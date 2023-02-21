https://ria.ru/20230221/dnr-1853348314.html

Пушилин заявил, что не забудет день признания независимости ДНР

Пушилин заявил, что не забудет день признания независимости ДНР - РИА Новости, 21.02.2023

Пушилин заявил, что не забудет день признания независимости ДНР

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что никогда не забудет тот день, когда Россия признала независимость республики. РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T10:55

2023-02-21T10:55

2023-02-21T10:55

специальная военная операция на украине

общество

донецкая народная республика

россия

денис пушилин

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что никогда не забудет тот день, когда Россия признала независимость республики. "Год назад Россия признала Донецкую Народную Республику. Это переломный момент в истории Донбасса, после чего значительно ускорился наш путь домой. Я помню этот счастливый день и не забуду его никогда, как и миллионы моих земляков. Спасибо, теперь уже наша Россия", - написал он в своем телеграм-канале. Двадцать первого февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР. Тридцатого сентября обе республики после референдумов вошли в состав России.

https://ria.ru/20230221/donbass-1853321449.html

донецкая народная республика

россия

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Кирилл Волков

общество, донецкая народная республика, россия, денис пушилин, ситуация в днр и лнр