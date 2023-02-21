https://ria.ru/20230221/borrel-1853501442.html

В ГД прокомментировали обвинения Борреля в разрушении системы безопасности

В ГД прокомментировали обвинения Борреля в разрушении системы безопасности - РИА Новости, 21.02.2023

В ГД прокомментировали обвинения Борреля в разрушении системы безопасности

Запад давно разрушил систему международной безопасности, Россия же планируют обеспечивать ее с участием всего мирового сообщества, заявил РИА Новости член... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T17:07

2023-02-21T17:07

2023-02-21T17:07

госдума рф

евросоюз

брикс

жозеп боррель

адальби шхагошев

россия

в мире

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Запад давно разрушил систему международной безопасности, Россия же планируют обеспечивать ее с участием всего мирового сообщества, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев, комментируя заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля. Ранее Боррель заявил, что решение РФ о приостановке участия в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) разрушает систему международной безопасности. При этом политик добавил, что Россия будет обеспечивать международную стабильность при участии всего мирового сообщества, "а не через ЕС или коллективный Запад" "Коллективную безопасность будет обеспечивать Россия и такие крупные организации как БРИКС, ШОС, ОДКБ", - добавил он.

https://ria.ru/20230221/sanktsii-1853455618.html

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госдума рф, евросоюз, брикс, жозеп боррель, адальби шхагошев, россия, в мире