https://ria.ru/20230221/banki-1853405440.html
Путин оценил работу российских банков
Путин оценил работу российских банков - РИА Новости, 21.02.2023
Путин оценил работу российских банков
Российские банки работают стабильно и устойчиво, заявил во вторник президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T13:07
2023-02-21T13:07
2023-02-21T13:41
экономика
владимир путин
россия
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Российские банки работают стабильно и устойчиво, заявил во вторник президент России Владимир Путин."Отечественные банки работают стабильно и устойчиво, обладая солидным запасом прочности", - сказал Путин в ходе послания к Федеральному собранию.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
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экономика, владимир путин, россия, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
Экономика, Владимир Путин, Россия, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года
13:07 21.02.2023 (обновлено: 13:41 21.02.2023)
Путин оценил работу российских банков
Путин назвал работу российских банков стабильной и устойчивой