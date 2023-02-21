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Путин пообещал поддержать размещение акций быстрорастущих компаний на бирже - РИА Новости, 21.02.2023
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Путин пообещал поддержать размещение акций быстрорастущих компаний на бирже
Путин пообещал поддержать размещение акций быстрорастущих компаний на бирже - РИА Новости, 21.02.2023
Путин пообещал поддержать размещение акций быстрорастущих компаний на бирже
Государство поддержит размещение акций быстрорастущих, высокотехнологичных компаний на внутреннем фондовом рынке, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T14:30
2023-02-21T14:30
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Государство поддержит размещение акций быстрорастущих, высокотехнологичных компаний на внутреннем фондовом рынке, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин во вторник в Гостином дворе огласил послание Федеральному собранию. "Отдельные решения необходимы для привлечения капитала в быстрорастущие, высокотехнологичные бизнесы. Для них будет предусмотрена поддержка размещения акций на внутреннем фондовом рынке, включая налоговые льготы как для компаний, так и для покупателей таких акций", - заявил президент в рамках оглашения послания Федеральному собранию.
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
14:30 21.02.2023
 
Путин пообещал поддержать размещение акций быстрорастущих компаний на бирже

Путин: государство поддержит размещение акций быстрорастущих компаний на фондовом рынке

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Государство поддержит размещение акций быстрорастущих, высокотехнологичных компаний на внутреннем фондовом рынке, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин во вторник в Гостином дворе огласил послание Федеральному собранию.
"Отдельные решения необходимы для привлечения капитала в быстрорастущие, высокотехнологичные бизнесы. Для них будет предусмотрена поддержка размещения акций на внутреннем фондовом рынке, включая налоговые льготы как для компаний, так и для покупателей таких акций", - заявил президент в рамках оглашения послания Федеральному собранию.
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
Вчера, 13:50
Путин озвучил новые меры поддержки экономики
 
ЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
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