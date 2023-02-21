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Россия не давала гарантий по визиту Байдена на Украину, заявил Бортников - РИА Новости, 21.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230221/bayden-1853496711.html
Россия не давала гарантий по визиту Байдена на Украину, заявил Бортников
Россия не давала гарантий по визиту Байдена на Украину, заявил Бортников - РИА Новости, 21.02.2023
Россия не давала гарантий по визиту Байдена на Украину, заявил Бортников
Вашингтон по дипломатической линии уведомил Москву о визите Джо Байдена в Киев, однако Россия никаких гарантий безопасности американцам не давала, заявил... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T16:52
2023-02-21T17:15
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сша
джо байден
владимир зеленский
александр бортников
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Вашингтон по дипломатической линии уведомил Москву о визите Джо Байдена в Киев, однако Россия никаких гарантий безопасности американцам не давала, заявил директор ФСБ Александр Бортников."Это не секрет — по линии дипломатических ведомств они сказали, что он планировал посетить Киев. Никаких гарантий мы не давали абсолютно. Это неправильный подход", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Как отметил Бортников, российская сторона просто услышала информацию, которая пришла со стороны США, а "как они восприняли — это их личное дело".Байден в понедельник посетил Киев с необъявленным визитом и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.Агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на Белый дом сообщало, что США незадолго до приезда Байдена связывались с Россией "для исключения просчетов, которые могли бы привести к прямой конфронтации двух ядерных держав".Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Москва очень внимательно наблюдала за визитом Байдена на Украину и будет следить за событиями в Польше, куда глава Белого дома направился из Киева.
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в мире, россия, украина, сша, джо байден, владимир зеленский, александр бортников, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Джо Байден, Владимир Зеленский, Александр Бортников, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
16:52 21.02.2023 (обновлено: 17:15 21.02.2023)
 
Россия не давала гарантий по визиту Байдена на Украину, заявил Бортников

Глава ФСБ Бортников: Россия не давала гарантий безопасности по визиту Байдена в Киев

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден в поезде по пути из Киева
Президент США Джо Байден в поезде по пути из Киева - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден в поезде по пути из Киева
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Вашингтон по дипломатической линии уведомил Москву о визите Джо Байдена в Киев, однако Россия никаких гарантий безопасности американцам не давала, заявил директор ФСБ Александр Бортников.
"Это не секрет — по линии дипломатических ведомств они сказали, что он планировал посетить Киев. Никаких гарантий мы не давали абсолютно. Это неправильный подход", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Визит президента США Джо Байдена в Киев - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
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Пушилин объяснил цель визита Байдена в Киев
Как отметил Бортников, российская сторона просто услышала информацию, которая пришла со стороны США, а "как они восприняли — это их личное дело".
Байден в понедельник посетил Киев с необъявленным визитом и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на Белый дом сообщало, что США незадолго до приезда Байдена связывались с Россией "для исключения просчетов, которые могли бы привести к прямой конфронтации двух ядерных держав".
Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Москва очень внимательно наблюдала за визитом Байдена на Украину и будет следить за событиями в Польше, куда глава Белого дома направился из Киева.
Джо Байден и Владимир Зеленский в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШАДжо БайденВладимир ЗеленскийАлександр БортниковФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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