16:26 21.02.2023 (обновлено: 16:34 21.02.2023)
В Чернигове переименовали топонимы, связанные с Россией и Белоруссией
В Чернигове переименовали почти 40 топонимов, связанных с Россией и Белоруссией
© iStock.com / Yevhen RoshchynГород Чернигов
© iStock.com / Yevhen Roshchyn
Город Чернигов. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. В украинском Чернигове переименовали 37 топонимов, связанных с Россией и Белоруссией, сообщили во вторник в городском совете.
"Сегодня, 21 февраля, на пленарном заседании 29-й внеочередной сессии Черниговского городского совета депутаты поддержали решение о переименовании улиц в Чернигове. Решение принято с целью реализации политики очищения городского пространства от топонимов, которые превозносят, увековечивают, пропагандируют и символизируют Российскую Федерацию и Республику Беларусь", - говорится в сообщении на сайте горсовета.
Как говорится в сообщении, были переименованы улицы и переулки, названные в честь Зои Космодемьянской, Олега Кошевого, Петра Чайковского, Александра Грибоедова, Михаила Лермонтова, Александра Невского, Павла Нахимова. Также были переименованы улицы Курская, Костромская, Минская, Орловская, Брестская. Всего решением горсовета во вторник были переименованы 37 топонимов.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.