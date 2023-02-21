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Проходящий модернизацию "Адмирал Кузнецов" покинул док - РИА Новости, 21.02.2023
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Проходящий модернизацию "Адмирал Кузнецов" покинул док
Проходящий модернизацию "Адмирал Кузнецов" покинул док - РИА Новости, 21.02.2023
Проходящий модернизацию "Адмирал Кузнецов" покинул док
Авианосец "Адмирал Кузнецов" покинул во вторник док, возвращение в боевой состав ВМФ РФ состоится в 2024 году, сообщил РИА Новости глава "Объединенной... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T17:38
2023-02-21T17:40
вмф рф
тяжелый авианесущий крейсер "адмирал флота советского союза кузнецов"
безопасность
алексей рахманов
объединенная судостроительная корпорация
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Авианосец "Адмирал Кузнецов" покинул во вторник док, возвращение в боевой состав ВМФ РФ состоится в 2024 году, сообщил РИА Новости глава "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) Алексей Рахманов."Адмирал Кузнецов" в мае 2022 года встал в док для ремонта и модернизации."Докование корабля завершено. Сегодня в 17.00 корабль покинул док и сейчас встает у стенки 35-го завода. Здесь ремонтные и модернизационные работы продолжатся с тем, чтобы в 2024 году вернуться в строй", - сказал Рахманов.Ремонт единственного авианосца ВМФ России начался в 2017 году после боевой службы у берегов Сирии. В октябре 2018 года при спуске "Адмирала Кузнецова" на воду случилась авария: плавучий док ПД-50, в котором находился корабль, резко ушел под воду, в результате чего на авианосец упал подъемный кран и повредил часть его палубы.Корабль затем перевели на 35-й судоремонтный завод в Мурманске, где 12 декабря 2020 года на его борту возник пожар, когда искра от сварки попала в трюмное помещение с разлитым топливом. Два человека погибли, более десятка пострадали. Еще одно возгорание на авианосце произошло в декабре 2022 года, но обошлось без ущерба и пострадавших.
https://ria.ru/20220902/aviatsiya-1813978478.html
https://ria.ru/20221223/armiya-1840752890.html
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вмф рф, тяжелый авианесущий крейсер "адмирал флота советского союза кузнецов", безопасность, алексей рахманов, объединенная судостроительная корпорация
ВМФ РФ, Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов", Безопасность, Алексей Рахманов, Объединенная судостроительная корпорация
17:38 21.02.2023 (обновлено: 17:40 21.02.2023)
 
Проходящий модернизацию "Адмирал Кузнецов" покинул док

Проходящий модернизацию "Адмирал Кузнецов" покинул док и вернется на флот в 2024 году

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанкТяжелый авианесущий крейсер "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов" на причале судоремонтного завода в Мурманске
Тяжелый авианесущий крейсер Адмирал флота Советского Союза Кузнецов на причале судоремонтного завода в Мурманске - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Павел Львов
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Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов" на причале судоремонтного завода в Мурманске. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Авианосец "Адмирал Кузнецов" покинул во вторник док, возвращение в боевой состав ВМФ РФ состоится в 2024 году, сообщил РИА Новости глава "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) Алексей Рахманов.
"Адмирал Кузнецов" в мае 2022 года встал в док для ремонта и модернизации.
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"Докование корабля завершено. Сегодня в 17.00 корабль покинул док и сейчас встает у стенки 35-го завода. Здесь ремонтные и модернизационные работы продолжатся с тем, чтобы в 2024 году вернуться в строй", - сказал Рахманов.
Ремонт единственного авианосца ВМФ России начался в 2017 году после боевой службы у берегов Сирии. В октябре 2018 года при спуске "Адмирала Кузнецова" на воду случилась авария: плавучий док ПД-50, в котором находился корабль, резко ушел под воду, в результате чего на авианосец упал подъемный кран и повредил часть его палубы.
Корабль затем перевели на 35-й судоремонтный завод в Мурманске, где 12 декабря 2020 года на его борту возник пожар, когда искра от сварки попала в трюмное помещение с разлитым топливом. Два человека погибли, более десятка пострадали. Еще одно возгорание на авианосце произошло в декабре 2022 года, но обошлось без ущерба и пострадавших.
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ВМФ РФТяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов"БезопасностьАлексей РахмановОбъединенная судостроительная корпорация
 
 
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