатор Алексей Дюмин. Президент РФ Владимир Путин, обращаясь с посланием Федеральному собранию, заявил о создании специального фонда адресной помощи семьям погибших бойцов и ветеранам специальной военной операции на Украине. Он отметил, что структуры фонда должны быть развернуты во всех российских регионах в 2023 году. По словам президента, за каждой семьей погибшего, за каждым ветераном должен быть закреплен свой персональный социальный работник. "В Тульской области выстроена централизованная система помощи военнослужащим и их близким, включая социальные выплаты, улучшение жилищных условий нуждающихся в этом... Разработана программа реабилитации участников специальной военной операции, вернувшихся с военной службы. За каждой семьей участника спецоперации уже закреплены кураторы, готовые прийти на помощь по первому зову", - цитирует Дюмина пресс-служба областного правительства. Губернатор подчеркнул - особенно важно, что к работе по поддержке военнослужащих и их семей в регионе подключились представители бизнеса, общественники и неравнодушные граждане.

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

алексей дюмин, владимир путин, россия