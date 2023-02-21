https://ria.ru/20230221/dsnv-1853527204.html

В ООН призвали Россию и США немедленно возобновить выполнение ДСНВ

В ООН призвали Россию и США немедленно возобновить выполнение ДСНВ - РИА Новости, 21.02.2023

В ООН призвали Россию и США немедленно возобновить выполнение ДСНВ

США и Россия должны безотлагательно возобновить полное исполнение Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил РИА Новости... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T18:31

2023-02-21T18:31

2023-02-21T19:25

в мире

россия

сша

оон

договор снв-3

стефан дюжаррик

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ООН, 21 фев - РИА Новости. США и Россия должны безотлагательно возобновить полное исполнение Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил РИА Новости официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя решение РФ приостановить участие в нем."Позиция генерального секретаря всегда была ясной: Соединенные Штаты и Российская Федерация должны безотлагательно возобновить полное выполнение СНВ-3", - сказал Дюжаррик. По его словам, СНВ-3 и последующие двусторонние договоры о сокращении стратегических ядерных вооружений между Россией и США обеспечивали безопасность не только этих стран, но и всего международного сообщества.Президент РФ Владимир Путин во вторник в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал (Североатлантического) альянса".

https://ria.ru/20230221/dsnv-1853470621.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, сша, оон, договор снв-3, стефан дюжаррик