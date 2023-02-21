18:31 21.02.2023 (обновлено: 19:25 21.02.2023)
В ООН призвали Россию и США немедленно возобновить выполнение ДСНВ
Представитель ООН Дюжаррик призвал Россию и США немедленно возобновить выполнение ДСНВ
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЭмблема Организации Объединённых Наций (ООН) на здании организации в Женеве
Эмблема Организации Объединённых Наций (ООН) на здании организации в Женеве. Архивное фото
ООН, 21 фев - РИА Новости. США и Россия должны безотлагательно возобновить полное исполнение Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил РИА Новости официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя решение РФ приостановить участие в нем.
"Позиция генерального секретаря всегда была ясной: Соединенные Штаты и Российская Федерация должны безотлагательно возобновить полное выполнение СНВ-3", - сказал Дюжаррик. По его словам, СНВ-3 и последующие двусторонние договоры о сокращении стратегических ядерных вооружений между Россией и США обеспечивали безопасность не только этих стран, но и всего международного сообщества.
Президент РФ Владимир Путин во вторник в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал (Североатлантического) альянса".