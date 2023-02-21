https://ria.ru/20230221/bazy-1853374646.html

Путин заявил, что вся планета утыкана американскими военными базами

Путин заявил, что вся планета утыкана американскими военными базами - РИА Новости, 21.02.2023

Путин заявил, что вся планета утыкана американскими военными базами

Ни у одной страны в мире нет такого числа военных баз за рубежом, как у США - их сотни, вся планета "утыкана", заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T12:13

2023-02-21T12:13

2023-02-21T12:24

сша

россия

владимир путин

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

политика

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Ни у одной страны в мире нет такого числа военных баз за рубежом, как у США - их сотни, вся планета "утыкана", заявил президент РФ Владимир Путин."Я хочу подчеркнуть, да собственно говоря, это хорошо всем известно, ни у одной страны в мире нет такого числа военных баз за рубежом, как у Соединенных Штатов Америки, их сотни, я хочу это подчеркнуть, сотни баз по всему миру, вся планета утыкана, достаточно только взглянуть на карту", - сказал Путин в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж

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сша

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сша, россия, владимир путин, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, политика