https://ria.ru/20230221/chernobyl-1853317036.html
СМИ: ВСУ проводят учения в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС
СМИ: ВСУ проводят учения в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС - РИА Новости, 21.02.2023
СМИ: ВСУ проводят учения в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС
Украинские войска проводят учения в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, передает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T07:24
2023-02-21T07:24
2023-02-21T07:24
специальная военная операция на украине
белоруссия
чернобыльская аэс
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0f/1589270631_0:163:3072:1891_1920x0_80_0_0_3b979456b26bdca85a966ce168e61145.jpg
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Украинские войска проводят учения в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, передает агентство Франс Пресс. "Для украинских войск она (зона отчуждения) стала важной тренировочной площадкой", - говорится в сообщении агентства. Франс Пресс описывает, как по зоне разъезжают армейский грузовик с зенитным орудием и танк. Это происходит в 15 километрах от границы с Белоруссией. Согласно агентству, военные отрабатывают нападения. При этом многие среди тренирующихся в зоне отчуждения не являются профессиональными солдатами.
https://ria.ru/20230220/vsu-1853142740.html
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0f/1589270631_52:0:2783:2048_1920x0_80_0_0_56832a7fe141068ce1e63c8d0919859b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, чернобыльская аэс, в мире
Специальная военная операция на Украине, Белоруссия, Чернобыльская АЭС, В мире
СМИ: ВСУ проводят учения в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС
FP: украинские войска проводят учения в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС