https://ria.ru/20230221/aktsii-1853445810.html

Путин пообещал поддержать размещение акций быстрорастущих компаний на бирже

Путин пообещал поддержать размещение акций быстрорастущих компаний на бирже - РИА Новости, 21.02.2023

Путин пообещал поддержать размещение акций быстрорастущих компаний на бирже

Государство поддержит размещение акций быстрорастущих, высокотехнологичных компаний на внутреннем фондовом рынке, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T14:30

2023-02-21T14:30

2023-02-21T14:30

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Государство поддержит размещение акций быстрорастущих, высокотехнологичных компаний на внутреннем фондовом рынке, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин во вторник в Гостином дворе огласил послание Федеральному собранию. "Отдельные решения необходимы для привлечения капитала в быстрорастущие, высокотехнологичные бизнесы. Для них будет предусмотрена поддержка размещения акций на внутреннем фондовом рынке, включая налоговые льготы как для компаний, так и для покупателей таких акций", - заявил президент в рамках оглашения послания Федеральному собранию.

https://ria.ru/20230221/economy-1853431321.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, владимир путин