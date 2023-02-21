https://ria.ru/20230221/dsnv-1853551696.html
Потенциал ДСНВ далеко не исчерпан, заявил МИД России
Потенциал ДСНВ далеко не исчерпан, заявил МИД России - РИА Новости, 21.02.2023
Потенциал ДСНВ далеко не исчерпан, заявил МИД России
Российский МИД, комментируя приостановку участия Москвы в ДСНВ заявил, что потенциал договора, с точки зрения его вклада в укрепление безопасности и... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T20:12
2023-02-21T20:12
2023-02-21T20:12
москва
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
договор снв-3
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МОСКВА, 21 фев-РИА Новости. Российский МИД, комментируя приостановку участия Москвы в ДСНВ заявил, что потенциал договора, с точки зрения его вклада в укрепление безопасности и стратегической стабильности, далеко не исчерпан. "Убеждены, что потенциал Договора с точки зрения его вклада в укрепление международной безопасности и стратегической стабильности далеко не исчерпан",- говорится в размещённом на сайте МИД РФ заявлении.
https://ria.ru/20230221/dsnv-1853463568.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), договор снв-3
Москва, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Договор СНВ-3
Потенциал ДСНВ далеко не исчерпан, заявил МИД России
МИД заявил, что потенциал ДСНВ с точки зрения стратегической стабильности не исчерпан