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В Запорожской области восстановили более 80 АЗС - РИА Новости, 21.02.2023
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В Запорожской области восстановили более 80 АЗС
В Запорожской области восстановили более 80 АЗС - РИА Новости, 21.02.2023
В Запорожской области восстановили более 80 АЗС
В Запорожской области восстановлена работа более 80 автозаправочных комплексов, еще 15 будут введены в эксплуатацию в ближайшее время, сообщил вице-премьер... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T17:45
2023-02-21T17:45
жкх
запорожская область
андрей козенко
россия
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МЕЛИТОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости. В Запорожской области восстановлена работа более 80 автозаправочных комплексов, еще 15 будут введены в эксплуатацию в ближайшее время, сообщил вице-премьер правительства области Андрей Козенко. "Удалось восстановить работу порядка 80 заправок, в ближайшее время еще 15 будут восстановлены. В области порядка 130 комплексов, которые должны работать, но они в разном состоянии", - рассказал Козенко журналистам. По его словам, власти региона начали эту работу еще в августе, была проведена инвентаризация объектов, многие из которых работали неофициально, они были признаны бесхозяйными и приняты на баланс государства.
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жкх, запорожская область, андрей козенко, россия
ЖКХ, Запорожская область, Андрей Козенко, Россия
17:45 21.02.2023
 
В Запорожской области восстановили более 80 АЗС

Вице-премьер Козенко: в Запорожской области восстановили более 80 АЗС, еще 15 почти готовы

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкАвтозаправочная станция, пострадавшая в результате обстрела ВСУ Киевского района Донецка
Автозаправочная станция, пострадавшая в результате обстрела ВСУ Киевского района Донецка - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Автозаправочная станция, пострадавшая в результате обстрела ВСУ Киевского района Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости. В Запорожской области восстановлена работа более 80 автозаправочных комплексов, еще 15 будут введены в эксплуатацию в ближайшее время, сообщил вице-премьер правительства области Андрей Козенко.
"Удалось восстановить работу порядка 80 заправок, в ближайшее время еще 15 будут восстановлены. В области порядка 130 комплексов, которые должны работать, но они в разном состоянии", - рассказал Козенко журналистам.
По его словам, власти региона начали эту работу еще в августе, была проведена инвентаризация объектов, многие из которых работали неофициально, они были признаны бесхозяйными и приняты на баланс государства.
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