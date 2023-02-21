Рейтинг@Mail.ru
Видео с Байденом довело австралийскую журналистку до слез - РИА Новости, 21.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230221/bayden-1853315630.html
Видео с Байденом довело австралийскую журналистку до слез
Видео с Байденом довело австралийскую журналистку до слез - РИА Новости, 21.02.2023
Видео с Байденом довело австралийскую журналистку до слез
Ведущая телеканала Sky News Australia Рита Панахи не смогла сдержать слезы после просмотра видео с подборкой самых известных оговорок президента США Джо... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T06:48
2023-02-21T09:49
в мире
сша
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853315276_0:114:532:413_1920x0_80_0_0_4cea045641b3149c611922f5a211bc21.jpg
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Ведущая телеканала Sky News Australia Рита Панахи не смогла сдержать слезы после просмотра видео с подборкой самых известных оговорок президента США Джо Байдена.В эфире обсуждались результаты недавнего медицинского обследования американского лидера, согласно которым Байден способен эффективно выполнять функции президента, он здоров и не страдает ни склерозом, ни болезнью Паркинсона.Как отметила Панахи, "чрезвычайно детальное" неврологическое обследование президента США не выявило у него "вообще никаких" признаков снижения когнитивных способностей. Далее в эфире была показана подборка самых забавных оговорок Байдена, после просмотра которой журналистка не смогла сдержать слезы от смеха."Извините, мне очень жаль. Да, никогда ни один человек не был лучше подготовлен для руководства США и, более того, всем "свободным миром", чем нынешний главнокомандующий", — резюмировала ведущая.Байден, которому в ноябре прошлого года исполнилось 80 лет, часто становится поводом для шуток из-за оговорок или забывчивости. Иногда он путает имена или должности присутствующих, бывали случаи, когда глава государства прибегал к помощи окружающих в поисках выхода со сцены. Также президент США оступался на лестницах и трапах самолета, падал с велосипеда, оборачивался для рукопожатия к пустоте.
https://ria.ru/20230219/bayden-1852926194.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853315276_0:64:532:463_1920x0_80_0_0_602397173a04a38eb8c31abf3a6983ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, джо байден
В мире, США, Джо Байден
06:48 21.02.2023 (обновлено: 09:49 21.02.2023)
 
Видео с Байденом довело австралийскую журналистку до слез

Ведущая Sky News Панахи не смогла сдержать слезы после просмотра подборки оговорок Байдена

Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Ведущая телеканала Sky News Australia Рита Панахи не смогла сдержать слезы после просмотра видео с подборкой самых известных оговорок президента США Джо Байдена.
В эфире обсуждались результаты недавнего медицинского обследования американского лидера, согласно которым Байден способен эффективно выполнять функции президента, он здоров и не страдает ни склерозом, ни болезнью Паркинсона.
Как отметила Панахи, "чрезвычайно детальное" неврологическое обследование президента США не выявило у него "вообще никаких" признаков снижения когнитивных способностей. Далее в эфире была показана подборка самых забавных оговорок Байдена, после просмотра которой журналистка не смогла сдержать слезы от смеха.
"Извините, мне очень жаль. Да, никогда ни один человек не был лучше подготовлен для руководства США и, более того, всем "свободным миром", чем нынешний главнокомандующий", — резюмировала ведущая.
Байден, которому в ноябре прошлого года исполнилось 80 лет, часто становится поводом для шуток из-за оговорок или забывчивости. Иногда он путает имена или должности присутствующих, бывали случаи, когда глава государства прибегал к помощи окружающих в поисках выхода со сцены. Также президент США оступался на лестницах и трапах самолета, падал с велосипеда, оборачивался для рукопожатия к пустоте.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
19 февраля, 06:47
В США раскрыли "тревожную" правду о состоянии Байдена
 
В миреСШАДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала