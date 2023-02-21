https://ria.ru/20230221/donbass-1853313544.html

Прошлый год открыл глаза миру на геноцид в Донбассе, заявила омбудсмен ЛНР

Прошлый год открыл глаза миру на геноцид в Донбассе, заявила омбудсмен ЛНР - РИА Новости, 21.02.2023

Прошлый год открыл глаза миру на геноцид в Донбассе, заявила омбудсмен ЛНР

События прошедшего года обозначили проблему многолетнего геноцида жителей Донбасса киевскими властями, который долгое время не замечало "слепое" мировое... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T05:21

2023-02-21T05:21

2023-02-21T05:21

донбасс

россия

луганская народная республика

виктория сердюкова

владимир путин

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0a/1843813532_0:63:3009:1756_1920x0_80_0_0_2e13f327a77eb6d38b3ae0d5c12ed606.jpg

ЛУГАНСК, 21 фев - РИА Новости. События прошедшего года обозначили проблему многолетнего геноцида жителей Донбасса киевскими властями, который долгое время не замечало "слепое" мировое сообщество, заявила РИА Новости омбудсмен Луганской Народной Республики Виктория Сердюкова. Ровно год назад президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости и суверенитета ДНР и ЛНР. В сентябре обе республики после референдумов вошли в состав России. "Если говорить о правах человека, то на протяжении восьми лет вооруженного конфликта, инициатором которого стал официальный Киев, гибли люди, страдала гражданская инфраструктура, гражданское население получало увечья, они теряли свои дома, квартиры, своих родных. И все это на международной арене не воспринималось как украинская агрессия", - сказала Сердюкова. По ее словам, только после признания ЛНР и ДНР, а позже – их включения в состав РФ жестокая политика украинских властей по отношению к населению Донбасса стала очевидным фактом для мирового сообщества. "Международное сообщество отрицало факт геноцида народа Донбасса со стороны Украины, и события прошедшего года обозначили эту проблему, на таком уровне, что даже "слепое" и "глухонемое" мировое сообщество, в том числе в лице правозащитных институтов, все-таки увидели, что народ гибнет и что разрушения есть", - сказала она. Омбудсмен ЛНР добавила, что несмотря на желание выставить "агрессором" Россию, международные организации признают факты военных преступлений Киева. "Конечно же, в настоящий момент все равно это все "перекручивается" и все-таки Россия выставляется агрессором, но тем не менее даже в докладах ООН и Международного комитета Красного Креста отмечаются жертвы среди жителей Донбасса непосредственно от рук украинских карателей", - отметила Сердюкова.

https://ria.ru/20230125/donbass-1847334351.html

https://ria.ru/20230127/matvienko-1847757127.html

донбасс

россия

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донбасс, россия, луганская народная республика, виктория сердюкова, владимир путин, оон