https://ria.ru/20230221/deti-1853329912.html

В Ростове-на-Дону утонули два ребенка, провалившиеся под лед

В Ростове-на-Дону утонули два ребенка, провалившиеся под лед - РИА Новости, 21.02.2023

В Ростове-на-Дону утонули два ребенка, провалившиеся под лед

Два ребенка 10 и 12 лет утонули, провалившись под лед на реке Мертвый Донец в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам во вторник представитель ГУМЧС по Ростовской... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T09:50

2023-02-21T09:50

2023-02-21T09:54

происшествия

ростов-на-дону

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 фев - РИА Новости. Два ребенка 10 и 12 лет утонули, провалившись под лед на реке Мертвый Донец в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам во вторник представитель ГУМЧС по Ростовской области. По его словам, в понедельник вечером спасателям поступила информация, что на реке Мертвый Донец сторож лодочной станции увидел, как провалились под лед два ребенка. Для поиска были привлечены водолазы и сотрудники полиции. "В 00.25 водолазами поднято тело девочки 2010 года рождения и в 00.50 поднято тело мальчика 2012 года рождения", - сказал он. С начала года на водоемах Ростовской области произошло 12 происшествий, при которых погибли восемь человек, из них двое детей. 13 человек спасены со льда. ГУМЧС призывает не отпускать детей на прогулки близ водоемов одних.

https://ria.ru/20230218/prud-1852890683.html

https://ria.ru/20220913/reka-1816421383.html

ростов-на-дону

ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, ростов-на-дону, ростовская область