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Дюмин: за каждой тульской семьей участника СВО уже закреплен куратор
Дюмин: за каждой тульской семьей участника СВО уже закреплен куратор - РИА Новости, 22.02.2023
Дюмин: за каждой тульской семьей участника СВО уже закреплен куратор
За каждой семьей участника спецоперации из Тульской области уже закреплен куратор, заявил губернатор Алексей Дюмин. РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-21T17:54
2023-02-21T17:54
2023-02-22T13:55
тульская область
алексей дюмин
владимир путин
россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 21 фев – РИА Новости. За каждой семьей участника спецоперации из Тульской области уже закреплен куратор, заявил губернатор Алексей Дюмин. Президент РФ Владимир Путин, обращаясь с посланием Федеральному собранию, заявил о создании специального фонда адресной помощи семьям погибших бойцов и ветеранам специальной военной операции на Украине. Он отметил, что структуры фонда должны быть развернуты во всех российских регионах в 2023 году. По словам президента, за каждой семьей погибшего, за каждым ветераном должен быть закреплен свой персональный социальный работник. "В Тульской области выстроена централизованная система помощи военнослужащим и их близким, включая социальные выплаты, улучшение жилищных условий нуждающихся в этом... Разработана программа реабилитации участников специальной военной операции, вернувшихся с военной службы. За каждой семьей участника спецоперации уже закреплены кураторы, готовые прийти на помощь по первому зову", - цитирует Дюмина пресс-служба областного правительства. Губернатор подчеркнул - особенно важно, что к работе по поддержке военнослужащих и их семей в регионе подключились представители бизнеса, общественники и неравнодушные граждане.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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алексей дюмин, владимир путин, россия
Тульская область, Алексей Дюмин, Владимир Путин, Россия
ЯРОСЛАВЛЬ, 21 фев – РИА Новости. За каждой семьей участника спецоперации из Тульской области уже закреплен куратор, заявил губернатор Алексей Дюмин.
Президент РФ Владимир Путин
, обращаясь с посланием Федеральному собранию, заявил о создании специального фонда адресной помощи семьям погибших бойцов и ветеранам специальной военной операции на Украине. Он отметил, что структуры фонда должны быть развернуты во всех российских регионах в 2023 году. По словам президента, за каждой семьей погибшего, за каждым ветераном должен быть закреплен свой персональный социальный работник.
"В Тульской области выстроена централизованная система помощи военнослужащим и их близким, включая социальные выплаты, улучшение жилищных условий нуждающихся в этом... Разработана программа реабилитации участников специальной военной операции, вернувшихся с военной службы. За каждой семьей участника спецоперации уже закреплены кураторы, готовые прийти на помощь по первому зову", - цитирует Дюмина пресс-служба областного правительства.
Губернатор подчеркнул - особенно важно, что к работе по поддержке военнослужащих и их семей в регионе подключились представители бизнеса, общественники и неравнодушные граждане.