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Потенциал ДСНВ далеко не исчерпан, заявил МИД России - РИА Новости, 21.02.2023
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Потенциал ДСНВ далеко не исчерпан, заявил МИД России
Потенциал ДСНВ далеко не исчерпан, заявил МИД России - РИА Новости, 21.02.2023
Потенциал ДСНВ далеко не исчерпан, заявил МИД России
Российский МИД, комментируя приостановку участия Москвы в ДСНВ заявил, что потенциал договора, с точки зрения его вклада в укрепление безопасности и... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T20:12
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москва
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
договор снв-3
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МОСКВА, 21 фев-РИА Новости. Российский МИД, комментируя приостановку участия Москвы в ДСНВ заявил, что потенциал договора, с точки зрения его вклада в укрепление безопасности и стратегической стабильности, далеко не исчерпан. "Убеждены, что потенциал Договора с точки зрения его вклада в укрепление международной безопасности и стратегической стабильности далеко не исчерпан",- говорится в размещённом на сайте МИД РФ заявлении.
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москва, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), договор снв-3
Москва, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Договор СНВ-3
20:12 21.02.2023
 
Потенциал ДСНВ далеко не исчерпан, заявил МИД России

МИД заявил, что потенциал ДСНВ с точки зрения стратегической стабильности не исчерпан

© РИА НовостиЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости
Здание МИД России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев-РИА Новости. Российский МИД, комментируя приостановку участия Москвы в ДСНВ заявил, что потенциал договора, с точки зрения его вклада в укрепление безопасности и стратегической стабильности, далеко не исчерпан.
"Убеждены, что потенциал Договора с точки зрения его вклада в укрепление международной безопасности и стратегической стабильности далеко не исчерпан",- говорится в размещённом на сайте МИД РФ заявлении.
Президент России Дмитрий Медведев и президент США Барак Обама (справа налево) во время церемонии подписания Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ) - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
Вчера, 15:41
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3, ДСНВ)
 
МоскваРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Договор СНВ-3
 
 
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