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Блинкен приехал в Афины укрепить антироссийскую политику, считают в Греции - РИА Новости, 21.02.2023
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Блинкен приехал в Афины укрепить антироссийскую политику, считают в Греции
Блинкен приехал в Афины укрепить антироссийскую политику, считают в Греции - РИА Новости, 21.02.2023
Блинкен приехал в Афины укрепить антироссийскую политику, считают в Греции
Государственный секретарь США Энтони Блинкен посещает Афины, чтобы укрепить антироссийскую стратегию греческого правительства и убедить Грецию совместно с... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T16:01
2023-02-21T16:01
в мире
греция
афины
турция
энтони блинкен
панайотис лафазанис
никос дендиас
сша
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АФИНЫ, 21 фев - РИА Новости. Государственный секретарь США Энтони Блинкен посещает Афины, чтобы укрепить антироссийскую стратегию греческого правительства и убедить Грецию совместно с Турцией эксплуатировать богатства Эгейского моря, заявил РИА Новости известный греческий политик, бывший министр энергетики Панайотис Лафазанис, учредивший недавно партию "Демократическое движение национального освобождения" (ДИКЕА). Блинкен 20 и 21 февраля находится в Афинах во главе большой делегации. Он вместе с главой МИД Греции Никосом Дендиасом дал старт 4-му раунду стратегического диалога, провел переговоры с Дендиасом и премьер-министром Кириакосом Мицотакисом. По словам Лафазаниса, визит Блинкена в Афины у многих людей вызывает большую озабоченность, поскольку Греция стала игрушкой в стратегии и намерениях США, в то время как правительство "Новой демократии" постоянно заявляет, что греко-американские отношения сейчас лучше, чем когда-либо. "Во-первых, Энтони Блинкен посещает Афины, чтобы, прежде всего, укрепить антироссийскую стратегию правительства Греции и греческой оппозиции. Просьба Блинкена правительству будет заключаться в том, чтобы отправить немедленно, если это возможно – завтра, много оружия и вооружений, в основном танков "Леопард" на Украину для войны с Россией", - сказал Лафазанис. "Во-вторых, Энтони Блинкен добивается по сути того же, что и Турция, стремясь разделить Эгейское море и контролировать разделение морских прав в Средиземноморье. США видят в Греции закуску для Турции, чтобы Турция приблизилась к Западу и отдалилась, если это возможно, от России. Я думаю, что обе эти цели Блинкена в Греции - это большая рана для страны, большой удар по Греции, которая, к сожалению, не имеет сил, суверенитета, чтобы противостоять этому", - сказал политик. По его словам, он опасается, что греческое правительство будет проводить политику, благоприятную для американских интересов. "И это, конечно, будет большой трагедией для страны, или, точнее, продолжением трагедии для нашей страны и ее эскалации", - сказал Лафазанис.
https://ria.ru/20230221/gretsiya-1853354088.html
https://ria.ru/20230221/yadernyy-1853455780.html
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в мире, греция, афины, турция, энтони блинкен, панайотис лафазанис, никос дендиас, сша
В мире, Греция, Афины, Турция, Энтони Блинкен, Панайотис Лафазанис, Никос Дендиас, США
16:01 21.02.2023
 
Блинкен приехал в Афины укрепить антироссийскую политику, считают в Греции

Политик Лафазанис считает целью визита Блинкена в Афины укрепить антироссийскую политику

© AP Photo / Stefani Reynolds/Pool PhotoГоссекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© AP Photo / Stefani Reynolds/Pool Photo
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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АФИНЫ, 21 фев - РИА Новости. Государственный секретарь США Энтони Блинкен посещает Афины, чтобы укрепить антироссийскую стратегию греческого правительства и убедить Грецию совместно с Турцией эксплуатировать богатства Эгейского моря, заявил РИА Новости известный греческий политик, бывший министр энергетики Панайотис Лафазанис, учредивший недавно партию "Демократическое движение национального освобождения" (ДИКЕА).
Блинкен 20 и 21 февраля находится в Афинах во главе большой делегации. Он вместе с главой МИД Греции Никосом Дендиасом дал старт 4-му раунду стратегического диалога, провел переговоры с Дендиасом и премьер-министром Кириакосом Мицотакисом.
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По словам Лафазаниса, визит Блинкена в Афины у многих людей вызывает большую озабоченность, поскольку Греция стала игрушкой в стратегии и намерениях США, в то время как правительство "Новой демократии" постоянно заявляет, что греко-американские отношения сейчас лучше, чем когда-либо.
"Во-первых, Энтони Блинкен посещает Афины, чтобы, прежде всего, укрепить антироссийскую стратегию правительства Греции и греческой оппозиции. Просьба Блинкена правительству будет заключаться в том, чтобы отправить немедленно, если это возможно – завтра, много оружия и вооружений, в основном танков "Леопард" на Украину для войны с Россией", - сказал Лафазанис.
"Во-вторых, Энтони Блинкен добивается по сути того же, что и Турция, стремясь разделить Эгейское море и контролировать разделение морских прав в Средиземноморье. США видят в Греции закуску для Турции, чтобы Турция приблизилась к Западу и отдалилась, если это возможно, от России. Я думаю, что обе эти цели Блинкена в Греции - это большая рана для страны, большой удар по Греции, которая, к сожалению, не имеет сил, суверенитета, чтобы противостоять этому", - сказал политик.
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"И это, конечно, будет большой трагедией для страны, или, точнее, продолжением трагедии для нашей страны и ее эскалации", - сказал Лафазанис.
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В миреГрецияАфиныТурцияЭнтони БлинкенПанайотис ЛафазанисНикос ДендиасСША
 
 
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