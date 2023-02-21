02:22 21.02.2023 (обновлено: 02:24 21.02.2023)
Репортер из США заявила, что ее обязали молчать о поездке Байдена в Киев
Репортер WSJ Сиддики: сопровождавших Байдена журналистов обязали молчать о поездке в Киев
Визит президента США Джо Байдена в Киев. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 фев – РИА Новости. Белый дом обязал двух сопровождавших президента Джо Байдена в поездке на Украину журналистов не разглашать информацию о его визите до определенного момента, рассказала в понедельник одна из репортеров - корреспондент газеты Wall Street Journal Сабрина Сиддики.
Она сообщила, что ее и журналиста агентства Ассошиэйтед Пресс Эвана Вуччи в пятницу вызвали на частную беседу в офис директора по связям с общественностью Белого дома Кейт Бедингфилд. На встрече, помимо них, также присутствовала и президент ассоциация корреспондентов Белого дома Тамара Кит. Репортерам сообщили, что Байден вскоре отправится на Украину и что они будут единственными сотрудниками прессы в сопровождении президента.
"Ваш журналист из пула поклялась хранить информацию о данной поездке в секрете. Кроме того, меня проинструктировали о том, что я получу электронное письмо, содержащее инструкции по вылету рано утром в воскресенье с авиабазы Эндрюс. Тема письма гласила "Инструкция по прибытию на турнир по гольфу", - поведала Сиддики.
Разглашение любых подробностей касательно поездки первого лица государства, с ее слов, было запрещено из соображений безопасности.
В понедельник стало известно, что Байден посетил Киев с однодневным визитом. Вопреки установленной практике, администрация США не информировала общественность о данной поездке. Более того, представители Белого дома неоднократно отрицали наличие у президента планов посещать Украину. Изначально распространенный журналистам рабочий график главы государства гласил, что Байден в понедельник вечером вылетит в Варшаву, и его новая зарубежная поездка ограничится лишь посещением Польши.