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Организация ICAN призвала Россию вернуться к полному соблюдению ДСНВ - РИА Новости, 21.02.2023
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Организация ICAN призвала Россию вернуться к полному соблюдению ДСНВ
Организация ICAN призвала Россию вернуться к полному соблюдению ДСНВ - РИА Новости, 21.02.2023
Организация ICAN призвала Россию вернуться к полному соблюдению ДСНВ
Организация Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) призвала Россию вернуться к полному соблюдению ДСНВ после объявления президента РФ... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T15:49
2023-02-21T15:49
россия
мельбурн
владимир путин
ican
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Организация Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) призвала Россию вернуться к полному соблюдению ДСНВ после объявления президента РФ Владимира Путина о приостановке страной участия в этом договоре. Ранее Путин заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Организация назвала это решение опасным. "Россия должна немедленно вернуться к полному соблюдению договора и продолжить придерживаться ограничений по боеголовкам", - говорится в сообщении на странице международной общественной организации в Twitter. ICAN - молодая организация, созданная в австралийском Мельбурне 16 лет назад и выступающая в качестве борца за ядерное разоружение. В ее поддержку неоднократно высказывались многие политические и общественные деятели по всему миру. В 2017 году за свои усилия организация получила Нобелевскую премию мира.
https://ria.ru/20230221/borrel-1853469240.html
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россия, мельбурн, владимир путин, ican, в мире
Россия, Мельбурн, Владимир Путин, ICAN, В мире
15:49 21.02.2023
 
Организация ICAN призвала Россию вернуться к полному соблюдению ДСНВ

ICAN призвала Россию вернуться к полному соблюдению ДСНВ после заявления Путина

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Организация Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) призвала Россию вернуться к полному соблюдению ДСНВ после объявления президента РФ Владимира Путина о приостановке страной участия в этом договоре.
Ранее Путин заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
Вчера, 15:44
Боррель отреагировал на решение России по ДСНВ
Организация назвала это решение опасным.
"Россия должна немедленно вернуться к полному соблюдению договора и продолжить придерживаться ограничений по боеголовкам", - говорится в сообщении на странице международной общественной организации в Twitter.
ICAN - молодая организация, созданная в австралийском Мельбурне 16 лет назад и выступающая в качестве борца за ядерное разоружение. В ее поддержку неоднократно высказывались многие политические и общественные деятели по всему миру. В 2017 году за свои усилия организация получила Нобелевскую премию мира.
Президент России Дмитрий Медведев и президент США Барак Обама (справа налево) во время церемонии подписания Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ) - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
Вчера, 15:41
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3, ДСНВ)
 
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