https://ria.ru/20230220/zerno-1853045915.html

Источник: в ближайшие дни начнутся переговоры по продлению зерновой сделки

Источник: в ближайшие дни начнутся переговоры по продлению зерновой сделки - РИА Новости, 20.02.2023

Источник: в ближайшие дни начнутся переговоры по продлению зерновой сделки

Переговоры по продлению сроков действия зерновой сделки войдут в активную фазу в ближайшие дни, они будут не из простых, сообщил РИА Новости источник, знакомый... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T05:07

2023-02-20T05:07

2023-02-20T05:13

экономика

россия

турция

украина

мартин гриффитс

оон

зерновая сделка

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АНКАРА, 20 фев - РИА Новости. Переговоры по продлению сроков действия зерновой сделки войдут в активную фазу в ближайшие дни, они будут не из простых, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бисли ранее заявил, что нельзя допустить провала зерновой сделки, учитывая кризисы по всему миру. В МИД России заявили, что уверенность заместителя генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатора чрезвычайной помощи Мартина Гриффитса в продлении зерновой сделки после 18 марта смотрится удивительно на фоне снижения поставок зерна в беднейшие страны."Думаю, уже с начавшейся недели переговоры войдут в активную фазу", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, как обстоят переговоры по продлению сроков сделки."Непростыми (будут), это ясно. Но работа идёт", - отметил источник, говоря о своих ожиданиях от переговоров.Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней до 18 марта при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.Сама зерновая сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений - Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.

https://ria.ru/20230217/zerno-1852759946.html

https://ria.ru/20230210/zerno-1851071168.html

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экономика, россия, турция, украина, мартин гриффитс, оон, зерновая сделка