Солист "Отпетых мошенников" рассказал о рискованных поступках ради любимой
Солист "Отпетых мошенников" Сергей Аморалов рассказал о рискованных поступках ради любимой
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкУчастник российской поп-группы "Отпетые мошенники" Сергей Аморалов
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Лидер "Отпетых мошенников" Сергей Аморалов заявил, что рисковал жизнью ради любимой женщины.
"Я с парашютом прыгал, к акулам спускался, в вулкан заходил. И все ради девушки. Она у меня такая – полуакула", – поделился музыкант "Пятому каналу".
Также он признался в любви к женскому полу.
"Девчонки, вы у нас самые крутые, мы из-за вас можем и убежать, и нырнуть. Мы вас очень любим", – заключил исполнитель.
В 2008 году артист женился на модели Марии Эдельвейс. Однако певец редко делился деталями своих отношений с супругой.
Сергей Аморалов стал одним из основателей группы "Отпетые мошенники" в 1996 году. В данный момент он единственный участник первоначального состава коллектива.
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