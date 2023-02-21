https://ria.ru/20230221/chernobyl-1853317036.html

СМИ: ВСУ проводят учения в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС

СМИ: ВСУ проводят учения в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС - РИА Новости, 21.02.2023

СМИ: ВСУ проводят учения в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС

Украинские войска проводят учения в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, передает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T07:24

2023-02-21T07:24

2023-02-21T07:24

специальная военная операция на украине

белоруссия

чернобыльская аэс

в мире

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Украинские войска проводят учения в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, передает агентство Франс Пресс. "Для украинских войск она (зона отчуждения) стала важной тренировочной площадкой", - говорится в сообщении агентства. Франс Пресс описывает, как по зоне разъезжают армейский грузовик с зенитным орудием и танк. Это происходит в 15 километрах от границы с Белоруссией. Согласно агентству, военные отрабатывают нападения. При этом многие среди тренирующихся в зоне отчуждения не являются профессиональными солдатами.

https://ria.ru/20230220/vsu-1853142740.html

белоруссия

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белоруссия, чернобыльская аэс, в мире