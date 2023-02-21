Российские военные уничтожили боевиков ВСУ, терроризировавших Новую Каховку
Российские военные уничтожили десять украинских боевиков, терроризировавших Новую Каховку
© Фото : Администрация Новой Каховки/TelegramПоследствия обстрела со стороны Украины мирного населения и жилых домов Новой Каховки
Последствия обстрела со стороны Украины мирного населения и жилых домов Новой Каховки. Архивное фото
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 21 фев – РИА Новости. Российские артиллеристы нанесли ночью удар по позициям 126-й бригады украинской теробороны в районе села Николаевка в Херсонской области, с которых ежедневно идут артобстрелы Новой Каховки: ликвидированы 10 боевиков, сообщил во вторник РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"По позиции одного из подразделений 126-й бригады теробороны ВСУ в районе Николаевки, был нанесен артиллерийский удар, в результате которого потери противника составили 10 погибших военных ВСУ, 12 получили ранения", - сообщил собеседник агентства.
По его словам, боевики этой бригады ежедневно терроризируют население Новой Каховки, расположенной на противоположном берегу Днепра, обстреливая жилые дома и прочую гражданскую инфраструктуру из минометов и ствольной артиллерии.
Также российские силы ночью артиллерийским огнем уничтожили украинскую самоходную гаубицу "Гвоздика" в Белозерском районе Херсонской области.
"Ночью артиллерийским огнем в районе села Велетенское уничтожена гаубица 2С1 "Гвоздика" с боекомплектом, потери - пять погибших военных ВСУ", - сообщил источник.