Рейтинг@Mail.ru
В Ростове-на-Дону утонули два ребенка, провалившиеся под лед - РИА Новости, 21.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230221/deti-1853329912.html
В Ростове-на-Дону утонули два ребенка, провалившиеся под лед
В Ростове-на-Дону утонули два ребенка, провалившиеся под лед - РИА Новости, 21.02.2023
В Ростове-на-Дону утонули два ребенка, провалившиеся под лед
Два ребенка 10 и 12 лет утонули, провалившись под лед на реке Мертвый Донец в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам во вторник представитель ГУМЧС по Ростовской... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T09:50
2023-02-21T09:54
происшествия
ростов-на-дону
ростовская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_0:378:2968:2048_1920x0_80_0_0_703af933243ba3e45ad16688787a9263.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 фев - РИА Новости. Два ребенка 10 и 12 лет утонули, провалившись под лед на реке Мертвый Донец в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам во вторник представитель ГУМЧС по Ростовской области. По его словам, в понедельник вечером спасателям поступила информация, что на реке Мертвый Донец сторож лодочной станции увидел, как провалились под лед два ребенка. Для поиска были привлечены водолазы и сотрудники полиции. "В 00.25 водолазами поднято тело девочки 2010 года рождения и в 00.50 поднято тело мальчика 2012 года рождения", - сказал он. С начала года на водоемах Ростовской области произошло 12 происшествий, при которых погибли восемь человек, из них двое детей. 13 человек спасены со льда. ГУМЧС призывает не отпускать детей на прогулки близ водоемов одних.
https://ria.ru/20230218/prud-1852890683.html
https://ria.ru/20220913/reka-1816421383.html
ростов-на-дону
ростовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_6ffa4779c171ce5d5cf638c9805e8e89.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ростов-на-дону, ростовская область
Происшествия, Ростов-на-Дону, Ростовская область
09:50 21.02.2023 (обновлено: 09:54 21.02.2023)
 
В Ростове-на-Дону утонули два ребенка, провалившиеся под лед

На реке Мертвый Донец в Ростове-на-Дону утонули два ребенка десяти и 12 лет

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Скорая помощь. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 фев - РИА Новости. Два ребенка 10 и 12 лет утонули, провалившись под лед на реке Мертвый Донец в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам во вторник представитель ГУМЧС по Ростовской области.
По его словам, в понедельник вечером спасателям поступила информация, что на реке Мертвый Донец сторож лодочной станции увидел, как провалились под лед два ребенка. Для поиска были привлечены водолазы и сотрудники полиции.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
18 февраля, 19:28
Подросток утонул в пруду на юго-востоке Москвы
"В 00.25 водолазами поднято тело девочки 2010 года рождения и в 00.50 поднято тело мальчика 2012 года рождения", - сказал он.
С начала года на водоемах Ростовской области произошло 12 происшествий, при которых погибли восемь человек, из них двое детей. 13 человек спасены со льда. ГУМЧС призывает не отпускать детей на прогулки близ водоемов одних.
Медицинский работник у одного из автомобилей скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
13 сентября 2022, 12:04
В Астраханской области двое детей утонули в реке
 
ПроисшествияРостов-на-ДонуРостовская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала