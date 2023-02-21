https://ria.ru/20230221/donbass-1853323376.html

Премьер ДНР рассказал о значении признания республики

Премьер ДНР рассказал о значении признания республики - РИА Новости, 21.02.2023

Премьер ДНР рассказал о значении признания республики

Благодаря признанию со стороны России ДНР перестала считаться "серой зоной" и получила доступ к социальным стандартам, принятым в РФ, заявил РИА Новости... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T08:48

2023-02-21T08:48

2023-02-21T08:56

общество

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

виталий хоценко

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ДОНЕЦК, 21 фев – РИА Новости. Благодаря признанию со стороны России ДНР перестала считаться "серой зоной" и получила доступ к социальным стандартам, принятым в РФ, заявил РИА Новости председатель правительства региона Виталий Хоценко. "Состоялось большое событие, его сложно переоценить и для ДНР, и для ЛНР. Они получили признание от огромной братской страны, Российской Федерации, а дальше стали частью, регионами РФ. Что это дало? ДНР перестала называться "серой зоной", как ее часто во всем мире именовали", - заявил Хоценко. По его словам, несмотря на то, что в Донецке неспокойно, благодаря московским строителям и правительству Москвы идет подготовка и продолжение эксплуатации, поддержание основных теплоузлов, коммуникаций водоотведения. Благодаря России ДНР продолжает успешно проходить отопительный период. "По республике работают более 30 тысяч строителей, а на пике их было до 40 тысяч. Мы восстанавливаем наши города – и освобожденные территории, и традиционные территории ДНР. Сегодня у нас отремонтировано более 2 тысяч социальных объектов", - отметил Хоценко. Кроме того, жители ДНР продолжают получать все компенсации, пенсии, социальные пособия. "Более того, президентом РФ принято решение, что все те социальные льготы и меры, которые были на территории ДНР, сохранились. Даже если их нет в РФ, (в регионе) они действуют", - рассказал премьер. Также в республике вводится система медицинского страхования, создан Фонд ОМС. "Население будет получать страховой полис и дальше – бесплатное лечение и все услуги в медицинских учреждениях, и многое другое, что приходит с практикой РФ на территорию нашего региона", - добавил он.

https://ria.ru/20230221/donbass-1853321449.html

https://ria.ru/20230221/donbass-1853316694.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, виталий хоценко