08:48 21.02.2023 (обновлено: 08:56 21.02.2023)
Премьер ДНР рассказал о значении признания республики
Премьер ДНР Хоценко: благодаря признанию республика перестала быть "серой зоной"
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкПремьер Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко
Премьер Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко. Архивное фото
ДОНЕЦК, 21 фев – РИА Новости. Благодаря признанию со стороны России ДНР перестала считаться "серой зоной" и получила доступ к социальным стандартам, принятым в РФ, заявил РИА Новости председатель правительства региона Виталий Хоценко.
"Состоялось большое событие, его сложно переоценить и для ДНР, и для ЛНР. Они получили признание от огромной братской страны, Российской Федерации, а дальше стали частью, регионами РФ. Что это дало? ДНР перестала называться "серой зоной", как ее часто во всем мире именовали", - заявил Хоценко.
По его словам, несмотря на то, что в Донецке неспокойно, благодаря московским строителям и правительству Москвы идет подготовка и продолжение эксплуатации, поддержание основных теплоузлов, коммуникаций водоотведения. Благодаря России ДНР продолжает успешно проходить отопительный период. "По республике работают более 30 тысяч строителей, а на пике их было до 40 тысяч. Мы восстанавливаем наши города – и освобожденные территории, и традиционные территории ДНР. Сегодня у нас отремонтировано более 2 тысяч социальных объектов", - отметил Хоценко.
Кроме того, жители ДНР продолжают получать все компенсации, пенсии, социальные пособия. "Более того, президентом РФ принято решение, что все те социальные льготы и меры, которые были на территории ДНР, сохранились. Даже если их нет в РФ, (в регионе) они действуют", - рассказал премьер. Также в республике вводится система медицинского страхования, создан Фонд ОМС. "Население будет получать страховой полис и дальше – бесплатное лечение и все услуги в медицинских учреждениях, и многое другое, что приходит с практикой РФ на территорию нашего региона", - добавил он.