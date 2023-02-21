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Слуцкий назвал приостановку участия в ДСНВ важным сигналом Западу - РИА Новости, 21.02.2023
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Слуцкий назвал приостановку участия в ДСНВ важным сигналом Западу
Слуцкий назвал приостановку участия в ДСНВ важным сигналом Западу - РИА Новости, 21.02.2023
Слуцкий назвал приостановку участия в ДСНВ важным сигналом Западу
В случае внесения законопроекта о приостановке Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) комитет ГД готов в самые кратчайшие сроки... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T14:22
2023-02-21T14:53
госдума рф
россия
вашингтон (штат)
украина
владимир путин
леонид слуцкий (политик)
лдпр
безопасность
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. В случае внесения законопроекта о приостановке Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) комитет ГД готов в самые кратчайшие сроки рекомендовать и подготовить его к рассмотрению на пленарном заседании, заявил глава думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДНСВ), заявил ранее во вторник президент РФ Владимир Путин."Приостановка участия в ДСНВ – не угроза безопасности, это скорее важный сигнал коллективному Западу. Ядерные державы не проигрывают войны. И это важно понимать нашим западным некогда партнерам… В случае внесения соответствующего законопроекта комитет Госдумы по международным делам готов в самые кратчайшие сроки рекомендовать и подготовить его к рассмотрению на пленарном заседании. Не сомневаюсь, что он получит единогласную поддержку", - сообщил Слуцкий журналистам.Также он сообщил, что Вашингтон не скрывает, что на Украине идет геополитическая схватка с Россией, "киевский неонацистский режим" вооружается новейшими видами вооружения все большей и большей дальности, но при этом, как выразился Путин, американцы "лезут на наши ядерные объекты" со своими инспекциями."Приостановка участия России в СНВ-3 - единственно возможное адекватное решение при объявлении Соединенными Штатами целей по стратегическому поражению России… Еще раз напомню, это не выход из СНВ-3, это приостановление участия в нем России в силу изменения геополитических реалий", - рассказал парламентарий.
https://ria.ru/20230221/arsenal-1853432768.html
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госдума рф, россия, вашингтон (штат), украина, владимир путин, леонид слуцкий (политик), лдпр, безопасность
Госдума РФ, Россия, Вашингтон (штат), Украина, Владимир Путин, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР, Безопасность
14:22 21.02.2023 (обновлено: 14:53 21.02.2023)
 
Слуцкий назвал приостановку участия в ДСНВ важным сигналом Западу

Слуцкий заявил, что в Госдуме готовы рассмотреть проект о приостановке участия в ДСНВ

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. В случае внесения законопроекта о приостановке Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) комитет ГД готов в самые кратчайшие сроки рекомендовать и подготовить его к рассмотрению на пленарном заседании, заявил глава думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДНСВ), заявил ранее во вторник президент РФ Владимир Путин.
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
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"Приостановка участия в ДСНВ – не угроза безопасности, это скорее важный сигнал коллективному Западу. Ядерные державы не проигрывают войны. И это важно понимать нашим западным некогда партнерам… В случае внесения соответствующего законопроекта комитет Госдумы по международным делам готов в самые кратчайшие сроки рекомендовать и подготовить его к рассмотрению на пленарном заседании. Не сомневаюсь, что он получит единогласную поддержку", - сообщил Слуцкий журналистам.
"Шаг, о котором объявил президент, реально своевременный, на него можно было пойти несколько месяцев назад, учитывая возрастания агрессивной риторики, которую мы слышим из Вашингтона. Еще раз, это совершенно оправданный шаг, мы отреагируем в палатах Федерального собрания на это решение немедленно… Изучим, не нужна ли ратификация, если нужна, проведем ее завтра", - ответил Слуцкий журналистам.
Также он сообщил, что Вашингтон не скрывает, что на Украине идет геополитическая схватка с Россией, "киевский неонацистский режим" вооружается новейшими видами вооружения все большей и большей дальности, но при этом, как выразился Путин, американцы "лезут на наши ядерные объекты" со своими инспекциями.
"Приостановка участия России в СНВ-3 - единственно возможное адекватное решение при объявлении Соединенными Штатами целей по стратегическому поражению России… Еще раз напомню, это не выход из СНВ-3, это приостановление участия в нем России в силу изменения геополитических реалий", - рассказал парламентарий.
Путин: Россия приостанавливает участие в ДСНВ - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
Вчера, 13:45
Россия приостанавливает участие в ДСНВ
 
Госдума РФРоссияВашингтон (штат)УкраинаВладимир ПутинЛеонид Слуцкий (политик)ЛДПРБезопасность
 
 
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