https://ria.ru/20230221/donbass-1853345293.html

Правительства ДНР и Тульской области подписали договор о сотрудничестве

Правительства ДНР и Тульской области подписали договор о сотрудничестве - РИА Новости, 21.02.2023

Правительства ДНР и Тульской области подписали договор о сотрудничестве

Главы правительств ДНР и Тульской области Виталий Хоценко и Вячеслав Федорищев подписали план мероприятий на 2023-2024 годы по реализации меморандума о... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T10:46

2023-02-21T10:46

2023-02-21T10:46

экономика

донецкая народная республика

тульская область

виталий хоценко

алексей дюмин

денис пушилин

петербургский международный экономический форум (фонд)

мариуполь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847026442_0:0:3043:1712_1920x0_80_0_0_1046b532a30cea0b86ada925707e9bad.jpg

ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Главы правительств ДНР и Тульской области Виталий Хоценко и Вячеслав Федорищев подписали план мероприятий на 2023-2024 годы по реализации меморандума о сотрудничестве, передает корреспондент РИА Новости. "Тула у нас регион-куратор и партнер по восстановлению одного из районов Мариуполя. Тульские строители очень качественно работают, и в том году были одним из первых регионов, кто завершил свою программу раньше положенного срока и плюс взяли ещё несколько объектов в довесок, и еще их сделали до конца года. Мы договорились сегодня, что мы расширяем сотрудничество не только на сферу строительства и восстановления объектов… Мы идём и в экономику, развиваем и ищем точки сопряжения по промышленной кооперации наших предприятий, чтобы наши предприятия могли отгружать промышленную продукцию заводам Тульской области", - пояснил Хоценко журналистам после подписания документа. Тульские предприятия, в частности строительной направленности, в свою очередь, будут участвовать в программе восстановления городов ДНР. Хоценко напомнил, что меморандум о сотрудничестве между ДНР и Тульской областью был подписан летом прошлого года на ПМЭФ губернатором Тульской области Алексеем Дюминым и главой ДНР Денисом Пушилиным. "У нас очень большой потенциал во взаимодействии в части экономики", - заверил глава правительства ДНР. По словам председателя правительства Тульской области, первого замгубернатора региона Федорищева, цель плана - "чтобы социально-экономическое развитие ДНР полностью вобрало в себя все компетенции, знания, опыт, какие есть в Тульской области". "Сегодня делегация Тульской области работает в ДНР, чтобы по каждому из блоков найти конкретные точки соприкосновения - и по промышленности, и по сельскому хозяйству, и в культуре, и в спортивной части, во всем социально-экономическом развитии", - заявил Федорищев в ходе совещания с Хоценко. Что касается восстановления региона, то Тульская область участвует в восстановлении жилых домов, школ, колледжа в Мариуполе. Предприятия ДНР, в свою очередь, поставляют оборудование предприятиям горно-шахтной отрасли Тульской области.

https://ria.ru/20230205/donbass-1849851200.html

https://ria.ru/20221222/sotrudnichestvo-1840548231.html

донецкая народная республика

тульская область

мариуполь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, донецкая народная республика, тульская область, виталий хоценко, алексей дюмин, денис пушилин, петербургский международный экономический форум (фонд), мариуполь