https://ria.ru/20230221/donbass-1853345293.html
Правительства ДНР и Тульской области подписали договор о сотрудничестве
Правительства ДНР и Тульской области подписали договор о сотрудничестве - РИА Новости, 21.02.2023
Правительства ДНР и Тульской области подписали договор о сотрудничестве
Главы правительств ДНР и Тульской области Виталий Хоценко и Вячеслав Федорищев подписали план мероприятий на 2023-2024 годы по реализации меморандума о... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T10:46
2023-02-21T10:46
2023-02-21T10:46
экономика
донецкая народная республика
тульская область
виталий хоценко
алексей дюмин
денис пушилин
петербургский международный экономический форум (фонд)
мариуполь
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ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Главы правительств ДНР и Тульской области Виталий Хоценко и Вячеслав Федорищев подписали план мероприятий на 2023-2024 годы по реализации меморандума о сотрудничестве, передает корреспондент РИА Новости. "Тула у нас регион-куратор и партнер по восстановлению одного из районов Мариуполя. Тульские строители очень качественно работают, и в том году были одним из первых регионов, кто завершил свою программу раньше положенного срока и плюс взяли ещё несколько объектов в довесок, и еще их сделали до конца года. Мы договорились сегодня, что мы расширяем сотрудничество не только на сферу строительства и восстановления объектов… Мы идём и в экономику, развиваем и ищем точки сопряжения по промышленной кооперации наших предприятий, чтобы наши предприятия могли отгружать промышленную продукцию заводам Тульской области", - пояснил Хоценко журналистам после подписания документа. Тульские предприятия, в частности строительной направленности, в свою очередь, будут участвовать в программе восстановления городов ДНР. Хоценко напомнил, что меморандум о сотрудничестве между ДНР и Тульской областью был подписан летом прошлого года на ПМЭФ губернатором Тульской области Алексеем Дюминым и главой ДНР Денисом Пушилиным. "У нас очень большой потенциал во взаимодействии в части экономики", - заверил глава правительства ДНР. По словам председателя правительства Тульской области, первого замгубернатора региона Федорищева, цель плана - "чтобы социально-экономическое развитие ДНР полностью вобрало в себя все компетенции, знания, опыт, какие есть в Тульской области". "Сегодня делегация Тульской области работает в ДНР, чтобы по каждому из блоков найти конкретные точки соприкосновения - и по промышленности, и по сельскому хозяйству, и в культуре, и в спортивной части, во всем социально-экономическом развитии", - заявил Федорищев в ходе совещания с Хоценко. Что касается восстановления региона, то Тульская область участвует в восстановлении жилых домов, школ, колледжа в Мариуполе. Предприятия ДНР, в свою очередь, поставляют оборудование предприятиям горно-шахтной отрасли Тульской области.
https://ria.ru/20230205/donbass-1849851200.html
https://ria.ru/20221222/sotrudnichestvo-1840548231.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, донецкая народная республика, тульская область, виталий хоценко, алексей дюмин, денис пушилин, петербургский международный экономический форум (фонд), мариуполь
Экономика, Донецкая Народная Республика, Тульская область, Виталий Хоценко, Алексей Дюмин, Денис Пушилин, Петербургский международный экономический форум (фонд), Мариуполь
Правительства ДНР и Тульской области подписали договор о сотрудничестве
Правительства ДНР и Тульской области подписали план мероприятий по сотрудничеству
ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Главы правительств ДНР и Тульской области Виталий Хоценко и Вячеслав Федорищев подписали план мероприятий на 2023-2024 годы по реализации меморандума о сотрудничестве, передает корреспондент РИА Новости.
"Тула у нас регион-куратор и партнер по восстановлению одного из районов Мариуполя
. Тульские строители очень качественно работают, и в том году были одним из первых регионов, кто завершил свою программу раньше положенного срока и плюс взяли ещё несколько объектов в довесок, и еще их сделали до конца года. Мы договорились сегодня, что мы расширяем сотрудничество не только на сферу строительства и восстановления объектов… Мы идём и в экономику, развиваем и ищем точки сопряжения по промышленной кооперации наших предприятий, чтобы наши предприятия могли отгружать промышленную продукцию заводам Тульской области", - пояснил Хоценко журналистам после подписания документа.
Тульские предприятия, в частности строительной направленности, в свою очередь, будут участвовать в программе восстановления городов ДНР
.
Хоценко напомнил, что меморандум о сотрудничестве между ДНР и Тульской областью
был подписан летом прошлого года на ПМЭФ
губернатором Тульской области Алексеем Дюминым
и главой ДНР Денисом Пушилиным
.
"У нас очень большой потенциал во взаимодействии в части экономики", - заверил глава правительства ДНР.
По словам председателя правительства Тульской области, первого замгубернатора региона Федорищева, цель плана - "чтобы социально-экономическое развитие ДНР полностью вобрало в себя все компетенции, знания, опыт, какие есть в Тульской области".
"Сегодня делегация Тульской области работает в ДНР, чтобы по каждому из блоков найти конкретные точки соприкосновения - и по промышленности, и по сельскому хозяйству, и в культуре, и в спортивной части, во всем социально-экономическом развитии", - заявил Федорищев в ходе совещания с Хоценко.
Что касается восстановления региона, то Тульская область участвует в восстановлении жилых домов, школ, колледжа в Мариуполе. Предприятия ДНР, в свою очередь, поставляют оборудование предприятиям горно-шахтной отрасли Тульской области.