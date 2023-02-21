https://ria.ru/20230221/dsnv-1853442619.html

Слуцкий назвал приостановку участия в ДСНВ важным сигналом Западу

Слуцкий назвал приостановку участия в ДСНВ важным сигналом Западу - РИА Новости, 21.02.2023

Слуцкий назвал приостановку участия в ДСНВ важным сигналом Западу

В случае внесения законопроекта о приостановке Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) комитет ГД готов в самые кратчайшие сроки... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T14:22

2023-02-21T14:22

2023-02-21T14:53

госдума рф

россия

вашингтон (штат)

украина

владимир путин

леонид слуцкий (политик)

лдпр

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1b/1791131040_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0dea75ff8d1b749289f80ae8ecb62202.jpg

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. В случае внесения законопроекта о приостановке Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) комитет ГД готов в самые кратчайшие сроки рекомендовать и подготовить его к рассмотрению на пленарном заседании, заявил глава думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДНСВ), заявил ранее во вторник президент РФ Владимир Путин."Приостановка участия в ДСНВ – не угроза безопасности, это скорее важный сигнал коллективному Западу. Ядерные державы не проигрывают войны. И это важно понимать нашим западным некогда партнерам… В случае внесения соответствующего законопроекта комитет Госдумы по международным делам готов в самые кратчайшие сроки рекомендовать и подготовить его к рассмотрению на пленарном заседании. Не сомневаюсь, что он получит единогласную поддержку", - сообщил Слуцкий журналистам.Также он сообщил, что Вашингтон не скрывает, что на Украине идет геополитическая схватка с Россией, "киевский неонацистский режим" вооружается новейшими видами вооружения все большей и большей дальности, но при этом, как выразился Путин, американцы "лезут на наши ядерные объекты" со своими инспекциями."Приостановка участия России в СНВ-3 - единственно возможное адекватное решение при объявлении Соединенными Штатами целей по стратегическому поражению России… Еще раз напомню, это не выход из СНВ-3, это приостановление участия в нем России в силу изменения геополитических реалий", - рассказал парламентарий.

https://ria.ru/20230221/arsenal-1853432768.html

https://ria.ru/20230221/dsnv-1853428453.html

россия

вашингтон (штат)

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

госдума рф, россия, вашингтон (штат), украина, владимир путин, леонид слуцкий (политик), лдпр, безопасность