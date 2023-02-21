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Россия защищает детей от деградации и вырождения, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2023
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Россия защищает детей от деградации и вырождения, заявил Путин
Россия защищает детей от деградации и вырождения, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2023
Россия защищает детей от деградации и вырождения, заявил Путин
Люди на Западе понимают, что их ведут к духовной катастрофе, но это их проблемы, а мы обязаны защитить наших детей от деградации и вырождения, заявил президент... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T12:26
2023-02-21T12:51
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Люди на Западе понимают, что их ведут к духовной катастрофе, но это их проблемы, а мы обязаны защитить наших детей от деградации и вырождения, заявил президент РФ Владимир Путин."Миллионы людей на Западе понимают, что их ведут к настоящей духовной катастрофе. Элиты, прямо надо сказать, просто сходят с ума, и это, похоже, уже не лечится. Но это их проблемы, как я уже сказал, а мы обязаны защитить наших детей и мы сделаем это - защитим наших детей от деградации и вырождения", - сказал Путин в ходе послания Федеральному собранию.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
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послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, общество, россия, владимир путин
Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, Общество, Россия, Владимир Путин
12:26 21.02.2023 (обновлено: 12:51 21.02.2023)
 
Россия защищает детей от деградации и вырождения, заявил Путин

Президент Путин: Россия защищает детей от деградации и вырождения

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Люди на Западе понимают, что их ведут к духовной катастрофе, но это их проблемы, а мы обязаны защитить наших детей от деградации и вырождения, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Миллионы людей на Западе понимают, что их ведут к настоящей духовной катастрофе. Элиты, прямо надо сказать, просто сходят с ума, и это, похоже, уже не лечится. Но это их проблемы, как я уже сказал, а мы обязаны защитить наших детей и мы сделаем это - защитим наших детей от деградации и вырождения", - сказал Путин в ходе послания Федеральному собранию.
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
12:38Специальная военная операция на Украине
Путин призвал поддержать семьи военных, погибших в ходе спецоперации
 
Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 годаОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
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