15:44 21.02.2023 (обновлено: 18:43 21.02.2023)
Боррель отреагировал на решение России по ДСНВ
Боррель: решение России по ДСНВ разрушает систему международной безопасности
Жозеп Боррель. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 21 фев — РИА Новости. Решение России о приостановке участия в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДНСВ) разрушает систему международной безопасности, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
"То решение, которое приняла Россия по ДСНВ, разрушает созданную после холодной войны систему международной безопасности. <…> После этого решения надо думать о новых мерах в международной безопасности", — сказал он по итогам переговоров с министром иностранных Украины и генсеком НАТО в Брюсселе.
Президент России Владимир Путин во вторник в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал (Североатлантического) альянса".
Договор между России и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан 8 апреля 2010 года в Праге (Чехия). Он заменил Договор о СНВ 1991 года (ДСНВ) и после вступления в силу заменил Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года (ДСНП). Москва и Вашингтон 3 февраля 2021 года обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия договора на пять лет.
Ранее в США называли важной реализацию ДСНВ для своих интересов в сфере национальной безопасности и надеялись отделить обсуждение этой темы с Россией от кризиса вокруг Украины.
НАТО также заявляла, что ДСНВ будет способствовать международной стабильности, и призывала Россию выполнить обязательства по договору.