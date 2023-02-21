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Банковский сектор России в прошлом году сработал с прибылью, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2023
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Банковский сектор России в прошлом году сработал с прибылью, заявил Путин
Банковский сектор России в прошлом году сработал с прибылью, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2023
Банковский сектор России в прошлом году сработал с прибылью, заявил Путин
Банковский сектор России в прошлом году сработал с "приличной" прибылью в 203 миллиарда рублей, это показатель устойчивости финансового сектора страны, заявил... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T13:02
2023-02-21T13:44
россия
экономика
владимир путин
центральный банк рф (цб рф)
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
банки
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Банковский сектор России в прошлом году сработал с "приличной" прибылью в 203 миллиарда рублей, это показатель устойчивости финансового сектора страны, заявил президент России Владимир Путин.Банк России в январе сообщил, что кредитные организации смогли компенсировать убыток первого полугодия в 1,5 триллиона рублей и выйти на прибыль в 203 миллиарда рублей по итогам всего года. При этом в январе текущего года банки заработали уже 258 миллиардов рублей, а в 2023 году ЦБ ждет от сектора финансовый результат более 1 триллиона рублей."По итогам прошлого года банковский сектор в целом сработал с прибылью, да, она не такая большая, как в предыдущие годы, но приличная. Прибыль - 203 миллиарда рублей. Это тоже показатель устойчивость финансового сектора России", - прокомментировал Путин в послании Федеральному собранию.Он также отметил, что объем корпоративных кредитов банков вырос. "Много было опасений на этот счет, но рост зафиксирован", - добавил президент, напомнив, что также вырос и ипотечный портфель российских кредитных организаций.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
https://ria.ru/20230221/banki-1853405440.html
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россия, экономика, владимир путин, центральный банк рф (цб рф), послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, банки
Россия, Экономика, Владимир Путин, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, Банки
13:02 21.02.2023 (обновлено: 13:44 21.02.2023)
 
Банковский сектор России в прошлом году сработал с прибылью, заявил Путин

Путин: банковский сектор России в прошлом году сработал с прибылью в 203 миллиарда рублей

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Банковский сектор России в прошлом году сработал с "приличной" прибылью в 203 миллиарда рублей, это показатель устойчивости финансового сектора страны, заявил президент России Владимир Путин.
Банк России в январе сообщил, что кредитные организации смогли компенсировать убыток первого полугодия в 1,5 триллиона рублей и выйти на прибыль в 203 миллиарда рублей по итогам всего года. При этом в январе текущего года банки заработали уже 258 миллиардов рублей, а в 2023 году ЦБ ждет от сектора финансовый результат более 1 триллиона рублей.
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
13:07
Путин оценил работу российских банков
"По итогам прошлого года банковский сектор в целом сработал с прибылью, да, она не такая большая, как в предыдущие годы, но приличная. Прибыль - 203 миллиарда рублей. Это тоже показатель устойчивость финансового сектора России", - прокомментировал Путин в послании Федеральному собранию.
Он также отметил, что объем корпоративных кредитов банков вырос. "Много было опасений на этот счет, но рост зафиксирован", - добавил президент, напомнив, что также вырос и ипотечный портфель российских кредитных организаций.
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
13:13
Те, кто вывел капиталы из России, много потерял, заявил Путин
 
РоссияЭкономикаВладимир ПутинЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 годаБанки
 
 
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