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Байден в Варшаве обсудит с союзниками "сдерживание" России - РИА Новости, 21.02.2023
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Байден в Варшаве обсудит с союзниками "сдерживание" России
Байден в Варшаве обсудит с союзниками "сдерживание" России - РИА Новости, 21.02.2023
Байден в Варшаве обсудит с союзниками "сдерживание" России
Президент США Джо Байден после краткого и не анонсированного заранее посещения Киева начинает официальную программу в Варшаве, в том числе чтобы "послать... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T00:10
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сша
украина
варшава
джо байден
владимир путин
анджей дуда
нато
в мире
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ВАШИНГТОН, 21 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден после краткого и не анонсированного заранее посещения Киева начинает официальную программу в Варшаве, в том числе чтобы "послать сигнал" Москве. Как объявил ранее Белый дом, во вторник, 21 февраля, Байден встретится со своим польским коллегой Анджеем Дудой и произнесет речь, которая может включать обращение к президенту России Владимиру Путину и российскому народу. Конкретных деталей предстоящего выступления американского лидера не приводится, однако США не раз акцентировали внимание, что для прекращения боевых действий на Украине достаточно приказа Путина об отводе войск с занятых территорий. "В речи президента вы услышите послания, которые, безусловно, найдут отклик у американского народа, у наших союзников и партнеров, а также у польского народа, который столь многое сделал и продолжает делать для Украины. Я подозреваю, что вы услышите, как он пошлет сигнал господину Путину, а также российскому народу", - вкратце анонсировал содержание речи представитель Белого дома Джон Кирби. О планах Байдена во второй раз за президентскую карьеру полететь в Польшу ведущие американские СМИ заговорили давно. Почти сразу же эти слухи обросли домыслами о том, что из Варшавы лидер США может отправиться на Украину, либо к нему в польскую столицу прилетит Владимир Зеленский. Ни одна, ни другая гипотеза в конечном счете не подтвердилась – более того, высокопоставленные представители Белого дома настойчиво раз за разом опровергали наличие подобных планов. Между тем, в понедельник Байден в преддверии начала своей официальной программы в Польше все же прибыл с необъявленным визитом в Киев. Там он встретился с Зеленским, а также анонсировал выделение нового пакета военной помощи для Украины на сумму порядка 500 миллионов долларов. Как рассказал впоследствии помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан, США заблаговременно уведомили Россию о поездке Байдена, дабы избежать любых просчетов, которые могли бы привести к прямому конфликту двух ядерных держав. Завершив свою однодневную поездку в украинскую столицу, президент США продолжит европейское турне уже в Польше. Согласно данным американской администрации, Байден намерен поблагодарить своего коллегу Дуду и польский народ за военную и гуманитарную помощь в размере 3,8 миллиарда долларов, которую они предоставили Украине за прошедший год. Поблагодарит президент США Польшу и за размещение у себя "возросшей численности американских войск". Сегодня в этой стране дислоцированы порядка 10 тысяч военных США, большая часть из которых находятся там на ротационной основе. Во вторник программа Байдена в Варшаве не завершится. На следующий день у главы американской администрации запланирована встреча с лидерами "Бухарестской девятки" - странами восточного фланга НАТО, которые, как заявили ранее в Белом доме, находятся на передовой линии коллективной обороны альянса "прямо сейчас". Среди прочих тем президент США намерен обсудить с главами этих государств перспективы сдерживания РФ, а также их роль в дальнейших поставках вооружений Киеву. Последние, как неоднократно подчеркивали Белый дом и лично Байден, будут продолжаться "столько, сколько потребуется".
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сша, украина, варшава, джо байден, владимир путин, анджей дуда, нато, в мире
США, Украина, Варшава, Джо Байден, Владимир Путин, Анджей Дуда, НАТО, В мире
00:10 21.02.2023 (обновлено: 01:12 21.02.2023)
 
Байден в Варшаве обсудит с союзниками "сдерживание" России

Белый дом заявил, что президент США Байден в Варшаве "пошлет сигнал" России

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден после краткого и не анонсированного заранее посещения Киева начинает официальную программу в Варшаве, в том числе чтобы "послать сигнал" Москве.
Как объявил ранее Белый дом, во вторник, 21 февраля, Байден встретится со своим польским коллегой Анджеем Дудой и произнесет речь, которая может включать обращение к президенту России Владимиру Путину и российскому народу. Конкретных деталей предстоящего выступления американского лидера не приводится, однако США не раз акцентировали внимание, что для прекращения боевых действий на Украине достаточно приказа Путина об отводе войск с занятых территорий.
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"В речи президента вы услышите послания, которые, безусловно, найдут отклик у американского народа, у наших союзников и партнеров, а также у польского народа, который столь многое сделал и продолжает делать для Украины. Я подозреваю, что вы услышите, как он пошлет сигнал господину Путину, а также российскому народу", - вкратце анонсировал содержание речи представитель Белого дома Джон Кирби.
О планах Байдена во второй раз за президентскую карьеру полететь в Польшу ведущие американские СМИ заговорили давно. Почти сразу же эти слухи обросли домыслами о том, что из Варшавы лидер США может отправиться на Украину, либо к нему в польскую столицу прилетит Владимир Зеленский. Ни одна, ни другая гипотеза в конечном счете не подтвердилась – более того, высокопоставленные представители Белого дома настойчиво раз за разом опровергали наличие подобных планов.
Между тем, в понедельник Байден в преддверии начала своей официальной программы в Польше все же прибыл с необъявленным визитом в Киев. Там он встретился с Зеленским, а также анонсировал выделение нового пакета военной помощи для Украины на сумму порядка 500 миллионов долларов. Как рассказал впоследствии помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан, США заблаговременно уведомили Россию о поездке Байдена, дабы избежать любых просчетов, которые могли бы привести к прямому конфликту двух ядерных держав.
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Завершив свою однодневную поездку в украинскую столицу, президент США продолжит европейское турне уже в Польше. Согласно данным американской администрации, Байден намерен поблагодарить своего коллегу Дуду и польский народ за военную и гуманитарную помощь в размере 3,8 миллиарда долларов, которую они предоставили Украине за прошедший год. Поблагодарит президент США Польшу и за размещение у себя "возросшей численности американских войск". Сегодня в этой стране дислоцированы порядка 10 тысяч военных США, большая часть из которых находятся там на ротационной основе.
Во вторник программа Байдена в Варшаве не завершится. На следующий день у главы американской администрации запланирована встреча с лидерами "Бухарестской девятки" - странами восточного фланга НАТО, которые, как заявили ранее в Белом доме, находятся на передовой линии коллективной обороны альянса "прямо сейчас". Среди прочих тем президент США намерен обсудить с главами этих государств перспективы сдерживания РФ, а также их роль в дальнейших поставках вооружений Киеву. Последние, как неоднократно подчеркивали Белый дом и лично Байден, будут продолжаться "столько, сколько потребуется".
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СШАУкраинаВаршаваДжо БайденВладимир ПутинАнджей ДудаНАТОВ мире
 
 
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