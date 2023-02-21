Рейтинг@Mail.ru
Репортер из США заявила, что ее обязали молчать о поездке Байдена в Киев - РИА Новости, 21.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230221/bayden-1853309261.html
Репортер из США заявила, что ее обязали молчать о поездке Байдена в Киев
Репортер из США заявила, что ее обязали молчать о поездке Байдена в Киев - РИА Новости, 21.02.2023
Репортер из США заявила, что ее обязали молчать о поездке Байдена в Киев
Белый дом обязал двух сопровождавших президента Джо Байдена в поездке на Украину журналистов не разглашать информацию о его визите до определенного момента,... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T02:22
2023-02-21T02:24
джо байден
украина
киев
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/14/1853217114_0:145:3000:1833_1920x0_80_0_0_7145e3eef5f9664e1af4f3720dbf7691.jpg
ВАШИНГТОН, 21 фев – РИА Новости. Белый дом обязал двух сопровождавших президента Джо Байдена в поездке на Украину журналистов не разглашать информацию о его визите до определенного момента, рассказала в понедельник одна из репортеров - корреспондент газеты Wall Street Journal Сабрина Сиддики. Она сообщила, что ее и журналиста агентства Ассошиэйтед Пресс Эвана Вуччи в пятницу вызвали на частную беседу в офис директора по связям с общественностью Белого дома Кейт Бедингфилд. На встрече, помимо них, также присутствовала и президент ассоциация корреспондентов Белого дома Тамара Кит. Репортерам сообщили, что Байден вскоре отправится на Украину и что они будут единственными сотрудниками прессы в сопровождении президента. "Ваш журналист из пула поклялась хранить информацию о данной поездке в секрете. Кроме того, меня проинструктировали о том, что я получу электронное письмо, содержащее инструкции по вылету рано утром в воскресенье с авиабазы Эндрюс. Тема письма гласила "Инструкция по прибытию на турнир по гольфу", - поведала Сиддики. Разглашение любых подробностей касательно поездки первого лица государства, с ее слов, было запрещено из соображений безопасности. В понедельник стало известно, что Байден посетил Киев с однодневным визитом. Вопреки установленной практике, администрация США не информировала общественность о данной поездке. Более того, представители Белого дома неоднократно отрицали наличие у президента планов посещать Украину. Изначально распространенный журналистам рабочий график главы государства гласил, что Байден в понедельник вечером вылетит в Варшаву, и его новая зарубежная поездка ограничится лишь посещением Польши.
https://radiosputnik.ria.ru/20230220/bayden-1853288583.html
https://ria.ru/20230220/bayden-1853252519.html
украина
киев
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/14/1853217114_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_916dc79364bddfe8b889fbb3c5a2f781.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
джо байден, украина, киев, сша, в мире
Джо Байден, Украина, Киев, США, В мире
02:22 21.02.2023 (обновлено: 02:24 21.02.2023)
 
Репортер из США заявила, что ее обязали молчать о поездке Байдена в Киев

Репортер WSJ Сиддики: сопровождавших Байдена журналистов обязали молчать о поездке в Киев

© Фото : Офис Президента УкраиныВизит президента США Джо Байдена в Киев
Визит президента США Джо Байдена в Киев - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© Фото : Офис Президента Украины
Визит президента США Джо Байдена в Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 21 фев – РИА Новости. Белый дом обязал двух сопровождавших президента Джо Байдена в поездке на Украину журналистов не разглашать информацию о его визите до определенного момента, рассказала в понедельник одна из репортеров - корреспондент газеты Wall Street Journal Сабрина Сиддики.
Она сообщила, что ее и журналиста агентства Ассошиэйтед Пресс Эвана Вуччи в пятницу вызвали на частную беседу в офис директора по связям с общественностью Белого дома Кейт Бедингфилд. На встрече, помимо них, также присутствовала и президент ассоциация корреспондентов Белого дома Тамара Кит. Репортерам сообщили, что Байден вскоре отправится на Украину и что они будут единственными сотрудниками прессы в сопровождении президента.
Владимир Зеленский и президент США Джой Байден - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
Вчера, 21:25В мире
В США рассказали, чем Зеленский оскорбил Байдена в Киеве
"Ваш журналист из пула поклялась хранить информацию о данной поездке в секрете. Кроме того, меня проинструктировали о том, что я получу электронное письмо, содержащее инструкции по вылету рано утром в воскресенье с авиабазы Эндрюс. Тема письма гласила "Инструкция по прибытию на турнир по гольфу", - поведала Сиддики.
Разглашение любых подробностей касательно поездки первого лица государства, с ее слов, было запрещено из соображений безопасности.
В понедельник стало известно, что Байден посетил Киев с однодневным визитом. Вопреки установленной практике, администрация США не информировала общественность о данной поездке. Более того, представители Белого дома неоднократно отрицали наличие у президента планов посещать Украину. Изначально распространенный журналистам рабочий график главы государства гласил, что Байден в понедельник вечером вылетит в Варшаву, и его новая зарубежная поездка ограничится лишь посещением Польши.
Джо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
Вчера, 18:55
СМИ: Байден визитом в Киев внезапно обнажил слабое место для удара Путина
 
Джо БайденУкраинаКиевСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала