Эксперт назвал приостановку Россией участия в ДСНВ логичным ответом США
Венгерский журналист Штир считает приостановку Россией участия в ДСНВ логичной и ожидаемой
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 21 фев - РИА Новости. Приостановка РФ участия в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) является логичным ответом на выход США из ряда международных договоров за последнее десятилетие, к тому же фактически договор не действовал уже год, сказал РИА Новости венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир.
Президент РФ Владимир Путин во вторник в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском ДНСВ, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал (Североатлантического) альянса".
"Заявление о приостановке участия в ДСНВ-3 - это однозначный месседж Западу "мы готовы на все, чтобы защищать Россию и российские интересы"... Приостановка вообще мало что значит, потому что уже год договор фактически не действует из-за отсутствия авиасообщения, трудностей, вызванных военной ситуацией на Украине. Ядерный арсенал в другой стране практически не контролируется", - сказал Штир.
"Это звучит очень пугающе, но на практике это другой уровень эскалации риторики. Подчеркиваю – риторики. Это не означает, что Россия хочет использовать ядерное оружие... Западная пресса больше говорит о том, что Россия угрожает, чем Россия угрожает на самом деле", - отметил собеседник агентства.
Эксперт также призвал не забывать, что "стратегическая стабильность колеблется уже минимум 10 лет, поскольку США вышли из ряда соглашений". "Значит – этот ответ (России) логичный и ожидаемый. Я не думал, что точно будет так, но если логично подумать, это не сюрприз", - считает он.
Кроме того, Штир напомнил, что "эскалация на словах происходит также со стороны Украины", что неоднократно отмечали российские власти, поскольку из Киева часто звучат угрозы о "выходе из Будапештского меморандума".
Эксперт также обратил внимание на нагнетаемую в последние дни в западных СМИ "истерию" вокруг послания Путина Федеральному собранию.
Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан 8 апреля 2010 года в Праге (Чехия). Он заменил Договор о СНВ 1991 года (ДСНВ) и после вступления в силу заменил Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года (ДСНП). Москва и Вашингтон 3 февраля 2021 года обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия Договора на пять лет.