https://ria.ru/20230221/dialog-1853374454.html
Россия была готова к конструктивному диалогу с Западом, заявил Путин
Россия была готова к конструктивному диалогу с Западом, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2023
Россия была готова к конструктивному диалогу с Западом, заявил Путин
Москва была открыта к диалогу с Западом, предлагала работать над системой безопасности, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T12:13
2023-02-21T12:13
2023-02-21T12:29
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Москва была открыта к диалогу с Западом, предлагала работать над системой безопасности, заявил президент России Владимир Путин."Мы были открыты, искренне готовы к конструктивному диалогу с Западом, настаивали на том, что и Европа, и весь мир нуждаются в неделимой, равной для всех государств системе безопасности, и много лет предлагали нашим партнерам вместе обсудить эту идею, работать над ее реализацией", - сказал он в послании к Федеральному собранию.По его словам, в ответ Россия получала "невнятную либо лицемерную реакцию".Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
https://ria.ru/20230221/bayden-1853295371.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, владимир путин, россия
Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия
12:13 21.02.2023 (обновлено: 12:29 21.02.2023)
Россия была готова к конструктивному диалогу с Западом, заявил Путин
Президент Путин: Россия была готова к конструктивному диалогу с Западом