https://ria.ru/20230221/antalya-1853321218.html
В Анталье почувствовали новые землетрясения на юго-востоке Турции
В Анталье почувствовали новые землетрясения на юго-востоке Турции - РИА Новости, 21.02.2023
В Анталье почувствовали новые землетрясения на юго-востоке Турции
Новые землетрясения на юго-востоке Турции почувствовали и в курортной Анталье, но на отдыхе российских туристов это не сказалось, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T08:23
2023-02-21T08:23
2023-02-21T09:01
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АНКАРА, 21 фев – РИА Новости. Новые землетрясения на юго-востоке Турции почувствовали и в курортной Анталье, но на отдыхе российских туристов это не сказалось, заявили РИА Новости в губернаторстве провинции.Власти прибрежных турецких провинций Анталья и Мерсин после новых землетрясений на юго-востоке Турции призвали граждан не приближаться к берегу моря после новых землетрясений на юго-востоке страны, так как был риск повышения уровня воды. Риска цунами после новых землетрясений на юго-востоке Турции нет, предупреждение снято, заявил позже вице-президент страны Фуат Октай."Да, соответствующее предупреждение было после землетрясений, которые почувствовали и мы, здесь. Это норматив, такие предупреждения делаются", - заявили в губернаторстве.По словам собеседника агентства, на отдыхе туристов, в частности российских, землетрясения на юго-востоке страны не сказались."По крайней мере, к нам не поступали сообщения о какой-либо панике и недовольстве. Российские туристы любят Анталью и знают, что им всегда рады. Начиная с марта, у нас начинается сезон, надеемся, что на притоке туристов, в том числе российских, это не скажется. Этот сложный этап в истории страны будет преодолен", - сказал представитель местных властей.Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) сообщало о двух землетрясениях в провинции Хатай в понедельник интервалом в три минуты и магнитудами 6,4 и 5,8. Провинцию посетил ранее с визитом президент Турции Тайип Эрдоган, но в момент землетрясений он находился в другой провинции Кахраманмараш. По последним данным, в результате новых землетрясений погибли шесть человек, ранены около 300. После землетрясений 6 февраля часть улиц города Искендерун оказалась затопленной из-за поднявшегося уровня моря.
https://ria.ru/20230221/khatay-1853318309.html
https://ria.ru/20230221/zemletryasenie-1853308805.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, турция, анталья (провинция), в мире
Туризм, Новости - Туризм, Турция, Анталья (провинция), В мире
08:23 21.02.2023 (обновлено: 09:01 21.02.2023)
В Анталье почувствовали новые землетрясения на юго-востоке Турции
В Анталье почувствовали новые землетрясения, но на отдыхе туристов это не сказалось
АНКАРА, 21 фев – РИА Новости. Новые землетрясения на юго-востоке Турции почувствовали и в курортной Анталье, но на отдыхе российских туристов это не сказалось, заявили РИА Новости в губернаторстве провинции.
Власти прибрежных турецких провинций Анталья и Мерсин
после новых землетрясений на юго-востоке Турции призвали граждан не приближаться к берегу моря после новых землетрясений на юго-востоке страны, так как был риск повышения уровня воды. Риска цунами после новых землетрясений на юго-востоке Турции нет, предупреждение снято, заявил позже вице-президент страны Фуат Октай.
"Да, соответствующее предупреждение было после землетрясений, которые почувствовали и мы, здесь. Это норматив, такие предупреждения делаются", - заявили в губернаторстве.
По словам собеседника агентства, на отдыхе туристов, в частности российских, землетрясения на юго-востоке страны не сказались.
"По крайней мере, к нам не поступали сообщения о какой-либо панике и недовольстве. Российские туристы любят Анталью и знают, что им всегда рады. Начиная с марта, у нас начинается сезон, надеемся, что на притоке туристов, в том числе российских, это не скажется. Этот сложный этап в истории страны будет преодолен", - сказал представитель местных властей.
Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) сообщало о двух землетрясениях в провинции Хатай
в понедельник интервалом в три минуты и магнитудами 6,4 и 5,8. Провинцию посетил ранее с визитом президент Турции Тайип Эрдоган, но в момент землетрясений он находился в другой провинции Кахраманмараш
. По последним данным, в результате новых землетрясений погибли шесть человек, ранены около 300. После землетрясений 6 февраля часть улиц города Искендерун оказалась затопленной из-за поднявшегося уровня моря.