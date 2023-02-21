https://ria.ru/20230221/dsnv-1853544637.html

Франция прокомментировала решение России приостановить участие в ДСНВ

Франция прокомментировала решение России приостановить участие в ДСНВ - РИА Новости, 21.02.2023

Франция прокомментировала решение России приостановить участие в ДСНВ

Франция сожалеет о решении России приостановить участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), сообщило МИД страны в коммюнике РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T19:31

2023-02-21T19:31

2023-02-21T20:02

франция

россия

снв

в мире

договор снв-3

нато

владимир путин

сша

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ПАРИЖ, 21 фев – РИА Новости. Франция сожалеет о решении России приостановить участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), сообщило МИД страны в коммюнике во вторник."Франция сожалеет о сообщении президента (РФ Владимира - ред.) Путина о приостановлении участия России в договоре New Start", - говорится в тексте коммюнике."Франция призывает Россию продемонстрировать ответственность и как можно скорее пересмотреть свое решение о приостановке участия в ДСНВ. Франция напоминает, что договор New Start является ключевым инструментом международной архитектуры по ограничению стратегических наступательных вооружений и стратегической стабильности", - говорится в тексте коммюнике.Президент РФ Владимир Путин во вторник в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал (Североатлантического) альянса".

https://ria.ru/20230221/oon-1853528411.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

франция, россия, снв, в мире, договор снв-3, нато, владимир путин, сша