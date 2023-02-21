https://ria.ru/20230221/avianosets-1853511759.html

Проходящий модернизацию "Адмирал Кузнецов" покинул док

Проходящий модернизацию "Адмирал Кузнецов" покинул док - РИА Новости, 21.02.2023

Проходящий модернизацию "Адмирал Кузнецов" покинул док

Авианосец "Адмирал Кузнецов" покинул во вторник док, возвращение в боевой состав ВМФ РФ состоится в 2024 году, сообщил РИА Новости глава "Объединенной... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T17:38

2023-02-21T17:38

2023-02-21T17:40

вмф рф

тяжелый авианесущий крейсер "адмирал флота советского союза кузнецов"

безопасность

алексей рахманов

объединенная судостроительная корпорация

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Авианосец "Адмирал Кузнецов" покинул во вторник док, возвращение в боевой состав ВМФ РФ состоится в 2024 году, сообщил РИА Новости глава "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) Алексей Рахманов."Адмирал Кузнецов" в мае 2022 года встал в док для ремонта и модернизации."Докование корабля завершено. Сегодня в 17.00 корабль покинул док и сейчас встает у стенки 35-го завода. Здесь ремонтные и модернизационные работы продолжатся с тем, чтобы в 2024 году вернуться в строй", - сказал Рахманов.Ремонт единственного авианосца ВМФ России начался в 2017 году после боевой службы у берегов Сирии. В октябре 2018 года при спуске "Адмирала Кузнецова" на воду случилась авария: плавучий док ПД-50, в котором находился корабль, резко ушел под воду, в результате чего на авианосец упал подъемный кран и повредил часть его палубы.Корабль затем перевели на 35-й судоремонтный завод в Мурманске, где 12 декабря 2020 года на его борту возник пожар, когда искра от сварки попала в трюмное помещение с разлитым топливом. Два человека погибли, более десятка пострадали. Еще одно возгорание на авианосце произошло в декабре 2022 года, но обошлось без ущерба и пострадавших.

https://ria.ru/20220902/aviatsiya-1813978478.html

https://ria.ru/20221223/armiya-1840752890.html

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

вмф рф, тяжелый авианесущий крейсер "адмирал флота советского союза кузнецов", безопасность, алексей рахманов, объединенная судостроительная корпорация