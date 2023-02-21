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Дюмин: за каждой тульской семьей участника СВО уже закреплен куратор - РИА Новости, 22.02.2023
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Иллюстрация - Тульская область
Тульская область
https://ria.ru/20230221/dyumin-1853718402.html
Дюмин: за каждой тульской семьей участника СВО уже закреплен куратор
Дюмин: за каждой тульской семьей участника СВО уже закреплен куратор - РИА Новости, 22.02.2023
Дюмин: за каждой тульской семьей участника СВО уже закреплен куратор
За каждой семьей участника спецоперации из Тульской области уже закреплен куратор, заявил губернатор Алексей Дюмин. РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-21T17:54
2023-02-22T13:55
тульская область
алексей дюмин
владимир путин
россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 21 фев – РИА Новости. За каждой семьей участника спецоперации из Тульской области уже закреплен куратор, заявил губернатор Алексей Дюмин. Президент РФ Владимир Путин, обращаясь с посланием Федеральному собранию, заявил о создании специального фонда адресной помощи семьям погибших бойцов и ветеранам специальной военной операции на Украине. Он отметил, что структуры фонда должны быть развернуты во всех российских регионах в 2023 году. По словам президента, за каждой семьей погибшего, за каждым ветераном должен быть закреплен свой персональный социальный работник. "В Тульской области выстроена централизованная система помощи военнослужащим и их близким, включая социальные выплаты, улучшение жилищных условий нуждающихся в этом... Разработана программа реабилитации участников специальной военной операции, вернувшихся с военной службы. За каждой семьей участника спецоперации уже закреплены кураторы, готовые прийти на помощь по первому зову", - цитирует Дюмина пресс-служба областного правительства. Губернатор подчеркнул - особенно важно, что к работе по поддержке военнослужащих и их семей в регионе подключились представители бизнеса, общественники и неравнодушные граждане.
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алексей дюмин, владимир путин, россия
Тульская область, Алексей Дюмин, Владимир Путин, Россия
17:54 21.02.2023 (обновлено: 13:55 22.02.2023)
 

Дюмин: за каждой тульской семьей участника СВО уже закреплен куратор

© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Тульской областиГубернатор Тульской области Алексей Дюмин
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Тульской области
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин
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ЯРОСЛАВЛЬ, 21 фев – РИА Новости. За каждой семьей участника спецоперации из Тульской области уже закреплен куратор, заявил губернатор Алексей Дюмин.
Президент РФ Владимир Путин, обращаясь с посланием Федеральному собранию, заявил о создании специального фонда адресной помощи семьям погибших бойцов и ветеранам специальной военной операции на Украине. Он отметил, что структуры фонда должны быть развернуты во всех российских регионах в 2023 году. По словам президента, за каждой семьей погибшего, за каждым ветераном должен быть закреплен свой персональный социальный работник.
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"В Тульской области выстроена централизованная система помощи военнослужащим и их близким, включая социальные выплаты, улучшение жилищных условий нуждающихся в этом... Разработана программа реабилитации участников специальной военной операции, вернувшихся с военной службы. За каждой семьей участника спецоперации уже закреплены кураторы, готовые прийти на помощь по первому зову", - цитирует Дюмина пресс-служба областного правительства.
Губернатор подчеркнул - особенно важно, что к работе по поддержке военнослужащих и их семей в регионе подключились представители бизнеса, общественники и неравнодушные граждане.
 
Тульская областьАлексей ДюминВладимир ПутинРоссия
 
 
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