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В ГД прокомментировали обвинения Борреля в разрушении системы безопасности - РИА Новости, 21.02.2023
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В ГД прокомментировали обвинения Борреля в разрушении системы безопасности
В ГД прокомментировали обвинения Борреля в разрушении системы безопасности - РИА Новости, 21.02.2023
В ГД прокомментировали обвинения Борреля в разрушении системы безопасности
Запад давно разрушил систему международной безопасности, Россия же планируют обеспечивать ее с участием всего мирового сообщества, заявил РИА Новости член... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T17:07
2023-02-21T17:07
госдума рф
евросоюз
брикс
жозеп боррель
адальби шхагошев
россия
в мире
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Запад давно разрушил систему международной безопасности, Россия же планируют обеспечивать ее с участием всего мирового сообщества, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев, комментируя заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля. Ранее Боррель заявил, что решение РФ о приостановке участия в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) разрушает систему международной безопасности. При этом политик добавил, что Россия будет обеспечивать международную стабильность при участии всего мирового сообщества, "а не через ЕС или коллективный Запад" "Коллективную безопасность будет обеспечивать Россия и такие крупные организации как БРИКС, ШОС, ОДКБ", - добавил он.
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госдума рф, евросоюз, брикс, жозеп боррель, адальби шхагошев, россия, в мире
Госдума РФ, Евросоюз, БРИКС, Жозеп Боррель, Адальби Шхагошев, Россия, В мире
17:07 21.02.2023
 
В ГД прокомментировали обвинения Борреля в разрушении системы безопасности

В Госдуме заявили, что Запад уже давно разрушил систему международной безопасности

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Запад давно разрушил систему международной безопасности, Россия же планируют обеспечивать ее с участием всего мирового сообщества, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев, комментируя заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.
Ранее Боррель заявил, что решение РФ о приостановке участия в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) разрушает систему международной безопасности.
"Международную безопасность в принципе коллективный Запад уже давно разрушил. Мы наблюдали за этим очень внимательно, когда они уничтожили суверенитеты и разрушили насколько государств на Ближнем Востоке", - заявил Шхагошев.
При этом политик добавил, что Россия будет обеспечивать международную стабильность при участии всего мирового сообщества, "а не через ЕС или коллективный Запад"
"Коллективную безопасность будет обеспечивать Россия и такие крупные организации как БРИКС, ШОС, ОДКБ", - добавил он.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
Вчера, 15:03
В ЕС обдумывают ограничение обхода санкций против России, сообщили СМИ
 
Госдума РФЕвросоюзБРИКСЖозеп БоррельАдальби ШхагошевРоссияВ мире
 
 
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