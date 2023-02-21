https://ria.ru/20230221/dsnv-1853551696.html

Потенциал ДСНВ далеко не исчерпан, заявил МИД России

Потенциал ДСНВ далеко не исчерпан, заявил МИД России - РИА Новости, 21.02.2023

Потенциал ДСНВ далеко не исчерпан, заявил МИД России

Российский МИД, комментируя приостановку участия Москвы в ДСНВ заявил, что потенциал договора, с точки зрения его вклада в укрепление безопасности и... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T20:12

2023-02-21T20:12

2023-02-21T20:12

москва

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

договор снв-3

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МОСКВА, 21 фев-РИА Новости. Российский МИД, комментируя приостановку участия Москвы в ДСНВ заявил, что потенциал договора, с точки зрения его вклада в укрепление безопасности и стратегической стабильности, далеко не исчерпан. "Убеждены, что потенциал Договора с точки зрения его вклада в укрепление международной безопасности и стратегической стабильности далеко не исчерпан",- говорится в размещённом на сайте МИД РФ заявлении.

https://ria.ru/20230221/dsnv-1853463568.html

москва

россия

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), договор снв-3