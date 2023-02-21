17:38 21.02.2023 (обновлено: 17:40 21.02.2023)
Проходящий модернизацию "Адмирал Кузнецов" покинул док
Проходящий модернизацию "Адмирал Кузнецов" покинул док и вернется на флот в 2024 году
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанкТяжелый авианесущий крейсер "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов" на причале судоремонтного завода в Мурманске
Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов" на причале судоремонтного завода в Мурманске. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Авианосец "Адмирал Кузнецов" покинул во вторник док, возвращение в боевой состав ВМФ РФ состоится в 2024 году, сообщил РИА Новости глава "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) Алексей Рахманов.
"Адмирал Кузнецов" в мае 2022 года встал в док для ремонта и модернизации.
"Докование корабля завершено. Сегодня в 17.00 корабль покинул док и сейчас встает у стенки 35-го завода. Здесь ремонтные и модернизационные работы продолжатся с тем, чтобы в 2024 году вернуться в строй", - сказал Рахманов.
Ремонт единственного авианосца ВМФ России начался в 2017 году после боевой службы у берегов Сирии. В октябре 2018 года при спуске "Адмирала Кузнецова" на воду случилась авария: плавучий док ПД-50, в котором находился корабль, резко ушел под воду, в результате чего на авианосец упал подъемный кран и повредил часть его палубы.
Корабль затем перевели на 35-й судоремонтный завод в Мурманске, где 12 декабря 2020 года на его борту возник пожар, когда искра от сварки попала в трюмное помещение с разлитым топливом. Два человека погибли, более десятка пострадали. Еще одно возгорание на авианосце произошло в декабре 2022 года, но обошлось без ущерба и пострадавших.
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