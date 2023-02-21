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Пушилин заявил, что не забудет день признания независимости ДНР - РИА Новости, 21.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
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Пушилин заявил, что не забудет день признания независимости ДНР
Пушилин заявил, что не забудет день признания независимости ДНР - РИА Новости, 21.02.2023
Пушилин заявил, что не забудет день признания независимости ДНР
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что никогда не забудет тот день, когда Россия признала независимость республики. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T10:55
2023-02-21T10:55
специальная военная операция на украине
общество
донецкая народная республика
россия
денис пушилин
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что никогда не забудет тот день, когда Россия признала независимость республики. "Год назад Россия признала Донецкую Народную Республику. Это переломный момент в истории Донбасса, после чего значительно ускорился наш путь домой. Я помню этот счастливый день и не забуду его никогда, как и миллионы моих земляков. Спасибо, теперь уже наша Россия", - написал он в своем телеграм-канале. Двадцать первого февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР. Тридцатого сентября обе республики после референдумов вошли в состав России.
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донецкая народная республика
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общество, донецкая народная республика, россия, денис пушилин, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Общество, Донецкая Народная Республика, Россия, Денис Пушилин, Ситуация в ДНР и ЛНР
10:55 21.02.2023
 
Пушилин заявил, что не забудет день признания независимости ДНР

Пушилин заявил, что никогда не забудет тот день, когда Россия признала независимость ДНР

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкАвтопробег в Донецке после признания ЛНР и ДНР
Автопробег в Донецке после признания ЛНР и ДНР - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Автопробег в Донецке после признания ЛНР и ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что никогда не забудет тот день, когда Россия признала независимость республики.
"Год назад Россия признала Донецкую Народную Республику. Это переломный момент в истории Донбасса, после чего значительно ускорился наш путь домой. Я помню этот счастливый день и не забуду его никогда, как и миллионы моих земляков. Спасибо, теперь уже наша Россия", - написал он в своем телеграм-канале.
Двадцать первого февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР. Тридцатого сентября обе республики после референдумов вошли в состав России.
Андрей Пургин - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
08:26
Пургин вспомнил, как отреагировал на новости о признании ДНР
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоДонецкая Народная РеспубликаРоссияДенис ПушилинСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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