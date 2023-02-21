https://ria.ru/20230221/byudzhet-1853439982.html
Силуанов рассказал о добровольных взносах бизнеса в бюджет
Силуанов рассказал о добровольных взносах бизнеса в бюджет - РИА Новости, 21.02.2023
Силуанов рассказал о добровольных взносах бизнеса в бюджет
Добровольный взнос бизнеса в бюджет планируется однократно в этом году, сообщил журналистам глава Минфина РФ Антон Силуанов. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T14:15
2023-02-21T14:15
2023-02-21T18:06
экономика
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
россия
антон силуанов
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Добровольный взнос бизнеса в бюджет планируется однократно в этом году, сообщил журналистам глава Минфина РФ Антон Силуанов.Министр отметил, что выплата будет происходить только из сверхдоходов компаний. "Только с прироста мы будем говорить о том, что бизнес мог бы заплатить", - объяснил он."Есть соображения о том, чтобы капвложения из этого объема вычли, но они пока прорабатываются", - заключил министр.В начале февраля первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что правительство РФ прорабатывает с бизнесом вопрос о выплате в 2023 году однократного добровольного взноса. Белоусов пояснил, что речь идет о взносе именно от крупных предприятий, добавив, что финансовые результаты ряда компаний в прошлом году были очень хорошие.На прошлой неделе Силуанов заявил, что министерство согласовывает с бизнесом выплату в бюджет части сверхдоходов за 2021-2022 годы по сравнению с 2019 и 2020 годами за счет специальных поправок в налоговом законодательстве, причем участие нефтегазового сектора и малого и среднего бизнеса не предполагается. Кроме того, сообщил министр, предполагается получить от этой выплаты порядка 300 миллиардов рублей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, россия, антон силуанов
Экономика, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, Россия, Антон Силуанов
14:15 21.02.2023 (обновлено: 18:06 21.02.2023)
Силуанов рассказал о добровольных взносах бизнеса в бюджет
Силуанов: добровольные взносы бизнеса в бюджет в этом году будут однократными
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Добровольный взнос бизнеса в бюджет планируется однократно в этом году, сообщил журналистам глава Минфина РФ Антон Силуанов.
"Мы говорим об однократном в текущем году участии бизнеса. Причем в части прироста их финансовых результатов. Мы сравним прирост финансовых результатов за 2022 и 2021 годы к 2020 и 2019", - сказал Силуанов, отвечая на вопрос, будет ли взнос бизнеса однократным или осуществляться на постоянной основе.
Министр отметил, что выплата будет происходить только из сверхдоходов компаний. "Только с прироста мы будем говорить о том, что бизнес мог бы заплатить", - объяснил он.
"Есть соображения о том, чтобы капвложения из этого объема вычли, но они пока прорабатываются", - заключил министр.
В начале февраля первый вице-премьер Андрей Белоусов
сообщил, что правительство РФ прорабатывает с бизнесом вопрос о выплате в 2023 году однократного добровольного взноса. Белоусов пояснил, что речь идет о взносе именно от крупных предприятий, добавив, что финансовые результаты ряда компаний в прошлом году были очень хорошие.
На прошлой неделе Силуанов заявил, что министерство согласовывает с бизнесом выплату в бюджет части сверхдоходов за 2021-2022 годы по сравнению с 2019 и 2020 годами за счет специальных поправок в налоговом законодательстве, причем участие нефтегазового сектора и малого и среднего бизнеса не предполагается. Кроме того, сообщил министр, предполагается получить от этой выплаты порядка 300 миллиардов рублей.