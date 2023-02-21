https://ria.ru/20230221/byudzhet-1853529225.html
Бизнес и власти согласовали обязательный платеж в бюджет, заявил Шохин
Бизнес и власти согласовали обязательный платеж в бюджет, заявил Шохин - РИА Новости, 21.02.2023
Бизнес и власти согласовали обязательный платеж в бюджет, заявил Шохин
Бизнес и власти РФ согласовали разовый платеж в бюджет как обязательный, однако пока нет ясности, как и исходя из каких параметров его высчитывать, по форме не... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T18:39
2023-02-21T18:39
2023-02-21T18:55
экономика
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александр шохин
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бизнес
бюджет
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Бизнес и власти РФ согласовали разовый платеж в бюджет как обязательный, однако пока нет ясности, как и исходя из каких параметров его высчитывать, по форме не исключен авансовый платеж, заявил РИА Новости глава РСПП Александр Шохин."Мы договорились, что это будет обязательный платеж - квази windfall tax - налог, "навеянный ветром", появление которого связано с уникальным сочетанием благоприятных условий работы компаний и конъюнктуры в ряде секторов, которые дали возможность компаниям в 2022 и 2021 годах получить финансовые результаты более значительные, чем в предшествующие пару лет", - сказал Шохин.По его словами, "при этом сохраняется вопрос - как считать этот "сверхдоход", который по сути сверхдоходом не является"."Во-первых, как посчитать финансовый результат компании, который подлежит учету для целей уплаты этого сбора. Во-вторых, как его собрать в этом, а не в следующем году", - пояснил глава РСПП.В начале февраля первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что правительство РФ прорабатывает с бизнесом вопрос о выплате в 2023 году однократного добровольного взноса. Белоусов пояснил, что речь идет о взносе именно от крупных предприятий, добавив, что финансовые результаты ряда компаний в прошлом году были очень хорошие.На прошлой неделе Силуанов заявил, что министерство согласовывает с бизнесом выплату в бюджет части сверхдоходов за 2021-2022 годы по сравнению с 2019 и 2020 годами за счет специальных поправок в налоговом законодательстве, причем участие нефтегазового сектора и малого и среднего бизнеса не предполагается. Кроме того, сообщил министр, предполагается получить от этой выплаты порядка 300 миллиардов рублей.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, александр шохин, российский союз промышленников и предпринимателей, бизнес, бюджет
Экономика, Россия, Александр Шохин, Российский союз промышленников и предпринимателей, Бизнес, Бюджет
18:39 21.02.2023 (обновлено: 18:55 21.02.2023)
Бизнес и власти согласовали обязательный платеж в бюджет, заявил Шохин
Глава РСПП Шохин: бизнес и российские власти согласовали обязательный платеж в бюджет
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Бизнес и власти РФ согласовали разовый платеж в бюджет как обязательный, однако пока нет ясности, как и исходя из каких параметров его высчитывать, по форме не исключен авансовый платеж, заявил РИА Новости глава РСПП Александр Шохин.
"Мы договорились, что это будет обязательный платеж - квази windfall tax - налог, "навеянный ветром", появление которого связано с уникальным сочетанием благоприятных условий работы компаний и конъюнктуры в ряде секторов, которые дали возможность компаниям в 2022 и 2021 годах получить финансовые результаты более значительные, чем в предшествующие пару лет", - сказал Шохин.
По его словами, "при этом сохраняется вопрос - как считать этот "сверхдоход", который по сути сверхдоходом не является".
"Во-первых, как посчитать финансовый результат компании, который подлежит учету для целей уплаты этого сбора. Во-вторых, как его собрать в этом, а не в следующем году", - пояснил глава РСПП.
"В ходе обсуждений мы исходили из того, что единовременный платеж может быть сделан в виде некоего авансового платежа. Моя позиция, что вводить механизм авансового платежа, наверное, правильно, но этот досрочный платеж должен поощряться каким-то дисконтом для компаний", - заключил Шохин.
В начале февраля первый вице-премьер Андрей Белоусов
сообщил, что правительство РФ прорабатывает с бизнесом вопрос о выплате в 2023 году однократного добровольного взноса. Белоусов пояснил, что речь идет о взносе именно от крупных предприятий, добавив, что финансовые результаты ряда компаний в прошлом году были очень хорошие.
На прошлой неделе Силуанов заявил, что министерство согласовывает с бизнесом выплату в бюджет части сверхдоходов за 2021-2022 годы по сравнению с 2019 и 2020 годами за счет специальных поправок в налоговом законодательстве, причем участие нефтегазового сектора и малого и среднего бизнеса не предполагается. Кроме того, сообщил министр, предполагается получить от этой выплаты порядка 300 миллиардов рублей.