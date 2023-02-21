15:50 21.02.2023 (обновлено: 16:08 21.02.2023)
США с приостановкой ДСНВ получили то, что заслужили, заявил Медведев
Медведев: США с приостановкой ДСНВ получили то, что заслужили антироссийской политикой
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
Председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что США приостановкой ДСНВ-3 получили то, что заслужили своей бездарной антироссийской политикой.
"США получили то, что заслужили своей бездарной антироссийской политикой, то есть приостановку СНВ-3. Нельзя воевать с Россией, делая вид, что по стратегической стабильности - business as usual. Поделом вам!", - написал Медведев в своем англоязычном Twitter-аккаунте.
Президент РФ Владимир Путин во вторник в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДНСВ), подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал (Североатлантического) альянса".