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Путин оценил работу российских банков - РИА Новости, 21.02.2023
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Путин оценил работу российских банков
Путин оценил работу российских банков - РИА Новости, 21.02.2023
Путин оценил работу российских банков
Российские банки работают стабильно и устойчиво, заявил во вторник президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T13:07
2023-02-21T13:41
экономика
владимир путин
россия
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Российские банки работают стабильно и устойчиво, заявил во вторник президент России Владимир Путин."Отечественные банки работают стабильно и устойчиво, обладая солидным запасом прочности", - сказал Путин в ходе послания к Федеральному собранию.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
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экономика, владимир путин, россия, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
Экономика, Владимир Путин, Россия, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года
13:07 21.02.2023 (обновлено: 13:41 21.02.2023)
 
Путин оценил работу российских банков

Путин назвал работу российских банков стабильной и устойчивой

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Российские банки работают стабильно и устойчиво, заявил во вторник президент России Владимир Путин.
"Отечественные банки работают стабильно и устойчиво, обладая солидным запасом прочности", - сказал Путин в ходе послания к Федеральному собранию.
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
16 февраля, 14:33
Минцифры: банки могут взаимодействовать с клиентами через мессенджеры
 
ЭкономикаВладимир ПутинРоссияПослание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года
 
 
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