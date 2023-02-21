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Россия была готова к конструктивному диалогу с Западом, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230221/dialog-1853374454.html
Россия была готова к конструктивному диалогу с Западом, заявил Путин
Россия была готова к конструктивному диалогу с Западом, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2023
Россия была готова к конструктивному диалогу с Западом, заявил Путин
Москва была открыта к диалогу с Западом, предлагала работать над системой безопасности, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T12:13
2023-02-21T12:29
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Москва была открыта к диалогу с Западом, предлагала работать над системой безопасности, заявил президент России Владимир Путин."Мы были открыты, искренне готовы к конструктивному диалогу с Западом, настаивали на том, что и Европа, и весь мир нуждаются в неделимой, равной для всех государств системе безопасности, и много лет предлагали нашим партнерам вместе обсудить эту идею, работать над ее реализацией", - сказал он в послании к Федеральному собранию.По его словам, в ответ Россия получала "невнятную либо лицемерную реакцию".Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
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послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, владимир путин, россия
Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия
12:13 21.02.2023 (обновлено: 12:29 21.02.2023)
 
Россия была готова к конструктивному диалогу с Западом, заявил Путин

Президент Путин: Россия была готова к конструктивному диалогу с Западом

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Москва была открыта к диалогу с Западом, предлагала работать над системой безопасности, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы были открыты, искренне готовы к конструктивному диалогу с Западом, настаивали на том, что и Европа, и весь мир нуждаются в неделимой, равной для всех государств системе безопасности, и много лет предлагали нашим партнерам вместе обсудить эту идею, работать над ее реализацией", - сказал он в послании к Федеральному собранию.
По его словам, в ответ Россия получала "невнятную либо лицемерную реакцию".
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
Джо Байден и Владимир Зеленский в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
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Москва заманила Байдена в Киев
 
Специальная военная операция на УкраинеПослание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 годаВладимир ПутинРоссия
 
 
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