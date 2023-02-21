https://ria.ru/20230221/bayden-1853309261.html

Репортер из США заявила, что ее обязали молчать о поездке Байдена в Киев

Репортер из США заявила, что ее обязали молчать о поездке Байдена в Киев - РИА Новости, 21.02.2023

Репортер из США заявила, что ее обязали молчать о поездке Байдена в Киев

Белый дом обязал двух сопровождавших президента Джо Байдена в поездке на Украину журналистов не разглашать информацию о его визите до определенного момента,... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T02:22

2023-02-21T02:22

2023-02-21T02:24

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ВАШИНГТОН, 21 фев – РИА Новости. Белый дом обязал двух сопровождавших президента Джо Байдена в поездке на Украину журналистов не разглашать информацию о его визите до определенного момента, рассказала в понедельник одна из репортеров - корреспондент газеты Wall Street Journal Сабрина Сиддики. Она сообщила, что ее и журналиста агентства Ассошиэйтед Пресс Эвана Вуччи в пятницу вызвали на частную беседу в офис директора по связям с общественностью Белого дома Кейт Бедингфилд. На встрече, помимо них, также присутствовала и президент ассоциация корреспондентов Белого дома Тамара Кит. Репортерам сообщили, что Байден вскоре отправится на Украину и что они будут единственными сотрудниками прессы в сопровождении президента. "Ваш журналист из пула поклялась хранить информацию о данной поездке в секрете. Кроме того, меня проинструктировали о том, что я получу электронное письмо, содержащее инструкции по вылету рано утром в воскресенье с авиабазы Эндрюс. Тема письма гласила "Инструкция по прибытию на турнир по гольфу", - поведала Сиддики. Разглашение любых подробностей касательно поездки первого лица государства, с ее слов, было запрещено из соображений безопасности. В понедельник стало известно, что Байден посетил Киев с однодневным визитом. Вопреки установленной практике, администрация США не информировала общественность о данной поездке. Более того, представители Белого дома неоднократно отрицали наличие у президента планов посещать Украину. Изначально распространенный журналистам рабочий график главы государства гласил, что Байден в понедельник вечером вылетит в Варшаву, и его новая зарубежная поездка ограничится лишь посещением Польши.

https://radiosputnik.ria.ru/20230220/bayden-1853288583.html

https://ria.ru/20230220/bayden-1853252519.html

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джо байден, украина, киев, сша, в мире