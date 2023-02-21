https://ria.ru/20230221/bayden-1853511024.html
Белый дом подтвердил, что не получал от России гарантий Байдену
Белый дом подтвердил, что не получал от России гарантий Байдену - РИА Новости, 21.02.2023
Белый дом подтвердил, что не получал от России гарантий Байдену
Россия не давала США гарантий безопасности визита президента Джо Байдена в Киев, ограничившись простым подтверждением получения уведомления о поездке, сообщил... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T17:34
2023-02-21T17:34
2023-02-21T17:58
в мире
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сша
джо байден
джейк салливан
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киев
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ВАШИНГТОН, 21 фев – РИА Новости. Россия не давала США гарантий безопасности визита президента Джо Байдена в Киев, ограничившись простым подтверждением получения уведомления о поездке, сообщил журналистам советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан."Имело место простое уведомление и подтверждение получения. Никаких гарантий не давалось", - сказал он в ходе телефонного брифинга.Салливан сообщил, что по соображениям безопасности США довели до сведения российской стороны, "что мы делаем, почему мы это делаем, с какими параметрами и в какие сроки". "Мы передали эту информацию. Они подтвердили получение. Конец истории", - сказал он.Байден в понедельник посетил с необъявленным визитом Киев, впервые с начала российской военной спецоперации на Украине, последовав примеру множества западных лидеров.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, джо байден, джейк салливан, украина, киев
В мире, Россия, США, Джо Байден, Джейк Салливан, Украина, Киев
17:34 21.02.2023 (обновлено: 17:58 21.02.2023)
Белый дом подтвердил, что не получал от России гарантий Байдену
Белый дом подтвердил, что Россия не давала гарантий Байдену при визите в Киев
ВАШИНГТОН, 21 фев – РИА Новости. Россия не давала США гарантий безопасности визита президента Джо Байдена в Киев, ограничившись простым подтверждением получения уведомления о поездке, сообщил журналистам советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Имело место простое уведомление и подтверждение получения. Никаких гарантий не давалось", - сказал он в ходе телефонного брифинга.
Салливан сообщил, что по соображениям безопасности США довели до сведения российской стороны, "что мы делаем, почему мы это делаем, с какими параметрами и в какие сроки". "Мы передали эту информацию. Они подтвердили получение. Конец истории", - сказал он.
Байден в понедельник посетил с необъявленным визитом Киев, впервые с начала российской военной спецоперации на Украине
, последовав примеру множества западных лидеров.