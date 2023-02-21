Прошлый год открыл глаза миру на геноцид в Донбассе, заявила омбудсмен ЛНР
Омбудсмен Сердюкова: прошедший год открыл глаза мировому сообществу на геноцид в Донбассе
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкМужчины с собакой во дворе дома, пострадавшего в результате обстрела Донецка
Мужчины с собакой во дворе дома, пострадавшего в результате обстрела Донецка. Архивное фото
ЛУГАНСК, 21 фев - РИА Новости. События прошедшего года обозначили проблему многолетнего геноцида жителей Донбасса киевскими властями, который долгое время не замечало "слепое" мировое сообщество, заявила РИА Новости омбудсмен Луганской Народной Республики Виктория Сердюкова.
Ровно год назад президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости и суверенитета ДНР и ЛНР. В сентябре обе республики после референдумов вошли в состав России.
"Если говорить о правах человека, то на протяжении восьми лет вооруженного конфликта, инициатором которого стал официальный Киев, гибли люди, страдала гражданская инфраструктура, гражданское население получало увечья, они теряли свои дома, квартиры, своих родных. И все это на международной арене не воспринималось как украинская агрессия", - сказала Сердюкова.
По ее словам, только после признания ЛНР и ДНР, а позже – их включения в состав РФ жестокая политика украинских властей по отношению к населению Донбасса стала очевидным фактом для мирового сообщества.
"Международное сообщество отрицало факт геноцида народа Донбасса со стороны Украины, и события прошедшего года обозначили эту проблему, на таком уровне, что даже "слепое" и "глухонемое" мировое сообщество, в том числе в лице правозащитных институтов, все-таки увидели, что народ гибнет и что разрушения есть", - сказала она.
Омбудсмен ЛНР добавила, что несмотря на желание выставить "агрессором" Россию, международные организации признают факты военных преступлений Киева.
"Конечно же, в настоящий момент все равно это все "перекручивается" и все-таки Россия выставляется агрессором, но тем не менее даже в докладах ООН и Международного комитета Красного Креста отмечаются жертвы среди жителей Донбасса непосредственно от рук украинских карателей", - отметила Сердюкова.
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