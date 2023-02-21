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Солист "Отпетых мошенников" рассказал о рискованных поступках ради любимой - РИА Новости, 21.02.2023
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Шоубиз
https://ria.ru/20230221/amoralov-1853531534.html
Солист "Отпетых мошенников" рассказал о рискованных поступках ради любимой
Солист "Отпетых мошенников" рассказал о рискованных поступках ради любимой - РИА Новости, 21.02.2023
Солист "Отпетых мошенников" рассказал о рискованных поступках ради любимой
Лидер "Отпетых мошенников" Сергей Аморалов заявил, что рисковал жизнью ради любимой женщины. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T19:39
2023-02-21T19:39
шоубиз
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шоу-бизнес
отношения
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звезды
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Лидер "Отпетых мошенников" Сергей Аморалов заявил, что рисковал жизнью ради любимой женщины. Также он признался в любви к женскому полу.В 2008 году артист женился на модели Марии Эдельвейс. Однако певец редко делился деталями своих отношений с супругой. Сергей Аморалов стал одним из основателей группы "Отпетые мошенники" в 1996 году. В данный момент он единственный участник первоначального состава коллектива. Ранее Зепюр Брутян похвасталась регулярными подарками от супруга Павла Прилучного. Она призналась, что актер часто дарит ей цветы.
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знаменитости, шоу-бизнес, отношения, любовь, звезды
Шоубиз, Знаменитости, Шоу-бизнес, отношения, Любовь, звезды
19:39 21.02.2023
 
Солист "Отпетых мошенников" рассказал о рискованных поступках ради любимой

Солист "Отпетых мошенников" Сергей Аморалов рассказал о рискованных поступках ради любимой

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкУчастник российской поп-группы "Отпетые мошенники" Сергей Аморалов
Участник российской поп-группы Отпетые мошенники Сергей Аморалов - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Лидер "Отпетых мошенников" Сергей Аморалов заявил, что рисковал жизнью ради любимой женщины.
"Я с парашютом прыгал, к акулам спускался, в вулкан заходил. И все ради девушки. Она у меня такая – полуакула", – поделился музыкант "Пятому каналу".
Также он признался в любви к женскому полу.

"Девчонки, вы у нас самые крутые, мы из-за вас можем и убежать, и нырнуть. Мы вас очень любим", – заключил исполнитель.

В 2008 году артист женился на модели Марии Эдельвейс. Однако певец редко делился деталями своих отношений с супругой.
Сергей Аморалов стал одним из основателей группы "Отпетые мошенники" в 1996 году. В данный момент он единственный участник первоначального состава коллектива.
Ранее Зепюр Брутян похвасталась регулярными подарками от супруга Павла Прилучного. Она призналась, что актер часто дарит ей цветы.
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