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Россия вряд ли будет работать с США над продлением ДСНВ, считает эксперт - РИА Новости, 21.02.2023
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Россия вряд ли будет работать с США над продлением ДСНВ, считает эксперт
Россия вряд ли будет работать с США над продлением ДСНВ, считает эксперт - РИА Новости, 21.02.2023
Россия вряд ли будет работать с США над продлением ДСНВ, считает эксперт
Россия вряд ли будет работать с США над продлением Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, документ, скорее всего, не будет продлен... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T15:14
2023-02-21T15:14
россия
сша
владимир путин
мгимо
в мире
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия вряд ли будет работать с США над продлением Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, документ, скорее всего, не будет продлен после истечения своего срока действия, сказал РИА Новости доцент кафедры политической теории МГИМО МИД России Иван Тимофеев. Ранее во вторник президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает свое участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). "Пока сам по себе договор продолжает действовать, но срок его действия достаточно скоро истечет. То, что мы приостанавливаем свое участие в нем, говорит, что вряд ли Россия будет работать с США над его продлением. Скорее всего, он, дойдя до срока исчерпания, просто-напросто продлен не будет. Не выходим из договора до тех пор, пока он действует. Но чтобы его продлить, нужно вести соответствующие переговоры с США, и, видимо, эти переговоры вестись не будут", - сказал Тимофеев. "Я думаю, что мы можем столкнуться с перспективой наращивания ядерных вооружений всех стран ядерной "пятёрки" так или иначе, в той или иной форме", - добавил исследователь. По словам эксперта, решение России о приостановке своего участия в ДСНВ было ожидаемо, так как постепенно происходила "эрозия режима контроля над вооружениями и ДСНВ оставался фактически единственным крупным договором в этой области, и то, возникали сложности в его имплементации, проблемы с инспекторами". Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан 8 апреля 2010 года в Праге (Чехия). Он заменил Договор о СНВ 1991 года (ДСНВ) и после вступления в силу заменил Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года (ДСНП). В начале 2021 года Москва и Вашингтон договорились о продлении срока действия Договора на пять лет.
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россия, сша, владимир путин, мгимо, в мире
Россия, США, Владимир Путин, МГИМО, В мире
15:14 21.02.2023
 
Россия вряд ли будет работать с США над продлением ДСНВ, считает эксперт

Политолог Тимофеев: ДСНВ, скорее всего, не будет продлен после истечения срока действия

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкФлаги России и США
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия вряд ли будет работать с США над продлением Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, документ, скорее всего, не будет продлен после истечения своего срока действия, сказал РИА Новости доцент кафедры политической теории МГИМО МИД России Иван Тимофеев.
Ранее во вторник президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает свое участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
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"Пока сам по себе договор продолжает действовать, но срок его действия достаточно скоро истечет. То, что мы приостанавливаем свое участие в нем, говорит, что вряд ли Россия будет работать с США над его продлением. Скорее всего, он, дойдя до срока исчерпания, просто-напросто продлен не будет. Не выходим из договора до тех пор, пока он действует. Но чтобы его продлить, нужно вести соответствующие переговоры с США, и, видимо, эти переговоры вестись не будут", - сказал Тимофеев.
"Я думаю, что мы можем столкнуться с перспективой наращивания ядерных вооружений всех стран ядерной "пятёрки" так или иначе, в той или иной форме", - добавил исследователь.
По словам эксперта, решение России о приостановке своего участия в ДСНВ было ожидаемо, так как постепенно происходила "эрозия режима контроля над вооружениями и ДСНВ оставался фактически единственным крупным договором в этой области, и то, возникали сложности в его имплементации, проблемы с инспекторами".
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Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан 8 апреля 2010 года в Праге (Чехия). Он заменил Договор о СНВ 1991 года (ДСНВ) и после вступления в силу заменил Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года (ДСНП).
В начале 2021 года Москва и Вашингтон договорились о продлении срока действия Договора на пять лет.
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