https://ria.ru/20230220/zemletryaseniya-1853288188.html

В провинции Хатай предостерегли от приближения к морю после землетрясений

В провинции Хатай предостерегли от приближения к морю после землетрясений - РИА Новости, 20.02.2023

В провинции Хатай предостерегли от приближения к морю после землетрясений

Власти Турции предостерегли граждан от приближения к морю в провинции Хатай после новых землетрясений из-за риска повышения уровня воды. РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T21:20

2023-02-20T21:20

2023-02-20T21:20

в мире

хатай (провинция)

сильное землетрясение в турции и сирии

турция

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СТАМБУЛ, 20 фев - РИА Новости. Власти Турции предостерегли граждан от приближения к морю в провинции Хатай после новых землетрясений из-за риска повышения уровня воды. Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) сообщило о двух землетрясениях в провинции Хатай интервалом в три минуты магнитудой 6,4 и 5,8. После землетрясений 6 февраля часть улиц города Искендерун оказалась затопленной из-за поднявшегося уровня моря.

https://ria.ru/20230207/zemletryasenie-1850233661.html

хатай (провинция)

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Люди на улице в турецкой провинции Хатай после новых подземных толчков После новых подземных толчков магнитудой 6,4 и 5,8 в турецкой провинции Хатай люди массово вышли из домов на улицы 2023-02-20T21:20 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, хатай (провинция), сильное землетрясение в турции и сирии, турция