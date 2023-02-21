https://ria.ru/20230221/arsenal-1853432768.html

Путин назвал одно из условий возвращения к обсуждению ДСНВ

Путин назвал одно из условий возвращения к обсуждению ДСНВ - РИА Новости, 21.02.2023

Путин назвал одно из условий возвращения к обсуждению ДСНВ

Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДНСВ), заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T13:52

2023-02-21T13:52

2023-02-21T14:06

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

франция

великобритания

россия

в мире

владимир путин

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДНСВ), заявил президент РФ Владимир Путин."Вынужден заявить сегодня о том, что Россия приостанавливает свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях. Повторю: не выходит из договора, а именно приостанавливает свое участие. Но прежде чем вернуться к обсуждению, мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал (Североатлантического) альянса", - сказал Путин в послании Федеральному посланию.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж

https://ria.ru/20230221/tramp-1853312654.html

франция

великобритания

россия

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послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, франция, великобритания, россия, в мире, владимир путин