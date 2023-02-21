https://ria.ru/20230221/dsnv-1853470384.html

Организация ICAN призвала Россию вернуться к полному соблюдению ДСНВ

Организация ICAN призвала Россию вернуться к полному соблюдению ДСНВ - РИА Новости, 21.02.2023

Организация ICAN призвала Россию вернуться к полному соблюдению ДСНВ

Организация Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) призвала Россию вернуться к полному соблюдению ДСНВ после объявления президента РФ... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T15:49

2023-02-21T15:49

2023-02-21T15:49

россия

мельбурн

владимир путин

ican

в мире

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Организация Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) призвала Россию вернуться к полному соблюдению ДСНВ после объявления президента РФ Владимира Путина о приостановке страной участия в этом договоре. Ранее Путин заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Организация назвала это решение опасным. "Россия должна немедленно вернуться к полному соблюдению договора и продолжить придерживаться ограничений по боеголовкам", - говорится в сообщении на странице международной общественной организации в Twitter. ICAN - молодая организация, созданная в австралийском Мельбурне 16 лет назад и выступающая в качестве борца за ядерное разоружение. В ее поддержку неоднократно высказывались многие политические и общественные деятели по всему миру. В 2017 году за свои усилия организация получила Нобелевскую премию мира.

https://ria.ru/20230221/borrel-1853469240.html

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мельбурн

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, мельбурн, владимир путин, ican, в мире