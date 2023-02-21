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Совет Госдумы может рассмотреть тему ДСНВ в среду, сообщил источник
Совет Госдумы может рассмотреть тему ДСНВ в среду, сообщил источник - РИА Новости, 21.02.2023
Совет Госдумы может рассмотреть тему ДСНВ в среду, сообщил источник
Совет Госдумы во вторник может поставить в повестку заседания палаты на среду вопрос о приостановке участия РФ в Договоре о стратегических наступательных... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T15:34
2023-02-21T15:34
2023-02-21T15:34
политика
владимир путин
леонид слуцкий (политик)
госдума рф
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Совет Госдумы во вторник может поставить в повестку заседания палаты на среду вопрос о приостановке участия РФ в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), заявил РИА Новости источник в Думе. "Не исключается", - заявил собеседник агентства, отвечая на соответствующих вопрос. Источник уточнил, что при этом вопрос в повестку должен быть поставлен решением Совета Думы, который как раз пройдет сегодня. Другой источник в Госдуме также заявил РИА Новости, что уверен в таком развитии событий. Как ранее отметил глава комитета Думы по международным делам Леонид Слуцкий, парламент готов оперативно принять соответствующее решение, провести ратификацию документа, если она необходима, даже завтра.
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политика, владимир путин, леонид слуцкий (политик), госдума рф, россия
Политика, Владимир Путин, Леонид Слуцкий (политик), Госдума РФ, Россия
Совет Госдумы может рассмотреть тему ДСНВ в среду, сообщил источник
Источник: совет ГД пройдет во вторник, тему ДСНВ могут поставить в повестку на среду