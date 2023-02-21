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Блинкен назвал приостановку Россией участия в ДСНВ разочаровывающей - РИА Новости, 21.02.2023
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Блинкен назвал приостановку Россией участия в ДСНВ разочаровывающей
Блинкен назвал приостановку Россией участия в ДСНВ разочаровывающей - РИА Новости, 21.02.2023
Блинкен назвал приостановку Россией участия в ДСНВ разочаровывающей
Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал разочаровывающим решение РФ о приостановке участия в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений,... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T15:31
2023-02-21T16:10
в мире
сша
россия
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
энтони блинкен
договор снв-3
владимир путин
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал разочаровывающим решение РФ о приостановке участия в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, заявил, что США будут внимательно наблюдать за тем, что Россия будет делать, сообщает New York Times.Президент РФ Владимир Путин во вторник в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДНСВ), подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал (Североатлантического) альянса"."Заявление России о приостановке участия в СНВ-III крайне разочаровывающее и безответственное", - приводит газета заявление Блинкена, сделанное по пути в Афины. Как сообщает издание, Блинкен заявил, что США "готовы в любое время говорить с Россией об ограничении стратегических вооружений, независимо от того, что происходит в мире или в наших отношениях".Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан 8 апреля 2010 года в Праге (Чехия). Он заменил Договор о СНВ 1991 года (ДСНВ) и после вступления в силу заменил Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года (ДСНП). В начале 2021 года Москва и Вашингтон договорились о продлении срока действия Договора на пять лет.
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в мире, сша, россия, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, энтони блинкен, договор снв-3, владимир путин
В мире, США, Россия, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, Энтони Блинкен, Договор СНВ-3, Владимир Путин
15:31 21.02.2023 (обновлено: 16:10 21.02.2023)
 
Блинкен назвал приостановку Россией участия в ДСНВ разочаровывающей

Госсекретарь США Блинкен заявил, что разочарован приостановкой Россией участия в ДСНВ

© AP Photo / Manuel Balce CenetaГоссекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Госсекретарь США Энтони Блинкен . Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал разочаровывающим решение РФ о приостановке участия в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, заявил, что США будут внимательно наблюдать за тем, что Россия будет делать, сообщает New York Times.
Президент РФ Владимир Путин во вторник в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДНСВ), подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал (Североатлантического) альянса".
"Заявление России о приостановке участия в СНВ-III крайне разочаровывающее и безответственное", - приводит газета заявление Блинкена, сделанное по пути в Афины. Как сообщает издание, Блинкен заявил, что США "готовы в любое время говорить с Россией об ограничении стратегических вооружений, независимо от того, что происходит в мире или в наших отношениях".
Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан 8 апреля 2010 года в Праге (Чехия). Он заменил Договор о СНВ 1991 года (ДСНВ) и после вступления в силу заменил Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года (ДСНП). В начале 2021 года Москва и Вашингтон договорились о продлении срока действия Договора на пять лет.
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В миреСШАРоссияПослание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 годаЭнтони БлинкенДоговор СНВ-3Владимир Путин
 
 
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