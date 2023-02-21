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В Лондоне надеются, что Москва пересмотрит решение по ДСНВ
В Лондоне надеются, что Москва пересмотрит решение по ДСНВ - РИА Новости, 21.02.2023
В Лондоне надеются, что Москва пересмотрит решение по ДСНВ
В канцелярии премьера Британии выразили надежду, что Москва пересмотрит решение о приостановке участия в ДСНВ, передает агентство Рейтер. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T19:14
2023-02-21T19:14
2023-02-21T19:27
в мире
россия
великобритания
риши сунак
договор снв-3
владимир путин
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. В канцелярии премьера Британии выразили надежду, что Москва пересмотрит решение о приостановке участия в ДСНВ, передает агентство Рейтер.Президент РФ Владимир Путин во вторник в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал (Североатлантического) альянса"."Мы надеемся, что Путин переосмыслит свое опрометчивое решение приостановить участие России в СНВ-3", - приводит агентство заявление спикера офиса премьера.
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в мире, россия, великобритания, риши сунак, договор снв-3, владимир путин
В мире, Россия, Великобритания, Риши Сунак, Договор СНВ-3, Владимир Путин
19:14 21.02.2023 (обновлено: 19:27 21.02.2023)
В Лондоне надеются, что Москва пересмотрит решение по ДСНВ
Reuters: в Лондоне надеются, что Москва пересмотрит решение о приостановке участия в ДСНВ