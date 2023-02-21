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МИД России назвал условие для возобновления шагов навстречу США по ДСНВ - РИА Новости, 21.02.2023
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МИД России назвал условие для возобновления шагов навстречу США по ДСНВ
МИД России назвал условие для возобновления шагов навстречу США по ДСНВ - РИА Новости, 21.02.2023
МИД России назвал условие для возобновления шагов навстречу США по ДСНВ
Решение о приостановке участия России в ДСНВ может быть обратимо, но США следует проявить политическую волю, говорится на сайте МИД. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T20:17
2023-02-21T21:34
в мире
россия
сша
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
договор снв-3
анатолий антонов
владимир путин
сергей рябков
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Решение о приостановке участия России в ДСНВ может быть обратимо, но США следует проявить политическую волю, говорится на сайте МИД.МИД призвал американских коллег воздержаться от действий, которые могли бы помешать возобновлению действия соглашения.В ведомстве подчеркнули, что потенциал договора с точки зрения его вклада в укрепление безопасности и стратегической стабильности далеко не исчерпан.Ведение дел с США и в целом с Западом в обычном режиме больше невозможно как в принципиальном плане, так и в сфере контроля над вооружениями, обратили внимание российские дипломаты. При этом Москва продолжит обмениваться уведомлениями о пусках межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ).Сегодня во время послании Федеральному собранию Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает участие в ДСНВ. По его словам, в начале февраля НАТО потребовала от Москвы "вернуться к исполнению" соглашения, включая допуск на ядерные оборонные объекты. Президент назвал это "театром абсурда", так как Запад причастен к попыткам Киева нанести удары по российским базам стратегической авиации.В конце января Госдепартамент США обвинил Москву в блокировании американских инспекций по ДСНВ на свои стратегические объекты. Как отметил замглавы МИД Сергей Рябков, с позиции Штатов странно требовать от России возобновления мероприятий, когда Киев пытался ударить по объектам дальней авиации при непосредственном военно-техническом и разведывательно-информационном участии Вашингтона.Рябков заявлял в интервью РИА Новости, что Россия сохраняет приверженность ДСНВ, соблюдает все установленные количественные и качественные ограничения, продолжает информационный обмен. Он подчеркнул, что США, осуществляя фронтальное сдерживание Москвы, нарушают преамбулу договора, где говорится о неделимости безопасности.Посол России в США Анатолий Антонов, комментируя ситуацию, отметил, что Москва сохраняет приверженность целям ДСНВ и считает его полезным инструментом в сфере стратегической стабильности. Он подчеркнул, что Россия безукоризненно соблюдает положения договора, в отличие от Вашингтона, который нелегитимно вывел из-под его действия более сотни стратегических вооружений.В прошлом августе на вопрос РИА Новости заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями Бонни Дженкинс заявила, что США не ставят конкретных сроков возобновления переговоров на смену СНВ-3, но связывают их с ситуацией на Украине. По ее словам, американская сторона готова вернуться к диалогу, как только Россия "проявит добрую волю".ДСНВ — единственный российско-американский режим контроля над ядерным оружием. Его действие истекает в 2026 году. Москва и Вашингтон начали согласовывать параметры будущего соглашения об ограничении ядерных вооружений, но диалог прервался после начала военной спецоперации на Украине.
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в мире, россия, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), договор снв-3, анатолий антонов, владимир путин, сергей рябков, москва
В мире, Россия, США, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Договор СНВ-3, Анатолий Антонов, Владимир Путин, Сергей Рябков, Москва
20:17 21.02.2023 (обновлено: 21:34 21.02.2023)
 
МИД России назвал условие для возобновления шагов навстречу США по ДСНВ

МИД исключил шаги навстречу США по ДСНВ, пока Вашингтон не проявит политическую волю

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкМинистерство иностранных дел России
Министерство иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Министерство иностранных дел России. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Решение о приостановке участия России в ДСНВ может быть обратимо, но США следует проявить политическую волю, говорится на сайте МИД.

"Для этого в Вашингтоне должны <...> предпринять добросовестные усилия в целях общей деэскалации и создания условий для возобновления полноформатного функционирования Договора и, соответственно, всестороннего обеспечения его жизнеспособности. Призываем американскую сторону именно к этому. До тех пор любые наши шаги навстречу Вашингтону в контексте ДСНВ абсолютно исключены", — указано в публикации.

МИД призвал американских коллег воздержаться от действий, которые могли бы помешать возобновлению действия соглашения.
В ведомстве подчеркнули, что потенциал договора с точки зрения его вклада в укрепление безопасности и стратегической стабильности далеко не исчерпан.
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
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Эксперт назвал приостановку Россией участия в ДСНВ логичным ответом США
Ведение дел с США и в целом с Западом в обычном режиме больше невозможно как в принципиальном плане, так и в сфере контроля над вооружениями, обратили внимание российские дипломаты. При этом Москва продолжит обмениваться уведомлениями о пусках межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ).
"В целях поддержания достаточной степени предсказуемости и стабильности в ракетно-ядерной сфере Россия намерена придерживаться ответственного подхода и продолжит в пределах жизненного цикла Договора неукоснительно соблюдать предусмотренные им количественные ограничения на СНВ", — уточнили в министерстве.
Сегодня во время послании Федеральному собранию Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает участие в ДСНВ. По его словам, в начале февраля НАТО потребовала от Москвы "вернуться к исполнению" соглашения, включая допуск на ядерные оборонные объекты. Президент назвал это "театром абсурда", так как Запад причастен к попыткам Киева нанести удары по российским базам стратегической авиации.
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В ООН призвали Россию и США немедленно возобновить выполнение ДСНВ
В конце января Госдепартамент США обвинил Москву в блокировании американских инспекций по ДСНВ на свои стратегические объекты. Как отметил замглавы МИД Сергей Рябков, с позиции Штатов странно требовать от России возобновления мероприятий, когда Киев пытался ударить по объектам дальней авиации при непосредственном военно-техническом и разведывательно-информационном участии Вашингтона.
Рябков заявлял в интервью РИА Новости, что Россия сохраняет приверженность ДСНВ, соблюдает все установленные количественные и качественные ограничения, продолжает информационный обмен. Он подчеркнул, что США, осуществляя фронтальное сдерживание Москвы, нарушают преамбулу договора, где говорится о неделимости безопасности.
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Экс-посол США в России считает, что мир без ДСНВ будет в худшем положении
Посол России в США Анатолий Антонов, комментируя ситуацию, отметил, что Москва сохраняет приверженность целям ДСНВ и считает его полезным инструментом в сфере стратегической стабильности. Он подчеркнул, что Россия безукоризненно соблюдает положения договора, в отличие от Вашингтона, который нелегитимно вывел из-под его действия более сотни стратегических вооружений.
В прошлом августе на вопрос РИА Новости заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями Бонни Дженкинс заявила, что США не ставят конкретных сроков возобновления переговоров на смену СНВ-3, но связывают их с ситуацией на Украине. По ее словам, американская сторона готова вернуться к диалогу, как только Россия "проявит добрую волю".
ДСНВ — единственный российско-американский режим контроля над ядерным оружием. Его действие истекает в 2026 году. Москва и Вашингтон начали согласовывать параметры будущего соглашения об ограничении ядерных вооружений, но диалог прервался после начала военной спецоперации на Украине.
 
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