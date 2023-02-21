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Премьер ДНР рассказал о значении признания республики - РИА Новости, 21.02.2023
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Премьер ДНР рассказал о значении признания республики
Премьер ДНР рассказал о значении признания республики - РИА Новости, 21.02.2023
Премьер ДНР рассказал о значении признания республики
Благодаря признанию со стороны России ДНР перестала считаться "серой зоной" и получила доступ к социальным стандартам, принятым в РФ, заявил РИА Новости... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T08:48
2023-02-21T08:56
общество
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
виталий хоценко
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ДОНЕЦК, 21 фев – РИА Новости. Благодаря признанию со стороны России ДНР перестала считаться "серой зоной" и получила доступ к социальным стандартам, принятым в РФ, заявил РИА Новости председатель правительства региона Виталий Хоценко. "Состоялось большое событие, его сложно переоценить и для ДНР, и для ЛНР. Они получили признание от огромной братской страны, Российской Федерации, а дальше стали частью, регионами РФ. Что это дало? ДНР перестала называться "серой зоной", как ее часто во всем мире именовали", - заявил Хоценко. По его словам, несмотря на то, что в Донецке неспокойно, благодаря московским строителям и правительству Москвы идет подготовка и продолжение эксплуатации, поддержание основных теплоузлов, коммуникаций водоотведения. Благодаря России ДНР продолжает успешно проходить отопительный период. "По республике работают более 30 тысяч строителей, а на пике их было до 40 тысяч. Мы восстанавливаем наши города – и освобожденные территории, и традиционные территории ДНР. Сегодня у нас отремонтировано более 2 тысяч социальных объектов", - отметил Хоценко. Кроме того, жители ДНР продолжают получать все компенсации, пенсии, социальные пособия. "Более того, президентом РФ принято решение, что все те социальные льготы и меры, которые были на территории ДНР, сохранились. Даже если их нет в РФ, (в регионе) они действуют", - рассказал премьер. Также в республике вводится система медицинского страхования, создан Фонд ОМС. "Население будет получать страховой полис и дальше – бесплатное лечение и все услуги в медицинских учреждениях, и многое другое, что приходит с практикой РФ на территорию нашего региона", - добавил он.
https://ria.ru/20230221/donbass-1853321449.html
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россия
донецкая народная республика
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общество, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, виталий хоценко
Общество, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Виталий Хоценко
08:48 21.02.2023 (обновлено: 08:56 21.02.2023)
 
Премьер ДНР рассказал о значении признания республики

Премьер ДНР Хоценко: благодаря признанию республика перестала быть "серой зоной"

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкПремьер Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко
Премьер Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Премьер Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 21 фев – РИА Новости. Благодаря признанию со стороны России ДНР перестала считаться "серой зоной" и получила доступ к социальным стандартам, принятым в РФ, заявил РИА Новости председатель правительства региона Виталий Хоценко.
"Состоялось большое событие, его сложно переоценить и для ДНР, и для ЛНР. Они получили признание от огромной братской страны, Российской Федерации, а дальше стали частью, регионами РФ. Что это дало? ДНР перестала называться "серой зоной", как ее часто во всем мире именовали", - заявил Хоценко.
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По его словам, несмотря на то, что в Донецке неспокойно, благодаря московским строителям и правительству Москвы идет подготовка и продолжение эксплуатации, поддержание основных теплоузлов, коммуникаций водоотведения. Благодаря России ДНР продолжает успешно проходить отопительный период. "По республике работают более 30 тысяч строителей, а на пике их было до 40 тысяч. Мы восстанавливаем наши города – и освобожденные территории, и традиционные территории ДНР. Сегодня у нас отремонтировано более 2 тысяч социальных объектов", - отметил Хоценко.
Кроме того, жители ДНР продолжают получать все компенсации, пенсии, социальные пособия. "Более того, президентом РФ принято решение, что все те социальные льготы и меры, которые были на территории ДНР, сохранились. Даже если их нет в РФ, (в регионе) они действуют", - рассказал премьер. Также в республике вводится система медицинского страхования, создан Фонд ОМС. "Население будет получать страховой полис и дальше – бесплатное лечение и все услуги в медицинских учреждениях, и многое другое, что приходит с практикой РФ на территорию нашего региона", - добавил он.
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ОбществоРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВиталий Хоценко
 
 
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