Организация ICAN призвала Россию вернуться к полному соблюдению ДСНВ
ICAN призвала Россию вернуться к полному соблюдению ДСНВ после заявления Путина
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Организация Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) призвала Россию вернуться к полному соблюдению ДСНВ после объявления президента РФ Владимира Путина о приостановке страной участия в этом договоре.
Ранее Путин заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
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Организация назвала это решение опасным.
"Россия должна немедленно вернуться к полному соблюдению договора и продолжить придерживаться ограничений по боеголовкам", - говорится в сообщении на странице международной общественной организации в Twitter.
ICAN - молодая организация, созданная в австралийском Мельбурне 16 лет назад и выступающая в качестве борца за ядерное разоружение. В ее поддержку неоднократно высказывались многие политические и общественные деятели по всему миру. В 2017 году за свои усилия организация получила Нобелевскую премию мира.