https://ria.ru/20230221/deti-1853381349.html

Россия защищает детей от деградации и вырождения, заявил Путин

Россия защищает детей от деградации и вырождения, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2023

Россия защищает детей от деградации и вырождения, заявил Путин

Люди на Западе понимают, что их ведут к духовной катастрофе, но это их проблемы, а мы обязаны защитить наших детей от деградации и вырождения, заявил президент... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T12:26

2023-02-21T12:26

2023-02-21T12:51

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Люди на Западе понимают, что их ведут к духовной катастрофе, но это их проблемы, а мы обязаны защитить наших детей от деградации и вырождения, заявил президент РФ Владимир Путин."Миллионы людей на Западе понимают, что их ведут к настоящей духовной катастрофе. Элиты, прямо надо сказать, просто сходят с ума, и это, похоже, уже не лечится. Но это их проблемы, как я уже сказал, а мы обязаны защитить наших детей и мы сделаем это - защитим наших детей от деградации и вырождения", - сказал Путин в ходе послания Федеральному собранию.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж

https://ria.ru/20230221/podderzhka-1853386526.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, общество, россия, владимир путин