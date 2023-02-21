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Российские военные уничтожили боевиков ВСУ, терроризировавших Новую Каховку - РИА Новости, 21.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230221/boeviki-1853356561.html
Российские военные уничтожили боевиков ВСУ, терроризировавших Новую Каховку
Российские военные уничтожили боевиков ВСУ, терроризировавших Новую Каховку - РИА Новости, 21.02.2023
Российские военные уничтожили боевиков ВСУ, терроризировавших Новую Каховку
Российские артиллеристы нанесли ночью удар по позициям 126-й бригады украинской теробороны в районе села Николаевка в Херсонской области, с которых ежедневно... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T11:26
2023-02-21T11:26
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
херсонская область
новая каховка
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 21 фев – РИА Новости. Российские артиллеристы нанесли ночью удар по позициям 126-й бригады украинской теробороны в районе села Николаевка в Херсонской области, с которых ежедневно идут артобстрелы Новой Каховки: ликвидированы 10 боевиков, сообщил во вторник РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "По позиции одного из подразделений 126-й бригады теробороны ВСУ в районе Николаевки, был нанесен артиллерийский удар, в результате которого потери противника составили 10 погибших военных ВСУ, 12 получили ранения", - сообщил собеседник агентства. По его словам, боевики этой бригады ежедневно терроризируют население Новой Каховки, расположенной на противоположном берегу Днепра, обстреливая жилые дома и прочую гражданскую инфраструктуру из минометов и ствольной артиллерии. Также российские силы ночью артиллерийским огнем уничтожили украинскую самоходную гаубицу "Гвоздика" в Белозерском районе Херсонской области. "Ночью артиллерийским огнем в районе села Велетенское уничтожена гаубица 2С1 "Гвоздика" с боекомплектом, потери - пять погибших военных ВСУ", - сообщил источник.
https://ria.ru/20230221/ukraina-1853207020.html
херсонская область
новая каховка
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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, херсонская область , новая каховка
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Херсонская область , Новая Каховка
11:26 21.02.2023
 
Российские военные уничтожили боевиков ВСУ, терроризировавших Новую Каховку

Российские военные уничтожили десять украинских боевиков, терроризировавших Новую Каховку

© Фото : Администрация Новой Каховки/TelegramПоследствия обстрела со стороны Украины мирного населения и жилых домов Новой Каховки
Последствия обстрела со стороны Украины мирного населения и жилых домов Новой Каховки - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© Фото : Администрация Новой Каховки/Telegram
Последствия обстрела со стороны Украины мирного населения и жилых домов Новой Каховки. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 21 фев – РИА Новости. Российские артиллеристы нанесли ночью удар по позициям 126-й бригады украинской теробороны в районе села Николаевка в Херсонской области, с которых ежедневно идут артобстрелы Новой Каховки: ликвидированы 10 боевиков, сообщил во вторник РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"По позиции одного из подразделений 126-й бригады теробороны ВСУ в районе Николаевки, был нанесен артиллерийский удар, в результате которого потери противника составили 10 погибших военных ВСУ, 12 получили ранения", - сообщил собеседник агентства.
По его словам, боевики этой бригады ежедневно терроризируют население Новой Каховки, расположенной на противоположном берегу Днепра, обстреливая жилые дома и прочую гражданскую инфраструктуру из минометов и ствольной артиллерии.
Также российские силы ночью артиллерийским огнем уничтожили украинскую самоходную гаубицу "Гвоздика" в Белозерском районе Херсонской области.
"Ночью артиллерийским огнем в районе села Велетенское уничтожена гаубица 2С1 "Гвоздика" с боекомплектом, потери - пять погибших военных ВСУ", - сообщил источник.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныХерсонская областьНовая Каховка
 
 
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