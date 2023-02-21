https://ria.ru/20230221/antalya-1853321218.html

В Анталье почувствовали новые землетрясения на юго-востоке Турции

В Анталье почувствовали новые землетрясения на юго-востоке Турции - РИА Новости, 21.02.2023

В Анталье почувствовали новые землетрясения на юго-востоке Турции

Новые землетрясения на юго-востоке Турции почувствовали и в курортной Анталье, но на отдыхе российских туристов это не сказалось, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T08:23

2023-02-21T08:23

2023-02-21T09:01

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АНКАРА, 21 фев – РИА Новости. Новые землетрясения на юго-востоке Турции почувствовали и в курортной Анталье, но на отдыхе российских туристов это не сказалось, заявили РИА Новости в губернаторстве провинции.Власти прибрежных турецких провинций Анталья и Мерсин после новых землетрясений на юго-востоке Турции призвали граждан не приближаться к берегу моря после новых землетрясений на юго-востоке страны, так как был риск повышения уровня воды. Риска цунами после новых землетрясений на юго-востоке Турции нет, предупреждение снято, заявил позже вице-президент страны Фуат Октай."Да, соответствующее предупреждение было после землетрясений, которые почувствовали и мы, здесь. Это норматив, такие предупреждения делаются", - заявили в губернаторстве.По словам собеседника агентства, на отдыхе туристов, в частности российских, землетрясения на юго-востоке страны не сказались."По крайней мере, к нам не поступали сообщения о какой-либо панике и недовольстве. Российские туристы любят Анталью и знают, что им всегда рады. Начиная с марта, у нас начинается сезон, надеемся, что на притоке туристов, в том числе российских, это не скажется. Этот сложный этап в истории страны будет преодолен", - сказал представитель местных властей.Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) сообщало о двух землетрясениях в провинции Хатай в понедельник интервалом в три минуты и магнитудами 6,4 и 5,8. Провинцию посетил ранее с визитом президент Турции Тайип Эрдоган, но в момент землетрясений он находился в другой провинции Кахраманмараш. По последним данным, в результате новых землетрясений погибли шесть человек, ранены около 300. После землетрясений 6 февраля часть улиц города Искендерун оказалась затопленной из-за поднявшегося уровня моря.

https://ria.ru/20230221/khatay-1853318309.html

https://ria.ru/20230221/zemletryasenie-1853308805.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, турция, анталья (провинция), в мире