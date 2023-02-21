https://ria.ru/20230221/aktsii-1853445810.html
Путин пообещал поддержать размещение акций быстрорастущих компаний на бирже
Путин пообещал поддержать размещение акций быстрорастущих компаний на бирже - РИА Новости, 21.02.2023
Путин пообещал поддержать размещение акций быстрорастущих компаний на бирже
Государство поддержит размещение акций быстрорастущих, высокотехнологичных компаний на внутреннем фондовом рынке, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T14:30
2023-02-21T14:30
2023-02-21T14:30
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Государство поддержит размещение акций быстрорастущих, высокотехнологичных компаний на внутреннем фондовом рынке, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин во вторник в Гостином дворе огласил послание Федеральному собранию. "Отдельные решения необходимы для привлечения капитала в быстрорастущие, высокотехнологичные бизнесы. Для них будет предусмотрена поддержка размещения акций на внутреннем фондовом рынке, включая налоговые льготы как для компаний, так и для покупателей таких акций", - заявил президент в рамках оглашения послания Федеральному собранию.
https://ria.ru/20230221/economy-1853431321.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин пообещал поддержать размещение акций быстрорастущих компаний на бирже
Путин: государство поддержит размещение акций быстрорастущих компаний на фондовом рынке
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Государство поддержит размещение акций быстрорастущих, высокотехнологичных компаний на внутреннем фондовом рынке, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин во вторник в Гостином дворе огласил послание Федеральному собранию.
"Отдельные решения необходимы для привлечения капитала в быстрорастущие, высокотехнологичные бизнесы. Для них будет предусмотрена поддержка размещения акций на внутреннем фондовом рынке, включая налоговые льготы как для компаний, так и для покупателей таких акций", - заявил президент в рамках оглашения послания Федеральному собранию.