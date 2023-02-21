https://ria.ru/20230221/donbass-1853337636.html

В ДНР простаивают много мощных предприятий, заявил Хоценко

В ДНР простаивают много мощных предприятий, заявил Хоценко - РИА Новости, 21.02.2023

В ДНР простаивают много мощных предприятий, заявил Хоценко

В ДНР простаивают много мощных предприятий, которые можно восстанавливать, заявил председатель правительства республики Виталий Хоценко. РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T10:25

2023-02-21T10:25

2023-02-21T10:25

экономика

донецкая народная республика

донбасс

тульская область

виталий хоценко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1821889600_0:116:3072:1844_1920x0_80_0_0_ea9eac8167d840eb007025a7447f3dc9.jpg

ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. В ДНР простаивают много мощных предприятий, которые можно восстанавливать, заявил председатель правительства республики Виталий Хоценко. "Промышленный потенциал очень серьёзный на Донбассе был. Он и сегодня остается мощным. Его нужно догрузить. Ему нужны сильные партнеры, которые обеспечат спрос, может быть, войдут в совместные предприятия с оборудованием, деньгами и так далее, поднимут рынок", - заявил Хоценко на встрече с делегацией Тульской области. "Так как много предприятий простаивают, сильных предприятий, мощных, которые можно восстановить, возобновить их деятельность", - отметил он.

https://ria.ru/20230221/donbass-1853327594.html

донецкая народная республика

донбасс

тульская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, донецкая народная республика, донбасс, тульская область, виталий хоценко