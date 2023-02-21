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В ДНР простаивают много мощных предприятий, заявил Хоценко - РИА Новости, 21.02.2023
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В ДНР простаивают много мощных предприятий, заявил Хоценко
В ДНР простаивают много мощных предприятий, заявил Хоценко - РИА Новости, 21.02.2023
В ДНР простаивают много мощных предприятий, заявил Хоценко
В ДНР простаивают много мощных предприятий, которые можно восстанавливать, заявил председатель правительства республики Виталий Хоценко. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T10:25
2023-02-21T10:25
экономика
донецкая народная республика
донбасс
тульская область
виталий хоценко
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ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. В ДНР простаивают много мощных предприятий, которые можно восстанавливать, заявил председатель правительства республики Виталий Хоценко. "Промышленный потенциал очень серьёзный на Донбассе был. Он и сегодня остается мощным. Его нужно догрузить. Ему нужны сильные партнеры, которые обеспечат спрос, может быть, войдут в совместные предприятия с оборудованием, деньгами и так далее, поднимут рынок", - заявил Хоценко на встрече с делегацией Тульской области. "Так как много предприятий простаивают, сильных предприятий, мощных, которые можно восстановить, возобновить их деятельность", - отметил он.
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донецкая народная республика
донбасс
тульская область
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экономика, донецкая народная республика, донбасс, тульская область, виталий хоценко
Экономика, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Тульская область, Виталий Хоценко
10:25 21.02.2023
 
В ДНР простаивают много мощных предприятий, заявил Хоценко

Премьер ДНР Хоценко: в республике простаивают много предприятий, их можно восстановить

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкПремьер Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко
Премьер Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Премьер Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. В ДНР простаивают много мощных предприятий, которые можно восстанавливать, заявил председатель правительства республики Виталий Хоценко.
"Промышленный потенциал очень серьёзный на Донбассе был. Он и сегодня остается мощным. Его нужно догрузить. Ему нужны сильные партнеры, которые обеспечат спрос, может быть, войдут в совместные предприятия с оборудованием, деньгами и так далее, поднимут рынок", - заявил Хоценко на встрече с делегацией Тульской области.
"Так как много предприятий простаивают, сильных предприятий, мощных, которые можно восстановить, возобновить их деятельность", - отметил он.
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ЭкономикаДонецкая Народная РеспубликаДонбассТульская областьВиталий Хоценко
 
 
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