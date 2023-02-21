https://ria.ru/20230221/bayden-1853526967.html

Выпавший из самолета Байдена человек мог быть сотрудником Белого дома

Выпавший из самолета Байдена человек мог быть сотрудником Белого дома - РИА Новости, 21.02.2023

Выпавший из самолета Байдена человек мог быть сотрудником Белого дома

Упавшим с трапа самолета после приземления в Варшаве членом делегации, сопровождающей президента США Джо Байдена, мог оказаться высокопоставленный сотрудник... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T18:31

2023-02-21T18:31

2023-02-21T18:31

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ВАШИНГТОН, 21 фев - РИА Новости. Упавшим с трапа самолета после приземления в Варшаве членом делегации, сопровождающей президента США Джо Байдена, мог оказаться высокопоставленный сотрудник администрации Белого дома, который сопровождает главу государства в его поездке в польскую столицу. Согласно списку сотрудников администрации, распространенному пулом журналистов Белого дома, Байдена сопровождают семнадцать человек, в том числе, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, замруководителя аппарата Белого дома Джен О'Мэлли Диллон, помощник и старший советник Байдена Майк Донилон, а также директор по связям с общественностью Белого дома Кейт Бедингфилд. Помимо указанных представителей администрации, президента США сопровождают его различные помощники и руководители отдельных подразделений Белого дома. В Белом доме на запрос РИА Новости о личности потерпевшего и его состоянии не ответили. Ранее телеканал TVN, который вел трансляцию прибытия самолета с Байденом после приземления в Варшаве, показал момент падения с трапа одного из членов делегации, сопровождавшей Байдена. При выходе из президентского самолета один из пассажиров споткнулся и с достаточно большой скоростью скатился с трапа. Человек пролетел примерно половину из общего количества ступеней трапа. О личности упавшего и ущербе его здоровье пока ничего неизвестно.

https://ria.ru/20220618/bayden-1796480312.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, сша, джо байден, варшава, польша