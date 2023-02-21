https://ria.ru/20230221/donbass-1853337636.html
В ДНР простаивают много мощных предприятий, заявил Хоценко
В ДНР простаивают много мощных предприятий, заявил Хоценко - РИА Новости, 21.02.2023
В ДНР простаивают много мощных предприятий, заявил Хоценко
В ДНР простаивают много мощных предприятий, которые можно восстанавливать, заявил председатель правительства республики Виталий Хоценко. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T10:25
2023-02-21T10:25
2023-02-21T10:25
экономика
донецкая народная республика
донбасс
тульская область
виталий хоценко
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ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. В ДНР простаивают много мощных предприятий, которые можно восстанавливать, заявил председатель правительства республики Виталий Хоценко. "Промышленный потенциал очень серьёзный на Донбассе был. Он и сегодня остается мощным. Его нужно догрузить. Ему нужны сильные партнеры, которые обеспечат спрос, может быть, войдут в совместные предприятия с оборудованием, деньгами и так далее, поднимут рынок", - заявил Хоценко на встрече с делегацией Тульской области. "Так как много предприятий простаивают, сильных предприятий, мощных, которые можно восстановить, возобновить их деятельность", - отметил он.
https://ria.ru/20230221/donbass-1853327594.html
донецкая народная республика
донбасс
тульская область
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, донецкая народная республика, донбасс, тульская область, виталий хоценко
Экономика, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Тульская область, Виталий Хоценко
В ДНР простаивают много мощных предприятий, заявил Хоценко
Премьер ДНР Хоценко: в республике простаивают много предприятий, их можно восстановить