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В Запорожской области восстановили более 80 АЗС

В Запорожской области восстановили более 80 АЗС - РИА Новости, 21.02.2023

В Запорожской области восстановили более 80 АЗС

В Запорожской области восстановлена работа более 80 автозаправочных комплексов, еще 15 будут введены в эксплуатацию в ближайшее время, сообщил вице-премьер... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T17:45

2023-02-21T17:45

2023-02-21T17:45

жкх

запорожская область

андрей козенко

россия

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МЕЛИТОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости. В Запорожской области восстановлена работа более 80 автозаправочных комплексов, еще 15 будут введены в эксплуатацию в ближайшее время, сообщил вице-премьер правительства области Андрей Козенко. "Удалось восстановить работу порядка 80 заправок, в ближайшее время еще 15 будут восстановлены. В области порядка 130 комплексов, которые должны работать, но они в разном состоянии", - рассказал Козенко журналистам. По его словам, власти региона начали эту работу еще в августе, была проведена инвентаризация объектов, многие из которых работали неофициально, они были признаны бесхозяйными и приняты на баланс государства.

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жкх, запорожская область, андрей козенко, россия