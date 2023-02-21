https://ria.ru/20230221/byudzhet-1853529225.html

Бизнес и власти согласовали обязательный платеж в бюджет, заявил Шохин

Бизнес и власти согласовали обязательный платеж в бюджет, заявил Шохин - РИА Новости, 21.02.2023

Бизнес и власти согласовали обязательный платеж в бюджет, заявил Шохин

Бизнес и власти РФ согласовали разовый платеж в бюджет как обязательный, однако пока нет ясности, как и исходя из каких параметров его высчитывать, по форме не... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T18:39

2023-02-21T18:39

2023-02-21T18:55

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россия

александр шохин

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бизнес

бюджет

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Бизнес и власти РФ согласовали разовый платеж в бюджет как обязательный, однако пока нет ясности, как и исходя из каких параметров его высчитывать, по форме не исключен авансовый платеж, заявил РИА Новости глава РСПП Александр Шохин."Мы договорились, что это будет обязательный платеж - квази windfall tax - налог, "навеянный ветром", появление которого связано с уникальным сочетанием благоприятных условий работы компаний и конъюнктуры в ряде секторов, которые дали возможность компаниям в 2022 и 2021 годах получить финансовые результаты более значительные, чем в предшествующие пару лет", - сказал Шохин.По его словами, "при этом сохраняется вопрос - как считать этот "сверхдоход", который по сути сверхдоходом не является"."Во-первых, как посчитать финансовый результат компании, который подлежит учету для целей уплаты этого сбора. Во-вторых, как его собрать в этом, а не в следующем году", - пояснил глава РСПП.В начале февраля первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что правительство РФ прорабатывает с бизнесом вопрос о выплате в 2023 году однократного добровольного взноса. Белоусов пояснил, что речь идет о взносе именно от крупных предприятий, добавив, что финансовые результаты ряда компаний в прошлом году были очень хорошие.На прошлой неделе Силуанов заявил, что министерство согласовывает с бизнесом выплату в бюджет части сверхдоходов за 2021-2022 годы по сравнению с 2019 и 2020 годами за счет специальных поправок в налоговом законодательстве, причем участие нефтегазового сектора и малого и среднего бизнеса не предполагается. Кроме того, сообщил министр, предполагается получить от этой выплаты порядка 300 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20230221/byudzhet-1853439982.html

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Владимир Лаврентьев

экономика, россия, александр шохин, российский союз промышленников и предпринимателей, бизнес, бюджет