https://ria.ru/20230221/banki-1853401027.html

Банковский сектор России в прошлом году сработал с прибылью, заявил Путин

Банковский сектор России в прошлом году сработал с прибылью, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2023

Банковский сектор России в прошлом году сработал с прибылью, заявил Путин

Банковский сектор России в прошлом году сработал с "приличной" прибылью в 203 миллиарда рублей, это показатель устойчивости финансового сектора страны, заявил... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T13:02

2023-02-21T13:02

2023-02-21T13:44

россия

экономика

владимир путин

центральный банк рф (цб рф)

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

банки

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Банковский сектор России в прошлом году сработал с "приличной" прибылью в 203 миллиарда рублей, это показатель устойчивости финансового сектора страны, заявил президент России Владимир Путин.Банк России в январе сообщил, что кредитные организации смогли компенсировать убыток первого полугодия в 1,5 триллиона рублей и выйти на прибыль в 203 миллиарда рублей по итогам всего года. При этом в январе текущего года банки заработали уже 258 миллиардов рублей, а в 2023 году ЦБ ждет от сектора финансовый результат более 1 триллиона рублей."По итогам прошлого года банковский сектор в целом сработал с прибылью, да, она не такая большая, как в предыдущие годы, но приличная. Прибыль - 203 миллиарда рублей. Это тоже показатель устойчивость финансового сектора России", - прокомментировал Путин в послании Федеральному собранию.Он также отметил, что объем корпоративных кредитов банков вырос. "Много было опасений на этот счет, но рост зафиксирован", - добавил президент, напомнив, что также вырос и ипотечный портфель российских кредитных организаций.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж

https://ria.ru/20230221/banki-1853405440.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, экономика, владимир путин, центральный банк рф (цб рф), послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, банки