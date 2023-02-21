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СМИ: ВСУ проводят учения в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС - РИА Новости, 21.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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СМИ: ВСУ проводят учения в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС
СМИ: ВСУ проводят учения в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС - РИА Новости, 21.02.2023
СМИ: ВСУ проводят учения в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС
Украинские войска проводят учения в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, передает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T07:24
2023-02-21T07:24
специальная военная операция на украине
белоруссия
чернобыльская аэс
в мире
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Украинские войска проводят учения в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, передает агентство Франс Пресс. "Для украинских войск она (зона отчуждения) стала важной тренировочной площадкой", - говорится в сообщении агентства. Франс Пресс описывает, как по зоне разъезжают армейский грузовик с зенитным орудием и танк. Это происходит в 15 километрах от границы с Белоруссией. Согласно агентству, военные отрабатывают нападения. При этом многие среди тренирующихся в зоне отчуждения не являются профессиональными солдатами.
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белоруссия, чернобыльская аэс, в мире
Специальная военная операция на Украине, Белоруссия, Чернобыльская АЭС, В мире
07:24 21.02.2023
 
СМИ: ВСУ проводят учения в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС

FP: украинские войска проводят учения в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЧернобыльская АЭС
Чернобыльская АЭС - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Чернобыльская АЭС. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Украинские войска проводят учения в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, передает агентство Франс Пресс.
"Для украинских войск она (зона отчуждения) стала важной тренировочной площадкой", - говорится в сообщении агентства.
Франс Пресс описывает, как по зоне разъезжают армейский грузовик с зенитным орудием и танк. Это происходит в 15 километрах от границы с Белоруссией.
Согласно агентству, военные отрабатывают нападения. При этом многие среди тренирующихся в зоне отчуждения не являются профессиональными солдатами.
Украинские военные в Артемовске - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
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