https://ria.ru/20230220/zemletryaseniya-1853212606.html

В Турции после землетрясений из-под завалов спасли более 114 тысяч человек

В Турции после землетрясений из-под завалов спасли более 114 тысяч человек - РИА Новости, 20.02.2023

В Турции после землетрясений из-под завалов спасли более 114 тысяч человек

Число спасенных из-под завалов после землетрясений на юго-востоке Турции людей превысило 114 тысяч человек, заявил в понедельник президент Турции Реджеп Тайип... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T17:12

2023-02-20T17:12

2023-02-20T17:46

в мире

турция

сильное землетрясение в турции и сирии

реджеп тайип эрдоган

хатай (провинция)

кахраманмараш

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851794875_0:103:3072:1831_1920x0_80_0_0_bfffc83ed3b9b6aaa6592c314eec5b0b.jpg

СТАМБУЛ, 20 фев – РИА Новости. Число спасенных из-под завалов после землетрясений на юго-востоке Турции людей превысило 114 тысяч человек, заявил в понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.По словам президента, землетрясения стали беспрецедентной катастрофой в мировой истории. Он сообщил, что более 118 тысяч зданий в 11 пострадавших провинциях признаны аварийными и будут снесены."На данный момент из-под завалов спасены 114 тысяч 834 граждан", - заявил Эрдоган в ходе брифинга в провинции Хатай. Он отметил, что поисково-спасательные работы продолжаются на нескольких объектах, в основном в Хатае.Президент сообщил, что власти намерены запретить строительство новых домов высотой больше 3-4 этажей в зоне землетрясений.Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. По последним данным, в Турции погибли более 41 тысячи человек.

https://ria.ru/20230220/infektsii-1853191315.html

турция

хатай (провинция)

кахраманмараш

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, турция, сильное землетрясение в турции и сирии, реджеп тайип эрдоган, хатай (провинция), кахраманмараш