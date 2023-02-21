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США с приостановкой ДСНВ получили то, что заслужили, заявил Медведев - РИА Новости, 21.02.2023
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США с приостановкой ДСНВ получили то, что заслужили, заявил Медведев
США с приостановкой ДСНВ получили то, что заслужили, заявил Медведев - РИА Новости, 21.02.2023
США с приостановкой ДСНВ получили то, что заслужили, заявил Медведев
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что США приостановкой ДСНВ-3 получили то, что заслужили своей бездарной антироссийской политикой. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T15:50
2023-02-21T16:08
сша
россия
дмитрий медведев
владимир путин
в мире
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что США приостановкой ДСНВ-3 получили то, что заслужили своей бездарной антироссийской политикой.Президент РФ Владимир Путин во вторник в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДНСВ), подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал (Североатлантического) альянса".
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сша, россия, дмитрий медведев, владимир путин, в мире, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
США, Россия, Дмитрий Медведев, Владимир Путин, В мире, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года
15:50 21.02.2023 (обновлено: 16:08 21.02.2023)
 
США с приостановкой ДСНВ получили то, что заслужили, заявил Медведев

Медведев: США с приостановкой ДСНВ получили то, что заслужили антироссийской политикой

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
Председатель партии Единая Россия, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что США приостановкой ДСНВ-3 получили то, что заслужили своей бездарной антироссийской политикой.
"США получили то, что заслужили своей бездарной антироссийской политикой, то есть приостановку СНВ-3. Нельзя воевать с Россией, делая вид, что по стратегической стабильности - business as usual. Поделом вам!", - написал Медведев в своем англоязычном Twitter-аккаунте.
Президент РФ Владимир Путин во вторник в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДНСВ), подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал (Североатлантического) альянса".
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
Вчера, 15:03
Экс-начальник Генштаба заявил, что Путин не шутил о ядерных испытаниях
 
СШАРоссияДмитрий МедведевВладимир ПутинВ миреПослание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года
 
 
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