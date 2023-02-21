https://ria.ru/20230221/bayden-1853511024.html

Белый дом подтвердил, что не получал от России гарантий Байдену

Белый дом подтвердил, что не получал от России гарантий Байдену - РИА Новости, 21.02.2023

Белый дом подтвердил, что не получал от России гарантий Байдену

Россия не давала США гарантий безопасности визита президента Джо Байдена в Киев, ограничившись простым подтверждением получения уведомления о поездке, сообщил... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T17:34

2023-02-21T17:34

2023-02-21T17:58

в мире

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сша

джо байден

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киев

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ВАШИНГТОН, 21 фев – РИА Новости. Россия не давала США гарантий безопасности визита президента Джо Байдена в Киев, ограничившись простым подтверждением получения уведомления о поездке, сообщил журналистам советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан."Имело место простое уведомление и подтверждение получения. Никаких гарантий не давалось", - сказал он в ходе телефонного брифинга.Салливан сообщил, что по соображениям безопасности США довели до сведения российской стороны, "что мы делаем, почему мы это делаем, с какими параметрами и в какие сроки". "Мы передали эту информацию. Они подтвердили получение. Конец истории", - сказал он.Байден в понедельник посетил с необъявленным визитом Киев, впервые с начала российской военной спецоперации на Украине, последовав примеру множества западных лидеров.

https://ria.ru/20230221/bayden-1853295371.html

россия

сша

украина

киев

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

в мире, россия, сша, джо байден, джейк салливан, украина, киев