https://ria.ru/20230221/dsnv-1853459705.html

Россия вряд ли будет работать с США над продлением ДСНВ, считает эксперт

Россия вряд ли будет работать с США над продлением ДСНВ, считает эксперт - РИА Новости, 21.02.2023

Россия вряд ли будет работать с США над продлением ДСНВ, считает эксперт

Россия вряд ли будет работать с США над продлением Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, документ, скорее всего, не будет продлен... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T15:14

2023-02-21T15:14

2023-02-21T15:14

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия вряд ли будет работать с США над продлением Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, документ, скорее всего, не будет продлен после истечения своего срока действия, сказал РИА Новости доцент кафедры политической теории МГИМО МИД России Иван Тимофеев. Ранее во вторник президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает свое участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). "Пока сам по себе договор продолжает действовать, но срок его действия достаточно скоро истечет. То, что мы приостанавливаем свое участие в нем, говорит, что вряд ли Россия будет работать с США над его продлением. Скорее всего, он, дойдя до срока исчерпания, просто-напросто продлен не будет. Не выходим из договора до тех пор, пока он действует. Но чтобы его продлить, нужно вести соответствующие переговоры с США, и, видимо, эти переговоры вестись не будут", - сказал Тимофеев. "Я думаю, что мы можем столкнуться с перспективой наращивания ядерных вооружений всех стран ядерной "пятёрки" так или иначе, в той или иной форме", - добавил исследователь. По словам эксперта, решение России о приостановке своего участия в ДСНВ было ожидаемо, так как постепенно происходила "эрозия режима контроля над вооружениями и ДСНВ оставался фактически единственным крупным договором в этой области, и то, возникали сложности в его имплементации, проблемы с инспекторами". Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан 8 апреля 2010 года в Праге (Чехия). Он заменил Договор о СНВ 1991 года (ДСНВ) и после вступления в силу заменил Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года (ДСНП). В начале 2021 года Москва и Вашингтон договорились о продлении срока действия Договора на пять лет.

https://ria.ru/20230221/dsnv-1853442619.html

https://ria.ru/20230213/oruzhie-1851556547.html

https://ria.ru/20230221/yadernyy-1853455780.html

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россия, сша, владимир путин, мгимо, в мире