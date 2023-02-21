https://ria.ru/20230221/borrel-1853469240.html

Боррель отреагировал на решение России по ДСНВ

Боррель отреагировал на решение России по ДСНВ - РИА Новости, 21.02.2023

Боррель отреагировал на решение России по ДСНВ

Решение России о приостановке участия в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДНСВ) разрушает систему международной безопасности,... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T15:44

2023-02-21T15:44

2023-02-21T18:43

россия

украина

сша

жозеп боррель

владимир путин

нато

евросоюз

договор снв-3

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/03/1786664551_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_4edcdf38ca477b7983a01b6ff2137074.jpg

БРЮССЕЛЬ, 21 фев — РИА Новости. Решение России о приостановке участия в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДНСВ) разрушает систему международной безопасности, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Президент России Владимир Путин во вторник в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал (Североатлантического) альянса".Договор между России и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан 8 апреля 2010 года в Праге (Чехия). Он заменил Договор о СНВ 1991 года (ДСНВ) и после вступления в силу заменил Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года (ДСНП). Москва и Вашингтон 3 февраля 2021 года обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия договора на пять лет.Ранее в США называли важной реализацию ДСНВ для своих интересов в сфере национальной безопасности и надеялись отделить обсуждение этой темы с Россией от кризиса вокруг Украины. НАТО также заявляла, что ДСНВ будет способствовать международной стабильности, и призывала Россию выполнить обязательства по договору.

https://ria.ru/20230221/dsnv-1853459705.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, сша, жозеп боррель, владимир путин, нато, евросоюз, договор снв-3