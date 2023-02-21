16:52 21.02.2023 (обновлено: 17:15 21.02.2023)
Россия не давала гарантий по визиту Байдена на Украину, заявил Бортников
Глава ФСБ Бортников: Россия не давала гарантий безопасности по визиту Байдена в Киев
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден в поезде по пути из Киева
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден в поезде по пути из Киева
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Вашингтон по дипломатической линии уведомил Москву о визите Джо Байдена в Киев, однако Россия никаких гарантий безопасности американцам не давала, заявил директор ФСБ Александр Бортников.
"Это не секрет — по линии дипломатических ведомств они сказали, что он планировал посетить Киев. Никаких гарантий мы не давали абсолютно. Это неправильный подход", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
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Как отметил Бортников, российская сторона просто услышала информацию, которая пришла со стороны США, а "как они восприняли — это их личное дело".
Байден в понедельник посетил Киев с необъявленным визитом и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на Белый дом сообщало, что США незадолго до приезда Байдена связывались с Россией "для исключения просчетов, которые могли бы привести к прямой конфронтации двух ядерных держав".
Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Москва очень внимательно наблюдала за визитом Байдена на Украину и будет следить за событиями в Польше, куда глава Белого дома направился из Киева.
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