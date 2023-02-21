https://ria.ru/20230221/chernigov-1853483845.html

В Чернигове переименовали топонимы, связанные с Россией и Белоруссией

В Чернигове переименовали топонимы, связанные с Россией и Белоруссией - РИА Новости, 21.02.2023

В Чернигове переименовали топонимы, связанные с Россией и Белоруссией

В украинском Чернигове переименовали 37 топонимов, связанных с Россией и Белоруссией, сообщили во вторник в городском совете. РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T16:26

2023-02-21T16:26

2023-02-21T16:34

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зоя космодемьянская

александр грибоедов

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. В украинском Чернигове переименовали 37 топонимов, связанных с Россией и Белоруссией, сообщили во вторник в городском совете. "Сегодня, 21 февраля, на пленарном заседании 29-й внеочередной сессии Черниговского городского совета депутаты поддержали решение о переименовании улиц в Чернигове. Решение принято с целью реализации политики очищения городского пространства от топонимов, которые превозносят, увековечивают, пропагандируют и символизируют Российскую Федерацию и Республику Беларусь", - говорится в сообщении на сайте горсовета. Как говорится в сообщении, были переименованы улицы и переулки, названные в честь Зои Космодемьянской, Олега Кошевого, Петра Чайковского, Александра Грибоедова, Михаила Лермонтова, Александра Невского, Павла Нахимова. Также были переименованы улицы Курская, Костромская, Минская, Орловская, Брестская. Всего решением горсовета во вторник были переименованы 37 топонимов. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.

https://ria.ru/20230209/muzey-1850982804.html

https://ria.ru/20230202/pereimenovanie-1849269444.html

россия

чернигов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, чернигов, украина, петр чайковский, зоя космодемьянская, александр грибоедов