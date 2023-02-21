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В ООН призвали Россию и США немедленно возобновить выполнение ДСНВ - РИА Новости, 21.02.2023
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В ООН призвали Россию и США немедленно возобновить выполнение ДСНВ
В ООН призвали Россию и США немедленно возобновить выполнение ДСНВ - РИА Новости, 21.02.2023
В ООН призвали Россию и США немедленно возобновить выполнение ДСНВ
США и Россия должны безотлагательно возобновить полное исполнение Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил РИА Новости... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T18:31
2023-02-21T19:25
в мире
россия
сша
оон
договор снв-3
стефан дюжаррик
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ООН, 21 фев - РИА Новости. США и Россия должны безотлагательно возобновить полное исполнение Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил РИА Новости официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя решение РФ приостановить участие в нем."Позиция генерального секретаря всегда была ясной: Соединенные Штаты и Российская Федерация должны безотлагательно возобновить полное выполнение СНВ-3", - сказал Дюжаррик. По его словам, СНВ-3 и последующие двусторонние договоры о сокращении стратегических ядерных вооружений между Россией и США обеспечивали безопасность не только этих стран, но и всего международного сообщества.Президент РФ Владимир Путин во вторник в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал (Североатлантического) альянса".
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в мире, россия, сша, оон, договор снв-3, стефан дюжаррик
В мире, Россия, США, ООН, Договор СНВ-3, Стефан Дюжаррик
18:31 21.02.2023 (обновлено: 19:25 21.02.2023)
 
В ООН призвали Россию и США немедленно возобновить выполнение ДСНВ

Представитель ООН Дюжаррик призвал Россию и США немедленно возобновить выполнение ДСНВ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЭмблема Организации Объединённых Наций (ООН) на здании организации в Женеве
Эмблема Организации Объединённых Наций (ООН) на здании организации в Женеве - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Эмблема Организации Объединённых Наций (ООН) на здании организации в Женеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 21 фев - РИА Новости. США и Россия должны безотлагательно возобновить полное исполнение Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил РИА Новости официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя решение РФ приостановить участие в нем.
"Позиция генерального секретаря всегда была ясной: Соединенные Штаты и Российская Федерация должны безотлагательно возобновить полное выполнение СНВ-3", - сказал Дюжаррик. По его словам, СНВ-3 и последующие двусторонние договоры о сокращении стратегических ядерных вооружений между Россией и США обеспечивали безопасность не только этих стран, но и всего международного сообщества.
Президент РФ Владимир Путин во вторник в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал (Североатлантического) альянса".
Председатель партии Единая Россия, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
Вчера, 15:50
США с приостановкой ДСНВ получили то, что заслужили, заявил Медведев
 
В миреРоссияСШАООНДоговор СНВ-3Стефан Дюжаррик
 
 
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