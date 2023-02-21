https://ria.ru/20230221/bayden-1853496711.html

Россия не давала гарантий по визиту Байдена на Украину, заявил Бортников

Россия не давала гарантий по визиту Байдена на Украину, заявил Бортников - РИА Новости, 21.02.2023

Россия не давала гарантий по визиту Байдена на Украину, заявил Бортников

Вашингтон по дипломатической линии уведомил Москву о визите Джо Байдена в Киев, однако Россия никаких гарантий безопасности американцам не давала, заявил... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T16:52

2023-02-21T16:52

2023-02-21T17:15

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Вашингтон по дипломатической линии уведомил Москву о визите Джо Байдена в Киев, однако Россия никаких гарантий безопасности американцам не давала, заявил директор ФСБ Александр Бортников."Это не секрет — по линии дипломатических ведомств они сказали, что он планировал посетить Киев. Никаких гарантий мы не давали абсолютно. Это неправильный подход", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Как отметил Бортников, российская сторона просто услышала информацию, которая пришла со стороны США, а "как они восприняли — это их личное дело".Байден в понедельник посетил Киев с необъявленным визитом и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.Агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на Белый дом сообщало, что США незадолго до приезда Байдена связывались с Россией "для исключения просчетов, которые могли бы привести к прямой конфронтации двух ядерных держав".Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Москва очень внимательно наблюдала за визитом Байдена на Украину и будет следить за событиями в Польше, куда глава Белого дома направился из Киева.

https://ria.ru/20230221/pushilin-1853311310.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, сша, джо байден, владимир зеленский, александр бортников, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)