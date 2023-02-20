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В провинции Хатай предостерегли от приближения к морю после землетрясений - РИА Новости, 20.02.2023
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В провинции Хатай предостерегли от приближения к морю после землетрясений
В провинции Хатай предостерегли от приближения к морю после землетрясений - РИА Новости, 20.02.2023
В провинции Хатай предостерегли от приближения к морю после землетрясений
Власти Турции предостерегли граждан от приближения к морю в провинции Хатай после новых землетрясений из-за риска повышения уровня воды. РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T21:20
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в мире
хатай (провинция)
сильное землетрясение в турции и сирии
турция
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СТАМБУЛ, 20 фев - РИА Новости. Власти Турции предостерегли граждан от приближения к морю в провинции Хатай после новых землетрясений из-за риска повышения уровня воды. Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) сообщило о двух землетрясениях в провинции Хатай интервалом в три минуты магнитудой 6,4 и 5,8. После землетрясений 6 февраля часть улиц города Искендерун оказалась затопленной из-за поднявшегося уровня моря.
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хатай (провинция)
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Люди на улице в турецкой провинции Хатай после новых подземных толчков
После новых подземных толчков магнитудой 6,4 и 5,8 в турецкой провинции Хатай люди массово вышли из домов на улицы
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в мире, хатай (провинция), сильное землетрясение в турции и сирии, турция
В мире, Хатай (провинция), Сильное землетрясение в Турции и Сирии, Турция
21:20 20.02.2023
 
В провинции Хатай предостерегли от приближения к морю после землетрясений

В провинции Хатай предостерегли людей от приближения к морю после новых землетрясений

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СТАМБУЛ, 20 фев - РИА Новости. Власти Турции предостерегли граждан от приближения к морю в провинции Хатай после новых землетрясений из-за риска повышения уровня воды.
Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) сообщило о двух землетрясениях в провинции Хатай интервалом в три минуты магнитудой 6,4 и 5,8.
"Ввиду риска повышения уровня моря до 50 сантиметров после землетрясений просьба к гражданам не приближаться к берегу моря", - сообщается в заявлении AFAD.
После землетрясений 6 февраля часть улиц города Искендерун оказалась затопленной из-за поднявшегося уровня моря.
Разбор завалов после землетрясения в Адане, Турция - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
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Общая беда: спасательная операция в Турции и Сирии после землетрясения
 
В миреХатай (провинция)Сильное землетрясение в Турции и СирииТурция
 
 
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