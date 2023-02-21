https://ria.ru/20230221/dsnv-1853470621.html

США с приостановкой ДСНВ получили то, что заслужили, заявил Медведев

США с приостановкой ДСНВ получили то, что заслужили, заявил Медведев - РИА Новости, 21.02.2023

США с приостановкой ДСНВ получили то, что заслужили, заявил Медведев

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что США приостановкой ДСНВ-3 получили то, что заслужили своей бездарной антироссийской политикой. РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T15:50

2023-02-21T15:50

2023-02-21T16:08

сша

россия

дмитрий медведев

владимир путин

в мире

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что США приостановкой ДСНВ-3 получили то, что заслужили своей бездарной антироссийской политикой.Президент РФ Владимир Путин во вторник в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДНСВ), подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал (Североатлантического) альянса".

https://ria.ru/20230221/yadernyy-1853455780.html

сша

россия

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Кирилл Волков

сша, россия, дмитрий медведев, владимир путин, в мире, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года