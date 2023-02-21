https://ria.ru/20230221/dialog-1853374454.html

Россия была готова к конструктивному диалогу с Западом, заявил Путин

Россия была готова к конструктивному диалогу с Западом, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2023

Россия была готова к конструктивному диалогу с Западом, заявил Путин

Москва была открыта к диалогу с Западом, предлагала работать над системой безопасности, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T12:13

2023-02-21T12:13

2023-02-21T12:29

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Москва была открыта к диалогу с Западом, предлагала работать над системой безопасности, заявил президент России Владимир Путин."Мы были открыты, искренне готовы к конструктивному диалогу с Западом, настаивали на том, что и Европа, и весь мир нуждаются в неделимой, равной для всех государств системе безопасности, и много лет предлагали нашим партнерам вместе обсудить эту идею, работать над ее реализацией", - сказал он в послании к Федеральному собранию.По его словам, в ответ Россия получала "невнятную либо лицемерную реакцию".Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж

https://ria.ru/20230221/bayden-1853295371.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, владимир путин, россия