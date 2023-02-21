https://ria.ru/20230221/banki-1853405440.html

Путин оценил работу российских банков

Путин оценил работу российских банков - РИА Новости, 21.02.2023

Путин оценил работу российских банков

Российские банки работают стабильно и устойчиво, заявил во вторник президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T13:07

2023-02-21T13:07

2023-02-21T13:41

экономика

владимир путин

россия

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853400307_146:484:2926:2048_1920x0_80_0_0_51538a5b80a52b999299a18a1dacf2a4.jpg

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Российские банки работают стабильно и устойчиво, заявил во вторник президент России Владимир Путин."Отечественные банки работают стабильно и устойчиво, обладая солидным запасом прочности", - сказал Путин в ходе послания к Федеральному собранию.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж

https://ria.ru/20230216/mintsifry-1852416248.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, владимир путин, россия, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года