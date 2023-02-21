https://ria.ru/20230221/amoralov-1853531534.html

Солист "Отпетых мошенников" рассказал о рискованных поступках ради любимой

Солист "Отпетых мошенников" рассказал о рискованных поступках ради любимой - РИА Новости, 21.02.2023

Солист "Отпетых мошенников" рассказал о рискованных поступках ради любимой

Лидер "Отпетых мошенников" Сергей Аморалов заявил, что рисковал жизнью ради любимой женщины. РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T19:39

2023-02-21T19:39

2023-02-21T19:39

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Лидер "Отпетых мошенников" Сергей Аморалов заявил, что рисковал жизнью ради любимой женщины. Также он признался в любви к женскому полу.В 2008 году артист женился на модели Марии Эдельвейс. Однако певец редко делился деталями своих отношений с супругой. Сергей Аморалов стал одним из основателей группы "Отпетые мошенники" в 1996 году. В данный момент он единственный участник первоначального состава коллектива. Ранее Зепюр Брутян похвасталась регулярными подарками от супруга Павла Прилучного. Она призналась, что актер часто дарит ей цветы.

https://ria.ru/20221115/pugacheva-1831733617.html

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2023

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

знаменитости, шоу-бизнес, отношения, любовь, звезды