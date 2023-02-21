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Путин заявил, что вся планета утыкана американскими военными базами
Путин заявил, что вся планета утыкана американскими военными базами - РИА Новости, 21.02.2023
Путин заявил, что вся планета утыкана американскими военными базами
Ни у одной страны в мире нет такого числа военных баз за рубежом, как у США - их сотни, вся планета "утыкана", заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T12:13
2023-02-21T12:13
2023-02-21T12:24
сша
россия
владимир путин
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
политика
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Ни у одной страны в мире нет такого числа военных баз за рубежом, как у США - их сотни, вся планета "утыкана", заявил президент РФ Владимир Путин."Я хочу подчеркнуть, да собственно говоря, это хорошо всем известно, ни у одной страны в мире нет такого числа военных баз за рубежом, как у Соединенных Штатов Америки, их сотни, я хочу это подчеркнуть, сотни баз по всему миру, вся планета утыкана, достаточно только взглянуть на карту", - сказал Путин в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, владимир путин, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, политика
США, Россия, Владимир Путин, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, Политика
12:13 21.02.2023 (обновлено: 12:24 21.02.2023)
Путин заявил, что вся планета утыкана американскими военными базами
Путин: ни у одной страны нет такого числа военных баз за рубежом, как у США