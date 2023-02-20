https://ria.ru/20230220/zerno-1853049005.html

Источник: Турция и Россия могут обсудить зерновую сделку в ближайшее время

Источник: Турция и Россия могут обсудить зерновую сделку в ближайшее время - РИА Новости, 20.02.2023

Источник: Турция и Россия могут обсудить зерновую сделку в ближайшее время

Турция и РФ могут обсудить на высшем уровне зерновую сделку в ближайшее время, но конкретной даты переговоров пока нет, сообщил РИА Новости источник, знакомый с РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T07:09

2023-02-20T07:09

2023-02-20T07:09

оон

россия

экономика

турция

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836633661_0:158:3358:2047_1920x0_80_0_0_163ff553736cf06a2f512a168365cf30.jpg

АНКАРА, 20 фев - РИА Новости. Турция и РФ могут обсудить на высшем уровне зерновую сделку в ближайшее время, но конкретной даты переговоров пока нет, сообщил РИА Новости источник, знакомый с переговорами по сделке. На вопрос, когда могут состояться эти переговоры, источник отметил, что "не обладает точными данными о дате". Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней до 18 марта при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату. Сама зерновая сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений - Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.

https://ria.ru/20230210/zerno-1851071168.html

россия

турция

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

оон, россия, экономика, турция, украина