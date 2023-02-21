https://ria.ru/20230221/bayden-1853464107.html

Россия не давала гарантий безопасности Байдену в Киеве, заявил Салливан

Россия не давала гарантий безопасности Байдену в Киеве, заявил Салливан - РИА Новости, 21.02.2023

Россия не давала гарантий безопасности Байдену в Киеве, заявил Салливан

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что РФ ограничилась подтверждением получения уведомления о визите Джо Байдена на... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T15:28

2023-02-21T15:28

2023-02-21T15:28

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джейк салливан

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

сша

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что РФ ограничилась подтверждением получения уведомления о визите Джо Байдена на Украину, гарантий от Москвы Вашингтон не получал. "Они только подтвердили получение уведомления. Не было обмена (сообщениями – ред.). Это было просто уведомление и подтверждение получения, никаких гарантий", - приводит издание Financial Times заявление Салливана перед выступлением Байдена в Польше. По его словам, США предупредили РФ, предоставив подробности о графике Байдена и способах его передвижения, чтобы Москву не удивило усиление мер безопасности. Байден в понедельник посетил Киев с необъявленным визитом и встретился с Владимиром Зеленским. Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на Белый дом информировало, что США незадолго до визита Байдена на Украину связывались с Россией для исключения просчетов, которые могли бы привести к прямой конфронтации двух ядерных держав. Источник сообщал РИА Новости, что американское посольство уведомило российскую сторону о визите Байдена в Киев, прежде всего, в целях безопасности. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил во вторник, что Россия очень внимательно наблюдала за визитом Байдена на Украину и будет следить за событиями в Польше, куда глава Белого дома направился из Киева.

https://ria.ru/20230221/bayden-1853295371.html

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в мире, россия, киев, украина, джо байден, джейк салливан, дмитрий песков (спецпредставитель президента), сша