https://ria.ru/20230221/byudzhet-1853439982.html

Силуанов рассказал о добровольных взносах бизнеса в бюджет

Силуанов рассказал о добровольных взносах бизнеса в бюджет - РИА Новости, 21.02.2023

Силуанов рассказал о добровольных взносах бизнеса в бюджет

Добровольный взнос бизнеса в бюджет планируется однократно в этом году, сообщил журналистам глава Минфина РФ Антон Силуанов. РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T14:15

2023-02-21T14:15

2023-02-21T18:06

экономика

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

россия

антон силуанов

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Добровольный взнос бизнеса в бюджет планируется однократно в этом году, сообщил журналистам глава Минфина РФ Антон Силуанов.Министр отметил, что выплата будет происходить только из сверхдоходов компаний. "Только с прироста мы будем говорить о том, что бизнес мог бы заплатить", - объяснил он."Есть соображения о том, чтобы капвложения из этого объема вычли, но они пока прорабатываются", - заключил министр.В начале февраля первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что правительство РФ прорабатывает с бизнесом вопрос о выплате в 2023 году однократного добровольного взноса. Белоусов пояснил, что речь идет о взносе именно от крупных предприятий, добавив, что финансовые результаты ряда компаний в прошлом году были очень хорошие.На прошлой неделе Силуанов заявил, что министерство согласовывает с бизнесом выплату в бюджет части сверхдоходов за 2021-2022 годы по сравнению с 2019 и 2020 годами за счет специальных поправок в налоговом законодательстве, причем участие нефтегазового сектора и малого и среднего бизнеса не предполагается. Кроме того, сообщил министр, предполагается получить от этой выплаты порядка 300 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20230221/siluanov-1853437363.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, россия, антон силуанов