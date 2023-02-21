https://ria.ru/20230221/boeviki-1853356561.html

Российские военные уничтожили боевиков ВСУ, терроризировавших Новую Каховку

Российские военные уничтожили боевиков ВСУ, терроризировавших Новую Каховку - РИА Новости, 21.02.2023

Российские военные уничтожили боевиков ВСУ, терроризировавших Новую Каховку

Российские артиллеристы нанесли ночью удар по позициям 126-й бригады украинской теробороны в районе села Николаевка в Херсонской области, с которых ежедневно... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T11:26

2023-02-21T11:26

2023-02-21T11:26

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

херсонская область

новая каховка

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 21 фев – РИА Новости. Российские артиллеристы нанесли ночью удар по позициям 126-й бригады украинской теробороны в районе села Николаевка в Херсонской области, с которых ежедневно идут артобстрелы Новой Каховки: ликвидированы 10 боевиков, сообщил во вторник РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "По позиции одного из подразделений 126-й бригады теробороны ВСУ в районе Николаевки, был нанесен артиллерийский удар, в результате которого потери противника составили 10 погибших военных ВСУ, 12 получили ранения", - сообщил собеседник агентства. По его словам, боевики этой бригады ежедневно терроризируют население Новой Каховки, расположенной на противоположном берегу Днепра, обстреливая жилые дома и прочую гражданскую инфраструктуру из минометов и ствольной артиллерии. Также российские силы ночью артиллерийским огнем уничтожили украинскую самоходную гаубицу "Гвоздика" в Белозерском районе Херсонской области. "Ночью артиллерийским огнем в районе села Велетенское уничтожена гаубица 2С1 "Гвоздика" с боекомплектом, потери - пять погибших военных ВСУ", - сообщил источник.

https://ria.ru/20230221/ukraina-1853207020.html

херсонская область

новая каховка

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Влада Копылова

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Влада Копылова

вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, херсонская область , новая каховка