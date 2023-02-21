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В Лондоне надеются, что Москва пересмотрит решение по ДСНВ

В Лондоне надеются, что Москва пересмотрит решение по ДСНВ - РИА Новости, 21.02.2023

В Лондоне надеются, что Москва пересмотрит решение по ДСНВ

В канцелярии премьера Британии выразили надежду, что Москва пересмотрит решение о приостановке участия в ДСНВ, передает агентство Рейтер. РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T19:14

2023-02-21T19:14

2023-02-21T19:27

в мире

россия

великобритания

риши сунак

договор снв-3

владимир путин

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. В канцелярии премьера Британии выразили надежду, что Москва пересмотрит решение о приостановке участия в ДСНВ, передает агентство Рейтер.Президент РФ Владимир Путин во вторник в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал (Североатлантического) альянса"."Мы надеемся, что Путин переосмыслит свое опрометчивое решение приостановить участие России в СНВ-3", - приводит агентство заявление спикера офиса премьера.

https://ria.ru/20230221/gosdep-1853498969.html

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в мире, россия, великобритания, риши сунак, договор снв-3, владимир путин