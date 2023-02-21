Суд приговорил двух белгородцев к 3,5 года колонии за подготовку к диверсии
Суд дал двум белгородцам 3,5 года колонии за подготовку к диверсии на железной дороге
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 21 фев - РИА Новости. Двое белгородцев признаны судом виновными в подготовке диверсии на участке железной дороги и приговорены каждый к 3,5 годам колонии, сообщила пресс-служба УФСБ Белгородской области.
По данным следствия в марте 2022 года двое белгородцев Зеленин и Турьянский, разделяя идеи украинского нацизма, приняли решение осуществить механическое повреждение участка железной дороги в районе пос. Томаровка Яковлевского района Белгородской области перед следованием поезда. Подобные действия должны были привести к сходу с рельс, повреждению военной и железнодорожной техники, жертвам среди военнослужащих.
Свои действия фигуранты намеревались фиксировать с помощью телефонов для последующего массового распространения в Интернете. Кроме того, указанные лица направляли на украинский сайт "Миротворец" сведения о военнослужащих ВС РФ, принимавших участие в спецоперации.
"В отношении подозреваемых следственным отделом УФСБ России по Белгородской области возбуждено и расследовано уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 281 УК России ("Приготовление к диверсии"). Приговором Белгородского областного суда Зеленин Г. А. и Турьянский А. С. признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного указанной статьей УК России. Им назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года и 6 месяцев каждому с отбыванием в колонии строгого режима" - говорится в сообщении УФСБ.
В Белгородском областном суде РИА Новости сообщили, что приговор в законную силу не вступил.