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Боррель отреагировал на решение России по ДСНВ - РИА Новости, 21.02.2023
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Боррель отреагировал на решение России по ДСНВ
Боррель отреагировал на решение России по ДСНВ - РИА Новости, 21.02.2023
Боррель отреагировал на решение России по ДСНВ
Решение России о приостановке участия в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДНСВ) разрушает систему международной безопасности,... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T15:44
2023-02-21T18:43
россия
украина
сша
жозеп боррель
владимир путин
нато
евросоюз
договор снв-3
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БРЮССЕЛЬ, 21 фев — РИА Новости. Решение России о приостановке участия в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДНСВ) разрушает систему международной безопасности, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Президент России Владимир Путин во вторник в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал (Североатлантического) альянса".Договор между России и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан 8 апреля 2010 года в Праге (Чехия). Он заменил Договор о СНВ 1991 года (ДСНВ) и после вступления в силу заменил Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года (ДСНП). Москва и Вашингтон 3 февраля 2021 года обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия договора на пять лет.Ранее в США называли важной реализацию ДСНВ для своих интересов в сфере национальной безопасности и надеялись отделить обсуждение этой темы с Россией от кризиса вокруг Украины. НАТО также заявляла, что ДСНВ будет способствовать международной стабильности, и призывала Россию выполнить обязательства по договору.
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россия, украина, сша, жозеп боррель, владимир путин, нато, евросоюз, договор снв-3
Россия, Украина, США, Жозеп Боррель, Владимир Путин, НАТО, Евросоюз, Договор СНВ-3
15:44 21.02.2023 (обновлено: 18:43 21.02.2023)
 
Боррель отреагировал на решение России по ДСНВ

Боррель: решение России по ДСНВ разрушает систему международной безопасности

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЖозеп Боррель
Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Жозеп Боррель. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 21 фев — РИА Новости. Решение России о приостановке участия в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДНСВ) разрушает систему международной безопасности, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"То решение, которое приняла Россия по ДСНВ, разрушает созданную после холодной войны систему международной безопасности. <…> После этого решения надо думать о новых мерах в международной безопасности", — сказал он по итогам переговоров с министром иностранных Украины и генсеком НАТО в Брюсселе.

Президент России Владимир Путин во вторник в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал (Североатлантического) альянса".
Договор между России и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан 8 апреля 2010 года в Праге (Чехия). Он заменил Договор о СНВ 1991 года (ДСНВ) и после вступления в силу заменил Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года (ДСНП). Москва и Вашингтон 3 февраля 2021 года обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия договора на пять лет.
Ранее в США называли важной реализацию ДСНВ для своих интересов в сфере национальной безопасности и надеялись отделить обсуждение этой темы с Россией от кризиса вокруг Украины.
НАТО также заявляла, что ДСНВ будет способствовать международной стабильности, и призывала Россию выполнить обязательства по договору.
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
Вчера, 15:14
Россия вряд ли будет работать с США над продлением ДСНВ, считает эксперт
 
РоссияУкраинаСШАЖозеп БоррельВладимир ПутинНАТОЕвросоюзДоговор СНВ-3
 
 
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