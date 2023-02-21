https://ria.ru/20230221/bayden-1853315630.html

Видео с Байденом довело австралийскую журналистку до слез

Видео с Байденом довело австралийскую журналистку до слез - РИА Новости, 21.02.2023

Видео с Байденом довело австралийскую журналистку до слез

Ведущая телеканала Sky News Australia Рита Панахи не смогла сдержать слезы после просмотра видео с подборкой самых известных оговорок президента США Джо... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T06:48

2023-02-21T06:48

2023-02-21T09:49

в мире

сша

джо байден

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Ведущая телеканала Sky News Australia Рита Панахи не смогла сдержать слезы после просмотра видео с подборкой самых известных оговорок президента США Джо Байдена.В эфире обсуждались результаты недавнего медицинского обследования американского лидера, согласно которым Байден способен эффективно выполнять функции президента, он здоров и не страдает ни склерозом, ни болезнью Паркинсона.Как отметила Панахи, "чрезвычайно детальное" неврологическое обследование президента США не выявило у него "вообще никаких" признаков снижения когнитивных способностей. Далее в эфире была показана подборка самых забавных оговорок Байдена, после просмотра которой журналистка не смогла сдержать слезы от смеха."Извините, мне очень жаль. Да, никогда ни один человек не был лучше подготовлен для руководства США и, более того, всем "свободным миром", чем нынешний главнокомандующий", — резюмировала ведущая.Байден, которому в ноябре прошлого года исполнилось 80 лет, часто становится поводом для шуток из-за оговорок или забывчивости. Иногда он путает имена или должности присутствующих, бывали случаи, когда глава государства прибегал к помощи окружающих в поисках выхода со сцены. Также президент США оступался на лестницах и трапах самолета, падал с велосипеда, оборачивался для рукопожатия к пустоте.

https://ria.ru/20230219/bayden-1852926194.html

сша

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в мире, сша, джо байден