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Путин назвал одно из условий возвращения к обсуждению ДСНВ
Путин назвал одно из условий возвращения к обсуждению ДСНВ - РИА Новости, 21.02.2023
Путин назвал одно из условий возвращения к обсуждению ДСНВ
Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДНСВ), заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T13:52
2023-02-21T13:52
2023-02-21T14:06
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
франция
великобритания
россия
в мире
владимир путин
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДНСВ), заявил президент РФ Владимир Путин."Вынужден заявить сегодня о том, что Россия приостанавливает свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях. Повторю: не выходит из договора, а именно приостанавливает свое участие. Но прежде чем вернуться к обсуждению, мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал (Североатлантического) альянса", - сказал Путин в послании Федеральному посланию.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
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послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, франция, великобритания, россия, в мире, владимир путин
Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, Франция, Великобритания, Россия, В мире, Владимир Путин
13:52 21.02.2023 (обновлено: 14:06 21.02.2023)
Путин назвал одно из условий возвращения к обсуждению ДСНВ
Путин: необходимо понять, как учитывать ядерные арсеналы Франции и Британии