Рейтинг@Mail.ru
Источник: Турция и Россия могут обсудить зерновую сделку в ближайшее время - РИА Новости, 20.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230220/zerno-1853049005.html
Источник: Турция и Россия могут обсудить зерновую сделку в ближайшее время
Источник: Турция и Россия могут обсудить зерновую сделку в ближайшее время - РИА Новости, 20.02.2023
Источник: Турция и Россия могут обсудить зерновую сделку в ближайшее время
Турция и РФ могут обсудить на высшем уровне зерновую сделку в ближайшее время, но конкретной даты переговоров пока нет, сообщил РИА Новости источник, знакомый с РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T07:09
2023-02-20T07:09
оон
россия
экономика
турция
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836633661_0:158:3358:2047_1920x0_80_0_0_163ff553736cf06a2f512a168365cf30.jpg
АНКАРА, 20 фев - РИА Новости. Турция и РФ могут обсудить на высшем уровне зерновую сделку в ближайшее время, но конкретной даты переговоров пока нет, сообщил РИА Новости источник, знакомый с переговорами по сделке. На вопрос, когда могут состояться эти переговоры, источник отметил, что "не обладает точными данными о дате". Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней до 18 марта при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату. Сама зерновая сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений - Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.
https://ria.ru/20230210/zerno-1851071168.html
россия
турция
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836633661_492:0:3221:2047_1920x0_80_0_0_0c0813c17f39bea89feb6a65e2a6aa9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
оон, россия, экономика, турция, украина
ООН, Россия, Экономика, Турция, Украина
07:09 20.02.2023
 
Источник: Турция и Россия могут обсудить зерновую сделку в ближайшее время

Турция и Россия могут обсудить на высшем уровне зерновую сделку в ближайшее время

© AP Photo / Efrem LukatskyРазгрузка зерна
Разгрузка зерна - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Разгрузка зерна. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 20 фев - РИА Новости. Турция и РФ могут обсудить на высшем уровне зерновую сделку в ближайшее время, но конкретной даты переговоров пока нет, сообщил РИА Новости источник, знакомый с переговорами по сделке.
"Между лидерами установлены отношения, построенные на взаимном доверии. Тема зерновой сделки, предложения в связи с этим всегда в повестке дня лидеров. Поэтому не исключено, что лидеры затронут эту тему на переговорах в ближайшее время с учётом того, что в процессе новая составляющая", - рассказал собеседник агентства.
На вопрос, когда могут состояться эти переговоры, источник отметил, что "не обладает точными данными о дате".
Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней до 18 марта при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.
Сама зерновая сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений - Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
10 февраля, 11:46
Небензя: доля нуждающихся стран-получателей по зерновой сделке снизилась
 
ООНРоссияЭкономикаТурцияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала